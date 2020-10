Leipzig/Boston

Nachdem in der letzten Woche Spekulationen bekannt geworden waren, Gewandhauskapellmeister Andris Nelsons könne sein Leipziger Engagement zugunsten des Concertgebouworkest beenden, hat man sich nun offenbar im Leipziger Rathaus und im Gewandhaus sowie in der Symphony Hall in Boston darauf verständigt, solchen Spekulationen den Wind aus den Segeln zu nehmen: Für den späten Montagnachmittag luden alle drei am frühen Montagmorgen recht kurzfristig zu einer Pressekonferenz in Gewandhaus ein.

Das Thema: „Die Zukunft Andris Nelsons’ beim Gewandhausorchester“ sowie „die zukünftige Zusammenarbeit von Andris Nelsons und dem Boston Symphony Orchestra“. Teilnehmer – die volle Kapelle: Oberbürgermeister Burkhard Jung, Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke, Gewandhauskapellmeister Andris Nelsons, Gewandhausdirektor Andreas Schulz, Orchestervorstand Matthias Schreiber und Mark Volpe, Intendant des Boston Symphony Orchestra (per Video zugeschaltet).

Kooperation wird fortgeführt

Schon die Besetzung zeigt, in welche Richtung geht, was da verkündet werden soll. Denn nur wenn gute Nachrichten in die Welt gehen, wollen alle zu den Überbringern gehören. Es ist also davon auszugehen, dass Andris Nelsons – fristgerecht übrigens – seine Verlängerung als Gewandhauskapellmeister öffentlich macht. Und weil Mark Volpi über den Großen Teich hinweg ebenfalls von der Partie ist, wird Nelsons wohl bis auf Weiteres auch Music Director des Boston Symphony Orchestra bleiben, was bedeutet, dass auch die einzigartige transatlantische Kooperation beider Klangkörper fortgeführt wird.

Offensive Spekulationen

Die Klarstellung kommt zur richtigen Zeit. Denn tatsächlich wurde nicht nur in Amsterdam recht offensiv mit dem Namen Andris Nelsons hantiert. Er fällt eigentlich immer, wenn im sinfonischen Hochgebirge ein Gipfel verwaist ist. Denn so viele junge, also zukunftsfähige Top-Stars hat die Szene auch international nicht zu bieten. Es fällt also im Grunde immer das gleiche halbe Dutzend Namen – und es ist davon auszugehen, dass die betreffenden Dirigenten im Einzelfalle auch tatsächlich gefragt wurden.

Andris Nelsons ist folglich genau dies: gefragt – weltweit. Und das ist für Leipzigs Gewandhausorchester wie fürs Boston Symphony Orchestra doch eigentlich ganz schön: Sie haben den, den alle wollen. Für wie viele Jahre jeweils, das wissen wir am späten Montagnachmittag.

Von Peter Korfmacher