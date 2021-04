Leipzig

Es ist selbst auf dem Bildschirm ein überwältigender Moment: Zum Choral „O große Lieb“ wechselt die Einstellung in die Totale, auf die Wände des Leipziger Kunstkraftwerks, wo Ron-Dirk Entleutner und seine Amici musicae musizieren, werden rund 130 Porträts projiziert. Sie singen, sie musizieren in Koblenz, sie tun es in den USA, in Japan. Ein kraftvolleres Bild lässt sich kaum finden für die weltweite Gemeinde, an die die Botschaft der Passion und der Auferstehung gerichtet ist.

Ron-Dirk Entleutner . Quelle: Andre Kempner

Darum sind diese Zuspielungen, die aus Einzelnen eine Gemeinschaft machen, kein digitaler Effekt in diesem Johannes-Passions-Stream, sie tragen die Seele dieses in jeder Hinsicht außergewöhnlichen Projektes. Auch musikalisch – denn obschon hier ein weltumspannender Massenchor die Gemeinde vertritt, lässt Entleutner ihn so leicht klingen und natürlich wie den Rest seiner bemerkenswerten Passion.

Bögen statt Nummern

Die ist minimal besetzt mit solistischen, Streichern, 16 Chor-Sängerinnen und -Sängern rund ums Ensemble Amarcord, die auch die Solisten-Partien übernehmen. Neben dem grandios inhaltlich gestaltenden Evangelisten des Amarcordlers Robert Pohlers und dem beseelten Christus des Calmus-Sängers Manuel Helmeke singen unter anderem Johanna Ihring und Inga Jäger, Wolfram Lattke, Diogo Mendes und Daniel Knauft die Rezitative, Arien, Ariosi und Einwürfe wie die Turbae der Menge aus einem Atem heraus: Entleutner fasst die beiden Teile der Passion nicht als Reihung von Nummern auf, sondern jeweils einen großen musikalisch-dramaturgischen Bogen.

Quelle: Andre Kempner

Das Klangbild bleibt luftig, beinahe kammermusikalisch, was aber nicht zu Lasten der musikalischen Kraft geht, sondern diese im Gegenteil noch verstärkt, weil Ron-Dirk Entleutner sie direkt aus der Struktur der Musik heraus entwickelt. Und aus dem Text, der in jedem Augenblick, in jeder Phrase, mit jeder Silbe im Zentrum dieser Johannes-Passion steht, nicht überartikuliert, nicht künstlich, nicht pathetisch, sondern in vorbildlichem Ernst von einer Passion berichtend, die uns alle angeht.

Fabelhafter Evangelist: Robert Pohlers.. Quelle: Andre Kempner

Vom Diener-Einwurf bis zu den monumentalen Chorsätzen am Anfang und am Ende, von den Flöten bis zum Continuo, von „Herr unser Herrscher“ bis „Ich will dich preisen ewiglich“ lässt diese Johannes-Passion keine Fragen offen. Nicht als ambitioniertes Digital-Projekt, sondern als musikalisches und spirituelles Großereignis, das auch auf dem Tonträgermarkt keinen Vergleich fürchten müsste. Erstklassig produzierte Tonspuren gibt es ja bereits.

Von Peter Korfmacher