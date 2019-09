Berlin

Beide sind etablierte Bestseller-Autoren - jeder in seinem Fach. Jetzt arbeiten die Schrifsteller Peter Prange (64, "Das Bernstein-Amulett") und Sebastian Fitzek (47, "Amokspiel") eigenen Angaben zufolge an einem gemeinsamen Krimi. Wie die beiden der " Bild am Sonntag" sagten, gebe es für den historischen Thriller bereits ein Konzept. "Es geht um die Frage, ob es das Böse an sich gibt", sagte Fitzek. Und Prange ergänzte: "Arbeitstitel ist "Der geborene Verbrecher"".

Peter Prange ist durch historische Romane bekanntgeworden. Sebastian Fitzek stand mit Krimis wie "Passagier 23" und "Der Insasse" wochenlang an der Spitze der Bestsellerlisten.

RND/dpa