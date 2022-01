Amüsiertes Staunen: Anne Kathrin Peitz’ wunderbare Musik-Doku „Klangweber“ bei Arte

Leipzig

„Ich bin Komponist und Pianist“. Oder: „Ich bin Pianist und Komponist.“ Die Gewichtung wechselt, aber im Prinzip sind der Italiener Ludovico Einaudi, der Rheinländer Volker Bertelmann alias Hauschka, Joep Beving aus Amsterdam und die Polin Hania Rani sich einig über ihre Berufe, gern nennen sie sie Berufung. Dabei trifft es beides nicht wirklich. Sie spielen selbstsortierte Töne auf dem Klavier.

Sie spielen und sortieren überraschend wenige Töne – gemessen am Erfolg, den die vier mit ihrer Musik auf der ganzen Welt haben. Ihre Klicks und Downloads dringen in zweistellige Millionenbezirke vor. Sie füllen Hallen und Freiluft-Gelände. Grund genug, dieses Phänomen einmal zu durchleuchten und den Blick zu richten auf die Menschen, die hinter der neuen Einfachheit stehen, die offenbar einen Nerv trifft.

Bombastische Inszenierungen

Genau dies tut die Leipziger Filmemacherin Anne-Kathrin Peitz in ihrem rund einstündigen Film „Klangweber: Die Neoklassiker Ludovico Einaudi, Hauschka, Joep Beving und Hania Rani“, den Arte am Sonntag um 23.05 Uhr erstmals ausstrahlt. Peitz lässt sie sprechen und lässt sie spielen, lässt über sie sprechen und auch andere spielen. Dazu zeigt sie feine poetische Bilder, die den Gegenstand ihres Films gleichermaßen liebkosen wie ironisch aufbrechen: Frau Wagner beim Staubsaugen, Frau Wagner beim Yoga, Frau Wagner beim Nickerchen, Herr Beving in der Unterführung, Herr Einaudi beim Umtopfen – Bilder , die einen wunderbaren Kontrast bilden zu den bombastischen Inszenierungen, mit denen Neoklassiker Simpel-Pop visuell aufpumpen, um ihm Bedeutung aufzuladen.

Peitz’ wunderbar stiller, schöner und kluger Film stellt mehr Fragen, als er Antworten gibt. Er legt es nicht darauf an, die übrigens bemerkenswert sympathischen Musiker und ihr Schaffen zu entzaubern. Nicht einmal der immer wieder als Kronzeuge aufgerufene Steffen Schleiermacher tut dies, der tatsächlich Komponist ist und Pianist. Er betrachtet das Phänomen mit amüsiertem Staunen. Das ist wahrscheinlich das Beste.

Sonntag, 23.05, Arte: Anne Peitz Dokumentation „Klangweber: Die Neoklassiker Ludovico Einaudi, Hauschka, Joep Beving, Hania Rani“.

Von Peter Korfmacher