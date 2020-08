Leipzig

Das Bach-Archiv Leipzig hat seine Sammlung um einen bislang unveröffentlichten Brief von Carl Philipp Emanuel Bach erweitert. Es handelt sich um ein Schreiben, das der Sohn des Komponisten Johann Sebastian Bach an den Leipziger Verleger Engelhard Benjamin Schwickert richtete. Das Bach-Museum will das Schriftstück anlässlich der Festtage „70 Jahre Bach-Archiv Leipzig“ vom 27. Oktober an in der Schatzkammer öffentlich zeigen.

„Ein Lehrbuch ohne Fehler“

Der Brief vom 4. August 1786 behandelt die Vorbereitung einer Neuausgabe eines Lehrbuchs von Carl Philipp Emanuel Bach (1714–1788). Das mit dem Titel „Versuch über die wahre Art das Clavier zu spielen“ erschienene Werk ist eines der bedeutendsten musikalischen Lehrbücher des 18. Jahrhunderts. Unter anderem schreibt Bach an Schwickert: „Welch Glück, ein Lehrbuch ohne Fehler, wie es jetzt ist, u. dergleichen ganz gewiß in der Welt nicht ist, zu haben!“

Neue Perspektiven für die Forschung

Peter Wollny, Direktor des Bach-Archivs, bezeichnet „die Rückkehr eines unbekannten Briefes des zweiten Bach-Sohns an seinen ursprünglichen Bestimmungsort“ als einen „besonderen Glücksfall“. Da das Archiv bereits zwei an den Leipziger Verleger gerichtete Briefe Carl Philipp Emanuel Bachs verwahre, ergäben sich für die Forschung nun ganz neue Perspektiven.

Weit gereister Brief

In den über 230 Jahren nach seiner Zustellung wanderte der Brief mit seinen jeweiligen Besitzern von Leipzig über Berlin und Wien nach New York und zuletzt nach Miami Beach. Dort sei er Teil der „John and Johanna Bass Collection“ gewesen. Das aus Wien stammende jüdische Ehepaar John und Johanna Bass hatte seine bedeutende private Kunstsammlung im Jahr 1963 der Stadt Miami Beach unter der Auflage gestiftet, diese in einem Museum der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. In der Folge entstand in Florida das 1964 eröffnete Bass Art Museum.

Von Leipzig über Wien nach Miami

Die Familie hatte den Brief „vermutlich im Jahr 1934 auf einer Auktion der Firma Artaria & Co in Wien ersteigert“, in der der Nachlass von Alfred Freiherr von Liebieg (1854–1930) veräußert wurde. Dieser wiederum, auch das könne nur vermutet werden, hatte den C.-P.-E.-Bach-Brief wohl im Jahr 1901 auf einer Auktion des Berliner Antiquariats Leo Liepmannssohn erworben. „Die Provenienz im 19. Jahrhundert ist unklar“, heißt es weiter, möglicherweise war der Brief vormals Teil der seinerzeit berühmten Briefsammlung von Alfred Bovet (1841–1900).

Amerikanische Freunde des Leipziger Bach-Archivs

Sicher ist, dass das in New York ansässige Antiquariat J. & J. Lubrano 2019 dem Bach-Archiv Leipzig die Handschrift exklusiv zum Kauf angeboten hat. Der Ankauf wurde ermöglicht mit Unterstützung der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, der American Friends of the Leipzig Bach Archive und des Packard Humanities Instituts (Los Altos, Kalifonien) sowie mit privaten Spenden.

Von LVZ/BA