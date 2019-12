„Berlin, Berlin“ – die wilden 20er feiern im Admiralspalast von heute ihren 100.

Leipzig

Natürlich spielt die Musik die Hauptrolle in „ Berlin, Berlin“, der üppigen 20er-Jahre-Show, die am Donnerstagabend im ausverkauften Berliner Admiralspalast Premiere feierte. Mehr als zwei Dutzend Nummern, Jazz-Standards sind dabei von „Ain’t Misbehavin“ über „Minnie the Moocher“ bis „It Don’t Mean a Thing“. Es gibt Operetten-Schunkler aus dem „Weißen Rössel“, Dada-Schlager wie den Lach-Foxtrott, dazu Weills „Macky Messer“ oder Pathetisches wie „Ein Freund, ein guter Freund“, Laszives wie „Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt“. Natürlich wollen die Comedian Harmonists ein Huhn sein und besingen den „Kleinen grünen Kaktus“. Und weil das alles sensationell gesungen ist, verdammt gut getanzt und grandios gespielt von der achtköpfigen Band um den Musikalischen Direktor Jeff Frohner, ist die Begeisterung im mit vielen Prominenten aus gefüllten Admiralspalast zur Pause schon groß und zum Schluss schrankenlos.

Erstklassiges Ensemble

BB-Promotion, die sonst „ West Side Story“ oder „Yamato“, „Stomp“ oder „ Ballet Revolucion“ auf Gastspielreise schickt, hat für die erste Eigenproduktion ein erstklassiges Ensemble zusammengecastet. Martin Bermoser führt als Club-Besitzer Admiral charmant durch den Abend und einen wunderbar geschmeidigen, dabei kraftvollen Tenor. Er schauspielert mit Grandezza und tanzt bemerkenswert. Sophia Euskirchen zeigt als Anita Berber darstellerische Klasse und singt auf Weltniveau, Dominique Jackson folgt musikalisch, schauspielerisch, tänzerisch trittsicher den Spuren Josephine Bakers. Im Ensemble finden sich überzeugende Comedian Harmonists, ein Weill und ein Brecht, allerlei Choristen und ein fabelhaftes kleines Ballett. Nur Nina Janke tut sich in der Rolle der Marlene Dietrich etwas schwer. Aber das liegt nicht an ihr, sondern an der Dietrich, die, wird sie kopiert, grundsätzlich entweder blutleer bleibt oder in die Karikatur driftet.

Am historischen Ort der Sünde

Mit diesem Personal versucht „ Berlin, Berlin“ am historischen Ort, der Sünde, diesem Lebensgefühl zwischen selbstzerstörerischer Ausschweifung und enthemmter Kreativität, Lebensgier und Existenzangst, Libertinage und Moral auf die Spur zu kommen. Und genau das funktioniert jenseits der Musik nur zum Teil.

Allzu deutliche Parallelen

Am Stück, das Christoph Biermeier geschickt um die Musik- und Tanznummern herum entwickelt hat, liegt es nicht. Die Charaktere sind glaubwürdig, die Dialoge sitzen, sind bisweilen sogar historisch verbürgt, werden auf der Bühne nicht aufgesagt, sondern vorgelebt. Und wenn der erste pöbelnde Nazi den Vulkan zum Ausbruch bringt, auf dem „ Berlin, Berlin“ da tanzte, ist auch dieses deutsche Verhängnis gekonnt eingebunden – einschließlich der vielleicht allzu deutlichen Parallelen zur Zeit, in der wir leben.

Gespielter Herrenwitz

Das Problem von „ Berlin, Berlin“ ist eher ein grundsätzliches. Die Show soll und muss eine Unterhaltungsshow sein und sie soll und muss massentauglich und familienfreundlich sein. Drum bleiben die Ausschweifungen verblüffend prüde, bisweilen verheddern sie sich unrettbar zwischen Explizit- und Verschämtheit, immer wieder lauert hinter der nächsten Ecke der gespielte Herrenwitz. Der findet zwar sicher seine Lacher, aber das Szenario von „ Berlin, Berlin“ würde mehr hergeben. Allerdings geriete es dann noch näher an „Cabaret“ heran, John Kanders und Fred Ebbs Musical, das den gleichen Theater-Versuchsaufbau bereits 1966 aufbaute. Besser.

„ Berlin Berlin. Die große Show der Goldenen Zwanziger Jahre“. Bis 5. Januar im Admiralspalast, Berlin, Friedrichstraße. Karten unter 030/22 50 7000. Bis Februar gastiert die Show in München, Köln, Düsseldorf, Hamburg und Stuttgart. Später soll sie auch nach Leipzig kommen.

Von Peter Korfmacher