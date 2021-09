Leipzig

Er merkt es selbst: Ziemlich weit hergeholt, wie Oberbürgermeister Burkhard Jung da am Samstagvormittag vom lateinischen Augurium, das als Vorzeichen im Wort Inauguration stecke, auf Cis-Dur kommt, eine komplizierte Tonart mit vielen Vorzeichen – sieben Kreuzen, um genau zu sein. Doch Jung befindet, die besonders komplizierten Tonarten seien oft besonders schön, ließe man sich nur auf sie ein.

Inauguration Andreas Reize bei seiner Dankesrede. Quelle: Christian Modla

Bei näherem Hinsehen aber ist diese gewagte Einlaufkurve, die da wenig später zur Amtseinführung des Schweizers Andreas Reize als 18. Thomaskantor nach Johann Sebastian Bach führt, so charmant wie klug gebaut. Denn diese Inauguration stand ja tatsächlich unter komplizierten Vorzeichen nach den Verwerfungen des Frühjahrs, als die Thomaner sich vehement gegen Reize ausgesprochen hatten. Aber Jung hat an diesem „historischen Tag“ keine Zweifel, „nach all den Modulationen in diesem Stück der Findung des neuen Thomaskantors, nun den besten gefunden zu haben und dass das Amt beim Chorleiter, Pädagogen und Sänger Andreas Reize nun in den besten Händen ist“.

Respekt, Sympathie, Wertschätzung, Nähe

Tatsächlich scheinen sich die Wolken verzogen zu haben, beginnt die offizielle Amtszeit des neuen Thomaskantors sozusagen in rein gestimmtem C-Dur. Denn auch die Worte, die der Thomanerpräfekt Nathanael Vorwergk nach der Begrüßung der „sehr geehrten“ Honoratiorinnen und Honoratioren in der oberen Wandelhalle des neuen Rathauses im Namen des Thomanerchors an seinen neuen Kantor richtet, den „lieben Andreas Reize“, sie sind getragen von Respekt und Sympathie, von fachlicher Wertschätzung und menschlicher Nähe. Darum sehen sie nun auch für Vorwergk vielversprechend aus, die Vorzeichen der Zukunft: Schließlich habe Reize neben seinen „vielen Kompetenzen als Dirigent und Interpret, Stimmbildner und Pädagoge, Motivationstrainer und manchmal sein eigener Repetitor“ nun „uns in seinem Rücken“. Darauf sei Verlass.

Andreas Reize dirigiert seine Thomaner. Quelle: Christian Modla

Offenkundig hat Reize das letzte halbe Jahr genutzt, um auszuräumen, was noch zwischen ihm und dem 809-jährigen Knabenchor stand. Er hat Thomaner in die Schweiz eingeladen und den gesamten Chor zur zweiwöchigen Chorfreizeit in die Musikakademie im baden-württembergischen Ochsenhausen.

Zukunftsfähige Gemeinschaft

Dort wurden wohl wichtige Impulse gegeben, sie zu einer zukunftsfähigen Gemeinschaft zusammenzuschweißen, die derzeit 106 Mitglieder des uralten Knabenchors und den 1975 geborenen Schweizer, der mit seiner Frau Melanie (am Samstag feierte man überdies 20. Hochzeitstag), den beiden Kindern sowie zwei prallvollen Lastwagen voller Instrumente, Noten, Bücher aus der Schweiz zwischen die Thomaskirche und das Neue Rathaus gezogen ist.

Remo Ankli, für Kultur zuständiger Regierungsrat von Andreas Reizes Schweizer Heimat-Kanton Solothurn. Quelle: Christian Modla

Reize dankt für das ihm entgegengebracht Vertrauen, wechselt in seinen Dankesworten aber schnell vom hohen Ton zu persönlichen Worten über „Risiken und Nebenwirkungen eines Kantorenwechsels“ und den Weg, den man nun „zusammen angehen, als Gemeinschaft bewältigen“ werde. Geht es um die Musik, steigert er sich in jungenhafte Begeisterung. Freut sich auf die Zusammenarbeit mit dem Gewandhausorchester, das ihm künftig wöchentlich im Dienste Bachs zu Dienste ist. Freut sich über die mehrchörigen Möglichkeiten, die die neobarocke Wandelhalle mit ihrem nachgerade absurden Hall ihm für Pachelbels „Gott ist unsere Zuversicht und Stärke“ bot. Freut sich aufs übernächste Jahr, in dem sich zum 300. Mal der Amtsantritts von Johann Sebastian Bachs in Leipzig jährt und für lange Zeit praktisch an jedem Sonntag im Kirchenjahr eine seiner herrlichen Kantaten 300. Geburtstag feiert.

Kultur und menschlicher Anstand

Die Feierstunde zur Amtseinführung beschließt indes keine Kantate, sondern anspielungsreich Bachs Motette „Fürchte dich nicht, ich bin bei Dir“ mit feinen gestalterischen Ideen und angesichts der grausam nachhallenden Akustik überraschend fein ausbalanciertem Klang, aber auch mit Luft nach oben. Die bleibt beim „musikalischen Intermezzo“ mit Josu Elberdins „Ubi caritas“ – jedenfalls nicht, was die Aufführung anbelangt: Wird er so gesungen, ist es schwer, sich der Wirkung dieses sakralen Edelkitschs zu entziehen.

Andreas Reize dirigiert seine Thomaner. Quelle: Christian Modla

Sie sind auch jenseits der Musik seines größten Amtsahnen offenbar weit gefächert, die musikalischen Interessen und Vorlieben des Andreas Reize, der seit Samstag 11.38 Uhr die musikalischen Geschicke von Leipzigs ältester Kulturinstitution bestimmt. Jung wünscht ihm dafür „Energie und gestalterische Kraft“, und dass er „zur wichtigen Stimme“ werde „in unserer Stadtgesellschaft, die für Kultur und menschlichen Anstand steht“. Andreas Reize sollte künftig nicht zögern, sie zu erheben, diese Stimme und seinen Dienstherrn an diese großen Worte erinnern.

Von Peter Korfmacher