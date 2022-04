Andreas Gergen inszeniert in Leipzigs Musikalischer Komödie „Die Kinokönigin“

Leipzig

Am 9. April feiert in Leipzigs Musikalischer Komödie Jean Gilberts Operette „Die Kinokönigin“ Premiere. Regie führt Andreas Gergen. Peter Korfmacher sprach mit ihm über diese Ausgrabung.

Zur Person Andreas Gergen studierte Studium an der Universität der Künste Berlin und war danach als Schauspieler unter anderem an der Neuköllner Oper und am Theater am Potsdamer Platz engagiert, sowie als Stefan Becker in der TV-Serie „Familie Heinz Becker“, für die ihm 2004 der Deutsche Comedypreis verliehen wurde. Seit 2008 arbeitet er als freischaffender Regisseur und inszenierte über 80 Opern, Operetten und Musicals zwischen Dresden und Nizza, Salzburg und Düsseldorf.

Die Leipziger „Kinokönigin“ hat eine etwas längere Vorgeschichte ...

... oh ja – die Premiere war ursprünglich vor zwei Jahren im Interim im Westbad geplant. Dann kam Corona, zwischendurch gab es den Plan, sie konzertant in der Oper zu machen, aber auch das zerschlug sich. Nun wird es eine Premiere in der Musikalischen Komödie. Und das ist für das Stück sicher das Beste.

Unter der Voraussetzung, dass Sie sich die doppelte Arbeit gemacht und „Die Kinokönigin“ nicht einfach vom Westbad in die MuKo verlegt, sondern neu inszeniert haben.

Das haben wir natürlich getan – die Möglichkeiten, die die sanierte Musikalische Komödie beim Licht und bei Projektionen bietet, spielen eine große Rolle bei der Inszenierung der „Kinokönigin“. Und wir haben sie sogar eigentlich dreimal inszeniert, denn für die Konzertversion hatten wir auch schon neue Texte geschrieben.

Projektionen sind nicht unumstritten im Musiktheater.

Das mag sein. Aber „Die Kinokönigin“ spielt ja im Film-Metier. Da drängt es sich doch nahezu auf, mit Projektionen zu arbeiten. Abgesehen davon haben wir die Bühne sehr schlicht gehalten, ein So-als-ob im Brechtschen Sinne.

Das Stück ist so umfänglich vergessen, dass man selbst im Netz nur einen Schlager findet – und der ist nicht besonders gut. Wie sind Sie auf „Die Kinokönigin“ gestoßen.

Stefan Klingele, der die Premiere am Samstag dirigiert, ist darauf gestoßen. Er hat meine „Cinderella“ am Prinzregententheater in München gesehen, sie hat ihm gefallen, und er hat mich gefragt, ob ich Lust hätte, „Die Kinokönigin“ in Leipzig zu inszenieren. Ich hatte Lust, habe mich sogar sehr darüber gefreut.

Auch noch, nachdem Sie das Libretto gelesen haben?

Nach dem ersten Lesen, das muss ich gestehen: eher nicht.

Aber dann?

Habe ich den Text immer wieder gelesen und festgestellt, dass das Textbuch sehr viel vielschichtiger und substanzieller ist, als der erste Eindruck ahnen lässt.

Tatsächlich?

Tatsächlich. „Die Kinokönigin“ ist eine von Gilberts Emanzipations-Operetten: Es geht um eine starke Frau, die sich in einer Männerwelt durchsetzt. Das muss 1912, 1913, als sie entstanden ist, eine Sensation gewesen sein, wenn nicht ein Skandal. Und die Fäden ziehen sich bis in unsere Tage: Wie der preußische Kulturminister Rüdiger von Perlitz, der Schauspielerin Delia Gill hinterhersteigt und wie die ihn in flagranti filmt und damit vor aller Öffentlichkeit blamiert und demontiert, das hat schon viel von MeToo – in einer Operette aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg!

