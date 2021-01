Leipzig

60 Jahre stand Caterina Valente in der Öffentlichkeit: Mit fünf hatte die in Paris geborene Italienerin, die am 14. Januar ihren 90. Geburtstag feiert, ihren ersten Auftritt. Mit 65 gab sie 1996, veranstaltet von Peter Degner, in Leipzig ihr letztes Konzert in Europa. Dazwischen lagen zwei abgesagte Auftritte, über 1500 Plattenaufnahmen (in 13 Sprachen, von denen sie 6 fließend spricht), Kinofilme, TV-Shows, Auftritte in Funk und Fernsehen. Und zwar in aller Welt. Denn Caterina Valente, das war nie nur die Sirene des Wirtschaftswunders, die rassige Exotik, die man über den Nierentisch hinweg bestaunte. Caterina Valente war vom Start weg eine internationale Größe, der der Umstand, dass sie besonders erfolgreich in deutschen Schlager-Untiefen fischte, bisweilen auf die Füße fiel.

1956 beispielsweise war sie beim Südwestfunk mit drei Musikern aus den Staaten verabredet, von denen zwei gleich wieder abreisten, als sie hörten, dass sie mit einer Schlagersängerin Session machen sollten. Dem dritten aber, Chet Baker, gefiel die braunäugige Schönheit. Die beiden setzten sich ins Studio und musizierten miteinander, als hätten sie nie etwas anderes gemacht.

Im Jazz ganz bei sich

Dabei entstanden zwei großartige Songs: „I’ll Remember April“ und Cole Porters „Ev’rytime We Say Goodbye“. Die kristallklare Stimme der jungen Valente übernimmt den instrumentalen Part, während der große Chet Baker so sanft seine Trompeten-Girlanden knüpft, als sänge er. Getragen wird dieses hinreißende Duett von einer virtuosen Gitarre – und auch die spielt eine Valente, die hier, im Jazz, ganz bei sich war.

Auch in den USA war sie da keine Unbekannte mehr. Denn mit Ernesto Lecuonas „Malagueña“ gelang ihr 1954 sofort der internationale Durchbruch. Doch die Welt-Karriere der Valente verlief konsequent zweigleisig: In Deutschland sang sie in einem harmlosen Schlager nach dem anderen von ganz Paris (1954), das von der Liebe träumt, oder vom „Itsy Bitsy Teenie Weenie Honolulu Strandbikini“ (1960), sie strahlte in Filmen wie „Liebe, Tanz und 1000 Schlager“ (lief zensiert auch in den DDR-Kinos). In den Staaten wurde sie derweil in die oberste Entertainer-Schublade einsortiert, trat mit Dean Martin auf und mit Louis Armstrong, mit Bing Crosby und Sammy Davis jr., Ella Fitzgerald, Quincy Jones. 1965 erhielt sie als erste Europäerin den Fame Award als beste Sängerin.

„Wenigstens habe ich es gut gesungen“

Auch in Deutschland war die erste Single, die Caterina Valente aufnahm, ein Jazz-Titel. Die Kritik war angetan – das Publikum nahm es kaum zur Kenntnis. Also wurde sie aufs Schlagerfach festgelegt. Damals allerdings waren Schlager noch aufwendig produzierte deutschsprachige Unterhaltungstitel mit großem Orchester, bisweilen großen Melodien – und meist sehr kleinen Texten. In einem ihrer letzten Interviews sagte Caterina Valente 2003 dazu schuldbewusst trotzig: „Wenigstens habe ich es gut gesungen.“

Weil sie immer alles, was sie gesungen hat, gut gesungen hat, kann La Valente heute mit sich im Reinen auf ihr langes Leben zurückblicken. Sie lebt mittlerweile zurückgezogen in Lugano in der italienischen Schweiz. Es gehe ihr gut, ließ sie vor ihrem 90. ausrichten, sie versuche, die Zeit zu genießen, die ihr noch bleibe. Eine Party gibt es nicht. Erstens wegen Corona, und zweitens „ist ja bekannt, dass ich mich seit meinem 70. Geburtstag nicht mehr wirklich für Valente-Geburtstags- oder Jubiläumsshows begeistern kann“.

