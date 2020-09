Erfurt

Menschenmassen treiben auf seinen großformatigen Tafelbildern seltsam isoliert und beziehungslos durch Straßen, Tunnel und U-Bahn-Stationen. Jede Figur ist verstrickt in ihren eigenen Kosmos, den Kokon einer Individualität, die um keinen Preis aufgegeben werden soll. Doch dieser Vorsatz wird ab absurdum geführt. Wie Marionetten folgen die Gestalten einer rigorosen Dramaturgie, die ihnen wie Getriebenen die Richtung vorgibt.

Das Angermuseum Erfurt würdigt Volker Stelzmann, einen Künstler, der mit seinen Figurenbildern Impulse seiner Vorgänger in der Kunstgeschichte zu Kompositionen verdichtet, in denen er im Brennglas städtischen Lebens gesellschaftliche Phänomene exemplarisch offenlegt. Stelzmann, der sich früh mit dem Philosophen Michel de Montaigne anfreundete, gibt aber nie den Moralisten: Er nimmt sich nicht aus – aus der Schar der Gehetzten, der Glückssucher, der Selbstoptimierer. Spätestens von dem französischen Denker hat er es gelernt: Philosophieren heißt zweifeln.

Bibel und Berlin

Das schwingt in seinen Selbstbildnissen ebenso mit wie in den großen Gemälden alt- oder neutestamentlicher Prägung. Die Jünger, die sich da zum Abendmahl versammeln, die Akteure von Kreuzabnahme und Totenklage sind Menschen aus dem Hier und Jetzt, Leute, die dem Maler auf seinem Weg ins Atelier auf Berliner Straßen über den Weg liefen. Diese Verortung im Gegenwärtigen, diese bizarre Verflechtung von christlicher Ikonographie und unverkennbar aktuellem Zeitbezug evoziert die Magie dieser Bilder.

Nein, sie lassen den Betrachter nicht ungeschoren davonkommen. Und kalt lassen sie ihn schon gar nicht. Die souveräne Verschränkung von Zeitebenen zelebriert Stelzmann auch in großen Tafelbildern, auf denen er sich unter dem Titel Konspiration in die Gesellschaft seiner Wegbereiter in Renaissance und Barock begibt.

Aus dem unerschöpflichen Arsenal der Kunsthistorie

Da sind sie einschließlich Otto Dix alle versammelt: Grünewald, Michelangelo, Pontormo, El Greco, Zubaran, deren Kompositionen, verschraubte Posen, Farbenspiel und Lichteinsatz Stelzmann sein ganzes Malerleben lang fesseln. Was ihn anspornt im unerschöpflichen Arsenal der Kunsthistorie, setzt er auch um in weltstädtisch aufgeladenen Figurenbildern, in denen Varieté und Karneval, auch die Trostlosigkeit urbaner Obdachlosenquartiere gleichnishaft verblendet werden.

Zur Person Volker Stelzmann wird 1940 in Dresden geboren. Sein Vater, ein Beamter, fällt 1944 im Krieg. Mit seiner Mutter und drei Geschwistern zieht er 1948 nach Leipzig. Nach einer Lehre als Feinmechaniker studiert er von 1963 bis 1968 Malerei an der Leipziger Hochschule für Grafik und Buchkunst. 1979 wird er hier zum Dozenten und Abteilungsleiter des Grundstudiums ernannt. 1982 bekommt er eine Professur. 1986 kehrt er von einer Westreise nicht in die DDR zurück. 1988 wird er von der Hochschule der Künste Berlin (West) zum Professor für Malerei berufen. Aus Protest dagegen legte Georg Baselitz sein Lehramt nieder. Der 1958 aus der DDR geflohene Künstler wirft Stelzmann vor, ein „linientreuer Staatskünstler“ zu sein. Stelzmann bleibt bis 2006 Professor in Berlin.

Einen eigenen Kosmos öffnen die minutiös ausgeführten Stillleben, die den Topos der Vergänglichkeit einbringen. 56 Gemälde gestatten in Erfurt auch den Vergleich mit Arbeiten aus den 70ern. Da ist eine größere Bildtiefe auszumachen, auf die Stelzmann zur Zuspitzung seiner Aussage längst verzichtet. Im Konvolut von etwa 60 Grafiken erweist sich der Künstler als souveräner Zeichner, der sich mit technischer Meisterschaft auf die facettenreichen Spielräume der Radierung einlässt. In der Plastizität seiner Szenerien, bei denen er Strudel von Leibern aus furiosen Hell-Dunkel-Kompositionen herausarbeitet, besticht er mit Kraft und Vitalität.

Akkurate Gegenständlichkeit

Mit der akkuraten Gegenständlichkeit seiner Malerei, dem Hang zu Neuer Sachlichkeit und Verismus Dixscher Prägung trumpfte Stelzmann schon nach seinem Studium an der Leipziger Kunsthochschule auf, wo er ab 1982 eine Professur innehatte. In einer Phalanx mit Ulrich Hachulla, Sighard Gille und Arno Rink zählt er mit seinen unterkühlten und intellektuell aufgeladenen Bildern zur zweiten Generation der Leipziger Schule. 1986 blieb Stelzmann bei Personalausstellungen im Westen, war bis 2006 Professor an der Universität der Künste in Berlin, wo er seit 30 Jahren lebt. Mit der Ausstellung ehrt ihn das Angermuseum zum 80. Geburtstag am 5. November als einen der außergewöhnlichsten figürlich wirkenden Künstler der Gegenwart.

Volker Stelzmann: Stadt-Werkstatt, bis 15.11. 2020, geöffnet Dienstag bis Sonntag sowie an Feiertagen 10 bis 18 Uhr; Angermuseum Erfurt, Anger 18.

Von Ingrid Leps