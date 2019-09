Die bösen Jungs sind zurück: 16 Jahre nach "Bad Boys 2" kommt nun endlich der dritte Teil der beliebten Actionreihe mit Will Smith und Martin Lawrence in die Kinos. Jetzt wurde ein erster Trailer zu "Bad Boys for Life" veröffentlicht.

Es geht wieder sehr actionreich zu: Schusswechsel, Explosionen, wilde Autofahrten - auch wenn die Hauptfiguren Mike Lowrey und Marcus Burnett inzwischen die 50 erreicht haben, haben sie an ihrer Dynamik nichts verloren. Die beiden lassen es auch in "Bad Boys 3" wieder ordentlich krachen. Dazu gehören wilde Zerstörungsorgien, für die sich Mike und Marcus bisher bei Captain Howard ( Joe Pantoliano) rechtfertigen mussten. Auch er ist im dritten Teil wieder dabei.

"Bad Boys 3": Mike und Marcus kämpfen gegen Drogenbaron

In dem von Columbia Pictures veröffentlichten Trailer wird schnell ersichtlich: Die Konstellation der beiden Hauptcharaktere hat sich nicht geändert. Detective Mike Lowrey ist noch immer der engagierte, aber auch draufgängerische Polizist, der er bereits in den ersten beiden Teilen war. Sein Partner Marcus hingegen steckt in einer Midlife-Crisis.

Ein einflussreicher Drogenbaron will Detective Mike aus dem Weg räumen. Obwohl die beiden Cops zum Beginn des dritten Teils noch zerstritten sind, müssen sie sich zusammentun, um lebend aus der Sache zu kommen.

Der deutsche Kinostart von "Bad Boys For Life" ist für den 16. Januar 2020 geplant.

RND/mat