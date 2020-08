Leipzig

Kennen Sie dieses unbeschreibliche Gefühl auf Konzerten? Man spürt die Musik in seinem Körper und im Herzen – nicht nur durch den Bass. Man ist ganz bei sich und fühlt sich doch mit dem Rest des Publikums verbunden, denn beobachtet man sie, fühlen sie das Gleiche.

Davon spricht auch Ali Can, ein Aktivist aus Nordrhein-Westfalen, am Freitagabend auf der Bühne des Picknick-Konzerts auf dem Agra-Gelände. Nanu, sollten dort nicht eigentlich Giant Rooks stehen? Sie lassen Can mit seiner wichtigen Botschaft den Vortritt. „Ich will euch nicht die Stimmung vermiesen und euch daran erinnern, mit was wir täglich zu kämpfen haben. Wir müssen gegen Rassismus vorgehen und mit so einem Konzert können wir das auch. Das steht für Freundschaft, Liebe und Lebensfreude“, sagt er. „All das könnt ihr in euren Alltag mitnehmen, um mit Motivation und Kraft gegen Rassismus anzukämpfen.“

Anzeige

Zur Galerie Trotz weiter Entfernung zwischen den einzelnen Picknick-Decken kam am Freitagabend bei sommerlichen Temperaturen mit Giant Rooks echte Open-Air-Stimmung auf. Nicht nur die Fans freuten sich endlich wieder zu Live-Musik zu tanzen. Auch die Band genoss den Abend auf der Bühne.

Es klingt wie ein Versprechen für das Konzert – das von Giant Rooks am Ende eingehalten wird. Im Radio wird häufig noch „Wild Stare“ von den fünf Jungs gespielt. Man wippt hinter dem Steuer seines Autos vielleicht mit, schmettert zusammen mit Leadsänger Frederik Rabe die beiden Worte des Titels und wenn der nächste Song kommt, hat man Giant Rooks wieder vergessen. Die Songs sind gut, aber sie verflüchtigen sich, kennt man schon viele ähnliche Klänge wie von Honne oder Jack Garett aus dem Indie-Pop.

Weitere LVZ+ Artikel

Doch die Jungs aus Hamm beweisen, dass man sie gar nicht mehr vergessen kann und will, wenn man sie einmal auf der Bühne erlebt. Die rauchig, kehlige Singstimme, die so gar nicht zu dem Anfang 20-jährigen Frederik Rabe passen möchte. Finn Schwieters und Luca Göttner, die mit Gitarre und E-Bass mal in die Knie gehen, mal aufeinander zu. Finn Thomas, der am Schlagzeug in eine andere Welt abzutauchen scheint und Jonathan Wischniowski, der sich gekonnt am Keyboard austobt. Die Energie dieser Band kann nur auf die Zuschauer übergehen – vor allem an diesem besonderen Abend.

Tanzen auf den Picknickdecken

Es ist das erste Konzert seit Monaten für sie und die Band ist aufgeregt, wie der Leadsänger verrät. Doch die Freude scheint zu überwiegen, so wie Rabe mit dem Publikum flirtet, die Songs mit viel Gefühl und einer mitreißenden Begeisterung singt. Zunächst stehen nur wenige von ihren Picknickdecken auf, bewegen sich zaghaft, obwohl die Musik nach etwas anderem verlangt. Vielleicht sind sie unsicher, wegen der Regeln auf der Agra. Spätestens nach der Hälfte des Konzerts und dem Lied „Chapels“ wird es ausgelassen: In wilden Bewegungen tanzen die meisten Gäste und singen lautstark mit, bleiben aber auf ihrem eigenen Platz.

Es ist ein wundervoll normaler Sommerabend mit Livemusik, in einer unnormalen Zeit. Und vielleicht nehmen manche etwas von der Lebensfreude mit, die Giant Rooks verbreitet. Vielleicht haben sich manche dadurch selbst versprochen mutig zu sein, wenn sie in ihrem Alltag Rassismus begegnen – vielleicht stehen sie auf und für einander ein.

Von Nicole Grziwa