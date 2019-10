Auf dem Gipfel seiner Kunst: Meisterwerk John Coltranes erstmals auf CD

Leipzig

Weil er sich mit ihrem Begleiter gut verstand, kam er in den Konzertpausen an ihren Tisch, erinnert sich Schauspielerin Barbara Ulrich an eine Begegnung in Montreal. Der kanadische Filmemacher Gilles Groulx, ihr späterer Mann, und John Coltrane, der Messias des neuen Jazz, waren groß gewachsene, schweigsame Männer, die ihre Arbeit immer wieder anzweifelten, weil sie mehr wollten. So saßen sie beieinander und mussten nicht viel reden. „Also war ich so beeindruckt“, erinnert sich die Hauptdarstellerin des Groulx-Films „Le chat dans le sac“ (Die Katze im Sack), „dass ich nicht wusste, was ich sagen sollte.“

Eine Filmmusik von Coltrane

Jimmy Garrison saß dabei. Auch er wird nicht viel geredet haben. Er hatte den Ausschlag dafür gegeben, dass Coltrane mit seinem Quartett am 24. Juni 1964 ins legendäre Studio von Rudy Van Gelder in Englewood Cliffs ging, um einzuspielen, was nun 55 Jahre später erstmals auf CD zu haben ist. Groulx, der Jazzfan war, wünschte sich eine Filmmusik von Coltrane. Er kannte Jimmy Garrison, den Bassisten des klassischen Coltrane Quartetts, flüchtig und bat ihn schüchtern, bei seinem Boss für ihn vorstellig zu werden, ohne wirklich an eine Zusage zu glauben. „Gut, wenn ich ihn nicht frage, werde ich es nicht erfahren“, machte Garrison Nägel mit Köpfen, und Coltrane sagte überraschend ja.

Vaterfigur der New Yorker Avantgarde

Es war eine enorm produktive Zeit für diese wirkliche Supergruppe des modernen Jazz mit Tenorsaxofonist Coltrane, Garrison, Pianist McCoy Tyner und Schlagzeuger Elvin Jones. Im April desselben Jahres hatten sie ebenda das wundervolle Album „Crescent“ aufgenommen, um im Dezember „A Love Supreme“ folgen zu lassen, die Bergpredigt des Jazz. Das Quartett war auf seinem absoluten Höhepunkt, danach ging der ein Leben lang suchende Coltrane neue Wege mit seiner zweiten Frau Alice, dem jüngeren Tenorsaxofonisten Pharoah Sanders und Musikern der neuen New Yorker Avantgarde, die in ihm ihre Vaterfigur sahen. Am 17. Juli 1967 ist Coltrane 40-jährig gestorben.

Hohepriester des Jazz

„Blue World“ zeigt ihn auf dem Gipfel seiner Kunst: intensiv, spirituell, hymnisch und tief beseelt. Die Aufnahmen fügen sich in eine Reihe von Schätzen, die in den letzten Monaten in Labelarchiven gefunden wurden, darunter auch Coltranes im Vorjahr aufgetauchtes grandioses „Both Directions At Once – The Lost Album“ von 1963, das zum internationalen Erfolg wurde und in vielen Ländern sogar in die Charts fand. Die nun entdeckten Aufnahmen sind noch schlüssiger und zeigen den Hohepriester des Jazz von einer anderen Seite. Er interpretiert frühere Werke neu und transportiert sie in den markanten Sound, der die Gipfelpunkte seiner Quartettaufnahmen ausmachte. Es war eine rare Chance, altes Material neu zu verorten und den Entwicklungen dieser Band anzupassen, die der stets voranschreitende Charismatiker sich sonst in so kompletter Programmatik nicht gestattete.

Unmittelbarer Vorschein

Gerahmt wird „Blue World“ von zwei Fassungen der berührenden, seiner ersten Frau Naima gewidmeten Ballade gleichen Namens, die längst ein Klassiker ist – ein sangliches Stück von schneidender Intimität, das diesen Aufnahmen die Richtung und schließlich ihr Fazit gibt, indem Coltrane die erstmals 1959 auf seinem Album „Giant Steps“ erschienene Komposition für seinen veränderten Kosmos neu deutet. „Village Blues“, „Out of This World“ (hier als das Titelstück „Blue World“) „Traneing In“ oder „Like Sonny“ – alles alte Bekannte im neuen Gewand und in einem Sound, durch den schon die Intentionen von „A Love Supreme“ scheinen mit dieser tiefen Emotionalität. „Blue World“ ist nicht einfach noch eine Coltrane-CD, sondern der unmittelbare Vorschein auf sein Meisterwerk.

Geschmacksverstärker einer neuen Ästhetik des Films

Regisseur Gilles Groulx war anwesend im Studio. Er hatte ein vergleichsweise schmales Budget für seinen an Godard oder Truffaut orientierten Noir-Liebesfilm mit politischem Hintergrund. Am Beginn diese Handkamera-Einstellungen der Gesichter von Barbara und Claude, dazu ungeschnitten „Naima“. Im jungen französischen Film war Jazz immer mal wieder verwendet worden: Miles Davis in Louis Malles „Fahrstuhl zum Schafott“, Martial Solal in Jean-Luc Godards Klassiker „Außer Atem“ mit Jean Seberg und Jean-Paul Belmondo oder Thelonious Monk in Roger Vadims „Gefährliche Liebschaften“ mit Jeanne Moreau, Gérard Philipe und Boris Vian. Jazz als Geschmacksverstärker einer neuen Ästhetik des Films: Dieses fantastische Coltrane-Dokument ist ein ebenso überraschendes wie wundervolles Beispiel dafür.

John Coltrane: Blue World. Impulse! Records/ Universal Music

Von Ulrich Steinmetzger