Erstaunlich – schon weil man den Siegeszug des Stummfilms gedanklich doch eher in den 20ern ansetzt.

Tatsächlich begann er zu Kaisers Zeiten. Die ersten bewegten Bilder wurden ja bereits 1895 von den Gebrüdern Lumière öffentlich gezeigt.

Als Jahrmarktsensation – Filmstars gab es da noch nicht.

Aber bald darauf: Delia Gill hatte ein sehr konkretes Vorbild: Asta Nielsen, die bereits vor 1910 ein internationaler Filmstar war. Die großen Hollywood-Studios gab es da übrigens noch nicht. Aber in Babelsberg wurde bereits gedreht. Und auch das ist ein Thema in „Die Kinokönigin“ und in unserer Inszenierung: Das Aufeinandertreffen der Moderne, für die das neue Medium Kino steht, mit einer Welt, die dafür in weiten Teilen noch nicht bereit ist, das patriarchalische selbstzufriedene Kaiserreich. Dagegen lehnt sich Delia Gill auf – sie geht ganz konkret als Suffragette auf die Barrikaden.

Trotz aller möglichen Bezüge in unsere Tage – Operettentexte waren damals tagesaktuell. Konnten Sie die brauchen, oder mussten Sie neue schreiben.

Im Wesentlichen reichte es, zu kürzen. Das Gerüst passt auch heute noch. Wir kommen auf eine Spieldauer von netto ziemlich genau zwei Stunden, das finde ich perfekt.

„Emanzipations-Operette“, das klingt doch ziemlich bemüht – haben denn auch Humor im Allgemeinen und Ironie im Speziellen Platz in diesem Werk?

Unbedingt. Oberflächlich bemühen Gilbert und seine Librettisten die Klischees der Operetten-Charaktere. Aber mit denen kann der Kino-Star Delia schon nichts mehr anfangen. Allein aus dieser Konfrontation ergeben sich sehr komische Momente.

Wie ist denn die Musik – der einzige überlieferte Schlager ist ja eher keine Entdeckung.

Sie meinen das Marschlied „In der Nacht“ – das finden Sie im Netz etwas sehr chansonhaft gesungen. Aber auch das finde ich ganz charmant. Eigentlich ist „Die Kinokönigin“ aber große Berliner Operette. Wir spielen übrigens die Fassung von Jean Gilberts Sohn Robert aus den 60ern. Die nimmt das volle Besteck und klingt auch sinfonisch beinahe so üppig wie Filmmusik dieser Zeit. Es war gar nicht so leicht, diese Besetzung in den Graben zu bekommen.

Wenn das Stück so gut ist – warum ist es so vollständig in der Versenkung verschwunden?

Das liegt zum einen sicher daran, das Jean Gilbert, der mit bürgerlichem Namen Max Winterfeld hieß, wegen seiner jüdischen Wurzeln bereits 1933 seine sehr erfolgreiche Karriere als Dirigent und Komponist in Deutschland beendete und über Madrid nach Argentinien emigrierte. Seine Werke wurden in Deutschland danach natürlich nicht mehr gespielt. Aber es ist auch ein grundsätzliches Problem der Unterhaltungsindustrie dieser Zeit: Operetten wurden für eine Produktion an einem bestimmen Theater geschrieben, war die abgespielt, kam die nächste. Aber ich bin sicher, dass „Die Kinokönigin“ das Zeug zum Repertoire-Stück hat, und hoffe, dass unsere Produktion eine Renaissance auslösen kann.

„Die Kinokönigin“ in der MuKo: Premiere: 9. April, 19 Uhr, Vorstellungen: 10. 16., 17., 30. April, 1., 15., 15. Mai, 11., 12. Juni, 5., 14., 15. Juli. Karten (10 bis 49 Euro) und Infos an der Abendkasse, unter Tel. 0341 1261261 auf www.oper-leipzig.de

Von Peter Korfmacher