Leipzig

Sie legt Zeugnis ab von einer einzigartigen transatlantischen Zusammenarbeit und taugt doch auch als Mahnung. Denn mag der Mensch noch so gute Ideen haben, führen die Zeitläufte anderes im Sinn, ist alles nichts. Und so erscheint heute zwar bei der Deutschen Grammophon die prachtvolle Sieben-CD-Box mit den Sinfonischen Dichtungen Richard Strauss’ und allerlei sinfonischem Beifang, die Andris Nelsons mit seinen beiden Orchestern von diesseits und jenseits des Atlantiks in den letzten Jahren eingespielt hat.

Aber die gemeinsame Tournee, die der Welt Kenntnis geben sollte von der Orchesterallianz im Geiste Arthur Nikischs, sie findet nicht statt. Die Bostoner bleiben daheim, weil die Corona-Pandemie die Risiken einer Konzertreise über den Großen Teich unkalkulierbar macht und weil das Virus auch in den eigenen Reihen bereits zu viele Ausfälle verursachte.

Andris Nelsons dirigiert sämtliche Tondichtungen von Richard Strauss und mehr, es spielen Yuja Wang, Yo-Yo Ma, das Boston Symphony Orchestra und das Gewandhausorchester, 7 CDs kosten ca. 40 Euro Quelle: dg

Also macht sich das Gewandhausorchester nach den einschlägigen Großen Concerten in dieser Woche in der nächsten allein mit seinem Gewandhauskapellmeister auf, um in verschiedenen Etappen in London und Wien, Hamburg und Paris seine eigenen Beiträge zur Strauss-Werkschau zu präsentieren.

Auch der Leipzig-Besuch der Bostoner in der übernächsten Woche ist samt Beiprogramm abgeblasen. Sie ruht also derzeit, die praktische Partnerschaft der beiden Weltklasse-Orchester, die der gleiche Chef zur Familie zusammenzubringen begonnen hatte. Denn auch die Austauschprogramme ruhen derzeit, und der letzte Besuch des Gewandhausorchester an der US-Ostküste liegt gut zweieinhalb Jahre zurück.

Spektakelnde Hundertschaften

Damals entstand in der Symphony-Hall das Herzstück der CD-Box: Strauss „Festliches Praeludium“ für Orgel (Olivier Latry) und Orchester, gespielt von beiden Orchestern gleichzeitig. Wobei sich naturgemäß vor allem die Lautstärke addiert, schickt man zwei doch sehr unterschiedliche Orchester in Bataillons-Stärke gemeinsam auf die Bühne. Und das Spektakel, das die Hundertschaften da im November 2019 auf der Bühne jener Symphony Hall veranstalteten, die dem zweiten Gewandhaus nachempfunden ist, konservierten die DG-Techniker ziemlich eindrucksvoll für die Ewigkeit.

Gelebte Musikgeschichte: Andris Nelsons dirigiert das Boston Symphony Orchester und das Leipziger Gewandhausorchester bei ihrem ersten gemeinsamen Konzert in Boston. Quelle: GHO/BSO

„Das Gewandhausorchester,“ sagte Nelsons damals, „ist kein typisch deutsches Orchester und das Boston Symphony Orchestra kein typisch amerikanisches. Beide gehören zu den Klangkörpern mit stark ausgeprägter Individualität, und ich finde es ungeheuer spannend, wie sie auf der Bühne aufeinander reagieren.“ Was sie im Falle des wirklich sehr „Festlichen Praeludiums“ indes kaum ernsthaft konnten.

Europäische Amis, sehr deutsche Europäer

Interessanter als die zwangsläufig nivellierende Dopplung ist es daher, nun auf CD die Unterschiede beider Klangkörper zu erleben, die ihr gemeinsamer Chef dennoch in den Dienst einer, nämlich seiner Strauss-Auffassung stellt. Was die Identität beider Klangkörper anbelangt, bestätigen die Aufnahmen eine uralte Einschätzung, die ein wenig abweicht von der des Doppel-Chefs: Demnach ist das Boston Symphony Orchestra gewiss das europäischste unter den großen US-Orchestern und das Gewandhausorchester das deutscheste unter den Spitzenorchestern Europas. Was sich in den Einspielungen ziemlich schnell identifizieren lässt. Bei den Bostonern beispielsweise am verräterischen Funkeln des US-Blechs, am Streben nach Perfektion – manchmal auch um ihrer selbst Willen. Beim Gewandhaus am einzigartigen Samt-Glanz des Streicherapparats und der Eigenschaft auch polyphone Strukturen einzubetten in einen atmenden Gesamtklang, der die einzelnen Linien mehr liebkost, als dass er sie herausstellte.

Für beides bieten Strauss’ Sinfonische Dichtungen Futter satt. Und die Aufteilung auf die Klangkörper gibt beiden Orchestern hinreichend Gelegenheit, mit den jeweiligen Stärken zu prunken: Den Bostonern vertraute Nelsons „Eine Alpensinfonie“ an, „Don Quixote“ mit dem grandiosen Yo-Yo Ma am Solo-Cello, „Tod und Verklärung“, die „Symphonia domestica“ und „Till Eulenspiegels lustige Streiche“. Die Leipziger spielen „Ein Heldenleben“, „Macbeth“, „Also sprach Zarathustra“, „Aus Italien“, „Don Juan“, dazu die Burleske für Klavier und Orchester mit der sensationellen Yuja Wang am Flügel und die Metamorphosen für 23 Solostreicher, die wohl kein Orchester inniger, melancholischer schmerzlicher, schöner spielen könnte.

Purer Orchester-Sex

Aus beiden leuchtet Nelsons’ unmittelbar zupackende sinnliche Sicht auf Strauss in etwas anderen Farben, aber doch unverkennbar heraus. Mit Ergebnissen, die in einigen Fällen die Maßstäbe verschieben. „Don Quixote“ jedenfalls und „Die Burleske“ waren bisher so seidig, so frisch, so virtuos nicht auf Tonträger zu haben, die übrigen Sinfonischen Dichtungen müssen keinen Vergleich scheuen, die von den Bostonern beigesteuerte Symphonische Fantasie aus „Die Frau ohne Schatten“ ist purer Orchester-Sex, der vom Gewandhaus lustvoll zelebrierte Beginn der „Rosenkavalier“-Suite sowie. Da steht er sogar in den Noten.

Kurzum: Wer diese famos produzierte CD-Box hört, wird beinahe unausweichlich zum Strauss-Fan (man sollte dem designierten Opern-Intendanten Tobias Wolff mal eine vorbeibringen). Und wer es schon ist, für den führt kein Weg vorbei an Andris Nelsons’ Strauss aus Boston und Leipzig.

Am 5. und 6. Mai, jeweils 20 Uhr, stehen im Großen Concert des Gewandhausorchesters „Also sprach Zarathustra“, die Burleske für Klavier und Orchester (Solist ist Rudolf Buchbinder) und „Don Juan“ auf dem Programm, m 8. Mai, 11 Uhr, dirigiert Nelsons „Macbeth“, „Rosenkavalier“-Suite und „Ein Heldenleben“. Restkarten gibt’s noch an den jeweiligen Abend- und Tageskassen.

Von Peter Korfmacher