Hamburg

Er hat mehr als 100 000 Tonträger verkauft, tourt gerade durch Deutschland und hat nun sein nächstes großes Projekt vorgestellt: Bryan Adams bringt sein „Pretty Woman“-Musical nach Hamburg. Das Stück ist seit einem Jahr am New Yorker Broadway ausverkauft, soll im September an der Elbe Europapremiere feiern.

Konzert in Oberhausen

So ließ es sich der 59-jährige Superstar nicht nehmen, zu einem Pressetermin persönlich anzureisen. Den Abend zuvor hatte der Musiker noch ein Konzert in Oberhausen gegeben. Ob es eine lange Aftershowparty war oder Bryan Adams ein Modestatement setzen wollte – auf jeden trug er konsequent eine schwarze Sonnenbrille, die er auch im Gespräch nicht abnahm. Richtig redselig wurde der Sänger („Everything I do“, „ Summer fo 69“) dann allerdings leider auf der Bühne auch nicht mehr. Auf seinen letzten Tourstop im Ruhrgebiet angesprochen, sagte Adams knapp ironisch: „Ja es war ganz toll in Oberhausen.“ Als er darauf hingewiesen wurde, dass Oberhausen ähnlich wie Hamburg auch eine Musical-Stadt mit einem Theater sei, kommentiere er trocken: „Ja, da bin ich dran vorbeigefahren.“

Bester Laune

Dann gab der Sänger auch noch zu, dass er den Kult-Film mit Richard Gere und Julia Roberts noch nicht mal ganz gesehen hatte, als er die 21 Songs gemeinsam mit Co-Writer Jim Vallance für das Musical schrieb: „Ich habe nur 1,2 Szenen geguckt, aber dabei auch nicht richtig aufgepasst.“ Am endet findet Adams, der auch ein wenig Deutsch kann, aber lobende Worte für die Produktion: „Auf Deutsch sind die Songs viel besser“.

Der Musiker noch zur Präsentation der beiden Hauptdarsteller, klatschte noch kurz für Patricia Meeden (spielt Vivian Ward) und Mark Seibert ( Edward Lewis). Im September zur Premiere will Adams übrigens wieder in Hamburg sein – dann ja vielleicht mit etwas besserer Laune.

Von Lena Obschinsky