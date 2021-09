Bei der Verschiebung von 2021 auf 2023 wächst Leipzigs Gustav-Mahler-Festival erheblich

Leipzig

Erst spät habe er zur Musik Gustav Mahlers gefunden, gibt Gewandhauskapellmeister Andris Nelsons (43) mehr als nur ein bisschen kokett zu Protokoll. „Ich war schon elf“, erklärt er den staunenden Anwesenden auf der Barlach-Ebene des Gewandhauses. Zu Bruckner und Wagner habe er viel früher schon gefunden, da war er erst 5. Und als er zum ersten Mal eine der Sinfonien Gustav Mahlers dirigierte, es war die Zweite, die Auferstehungssinfonie, „da war ich schon 22 – auch ziemlich spät“. Nun ja ...

Irgendwie passt jedenfalls zu dieser vorgeblichen Spätzünderei, dass auch sein erstes Leipziger Mahler-Festival später kommt als ursprünglich geplant: „Mahler 21“ sollte mit den Aufführungen aller Sinfonien des Großsinfonikers im Frühjahr des Jahres an den internationalen Sensations-Erfolg des Festivals von 2011 anknüpfen, als die maßgeblichen Mahler-Orchester der ganzen Welt sich für zwei Wochen im Gewandhaus die Klinke in die Hand gaben. Doch dann kam Corona, und Gewandhausdirektor Andreas Schulz musste das längst ausverkaufte Festival absagen: „Es war der 11. Februar“, erinnert er sich – „ein wirklich trauriger Tag“.

Zahlreiche Kooperationen

Umso fröhlicher ist Schulz an diesem grauen Montag. Denn gemeinsam mit seinem Kapellmeister, seinem Konzertbüro-Leiter Tobias Niederschlag und mit Leipzigs Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke (Die Linke) kann er nun auf „Mahler 23“ blicken, den auf die Zeit vom 11. bis zum 29. Mai des übernächsten Jahres verschobenen Neuanlauf. Der ist allerdings viel mehr als ein Neuanlauf – die von zwei auf knapp drei Wochen erweiterte Festival-Dauer lässt es bereits ahnen, denn zu den Aufführungen aller Sinfonien und sinfonischer Werke ist nun noch deutlich mehr hinzugekommen, bündelt auch „Mahler 23“ nun auf dem Wege zahlreicher Kooperationen die Potenziale der Kultur- und Musikstadt Leipzig.

Das ist auch Skadi Jennicke besonders wichtig, für die die von ihr 2019 neu sortierte Festivallandschaft mit jährlichem Bachfest und Mendelssohn-Festtagen nebst alternierenden Festivals von Oper und Gewandhaus „zu wichtig für Leipzig ist, um sie einer Pandemie unterzuordnen oder gar zu opfern. Weshalb die Stadt bereitwillig die 220 000 Euro zuschießt, die aus dem kommunalen Festivaltopf für Mahler vorgesehen sind.

Sinnstiftende Orchester-Einspringer

Mindestens fünf Jahre im voraus planen Weltklasse-Orchester im Normalfall ihre Spielzeiten. Da ist es mehr als nur ein kleines Wunder, dass sich ein solches internationales Festival um zwei Jahre verschieben ließ, wofür Andreas Schulz seinen „Intendantenkollegen wirklich unendlich dankbar“ ist. Dennoch ging die Verlegung nicht ganz ohne Reibungsverluste vonstatten: Die Berliner, die Wiener und die Londoner bekamen ihre Mahler-Besuche in Leipzig partout nicht in ihre Spielpläne gepresst. Doch fand Schulz zwar nicht so prominenten, aber in Mahler-Fragen sinnstiftenden Ersatz. Aus Großbritannien kommt das City of Birmingham Symphony Orchestra, dessen Chefdirigent acht Jahre lang Andris Nelsons war und das bereits mehrere komplette Mahler-Zyklen aufgeführt und aufgenommen hat, aus Prag, wo Mahler mit Cherubinis“Wasserträger“ 1885 seinen Durchbruch als Operndirigent erlebte, kommt die Tschechische Philharmonie, aus Budapest, wo er 1888 bis 1891 Chef der Oper war, das Festivalorchester.

Orchester und Dirigenten bei „Mahler 23“ Gewandhausorchester Leipzig, Andris Nelsons: 2. Sinfonie (18., 21. Mai), 8. Sinfonie (26., 28., 29. Mai) Münchner Philharmoniker, Valery Gergiev: 4. Sinfonie, Das Lied von der Erde (19. Mai) Concertgebouworkest Amsterdam, Myung-Whun Chung: 5. Sinfonie (20 Mai) City of Birmingham Symphony Orchestra, Mirga Grazinyte-Tyla: 10. Sinfonie (Cooke, 21. Mai) Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, Daniel Harding: 7. Sinfonie, 22. Mai Budapest Festival Orchester, Iván Fischer (9. Sinfonie, 23. Mai Gustav Mahler Jugendorchester, Daniele Gatti: Adagio aus der 10., 1. Sinfonie (24. Mai) Sächsische Staatskapelle Dresden, Christian Thielemann: 3. Sinfonie (25. Mai) MDR-Sinfonieorchester Leipzig, Dennis Russell Davies: Todtenfeier, Lieder aus Des Knaben Wunderhorn, Das klagende Lied (27. Mai Tschechische Philharmonie, Semmyon Bychkov: 6. Sinfonie (28. Mai) Das komplette Beiprogramm gibt’s auf www.mahlerfestival.de

„Fast das Gesamtwerk“

Neben den großen Orchester-Konzerten im Gewandhaus bietet das Festival nun auch tiefe Einblicke in Mahlers Schaffen jenseits der Sinfonie: Im Gewandhaus beispielsweise gibt es gleich mehrere Aufführungen von Carl Maria von Webers unvollendeter Oper „Die drei Pintos“, die Mahler in seiner Leipziger Kapellmeisterzeit vervollständigte und 1888 mit großen Erfolg aufführte. Igor Levit schaut für ein Klavier-Rezital vorbei, bei dem er unter anderem eine Bearbeitung des berühmten Adagiettos aus der Fünften spielt, Thomas Hampson kommt zu Meisterkursen und Liederabenden an die Pleiße, in den Kirchen de r Stadt gibt es bei Nachtkonzerten Einblicke in Nebenstränge von Mahlers Schaffen, das Schauspiel befragt die „Kindertotenlieder“ nach ihrer Theatertauglichkeit. Dazu kommen Chor- und Kammermusik, Vorträge, Stadtführungen. Tobias Niederschlag verspricht darum guten Gewissens : „Wir haben fast das Gesamtwerk Gustav Mahlers abgedeckt“. Worauf man ja gern auch mal ein wenig länger warten kann.

Der Vorverkauf hat begonnen. Zunächst aber nur für Inhaber des Mahler-Festival-Passes. Der Einzelkartenverkauf beginnt am 1. November auf www.gewandhausorchester.de

Von Peter Korfmacher