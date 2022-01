Leipzig

Es klingt wie ein Versprechen. Es ist wohl eher ein Titel mit Schalk: „Das jetzt wirklich allerletzte Ostrock-Buch“. Kann es gar nicht sein. Oder hat schon mal jemand an die Bands der ersten Stunde erinnert? An jene, die in den 60ern coverten und erste eigene Titel machten? An Baltics und Berluc? An Sieghart Schubert und Theo Schumann, der die britischen Stones eindeutschte? Ohne Rechte. Amiga presste trotzdem.

Es bleiben also durchaus freie Felder. Christian Hentschel hat erst mal das fortgesetzt, was er mit dem Ostrock-Buch eins begonnen hatte: einen persönlichen Blick zurück in Interviews. 14 sind es im zweiten Band geworden – von populären Rockern über Musikanten, die nicht so im Mittelpunkt stehen, bis zu Namen, die erst mal erklärt werden müssen. Oder wem fällt auf Anhieb etwas zu Bodo Kommnick, Dan Lucas oder Lexa Thomas ein?

Immer alles super

Zwei der 14 Gespräche kommen aus dem Hentschel-Archiv: Holger Biege starb am 25. April 2018, Mike Schafmeier (Sänger von „Ich bin der letzte Kunde“, erst Silly, dann MTS) am 19. Dezember 2020. Biege redet nur Gutes über die Amiga- Chefs und Arges über das Kultur-Ministerium, das ihn in den Westen getrieben habe, erinnert sich an miserable Flügel bei Auftritten, den DDR-Zoff um sein Lied „Haltungsschäden“ und all seine Probleme mit Produzenten West. Schafmeier erzählt mit Ironie von einigen Verklemmtheiten in „rund“, der TV-Show, und jenen Alten, die ihm in der Autoreparatur-PGH seine langen Haare gewaltsam abschnitten. Eine Erfahrung, die er nicht allein machte.

Christian Hentschel bleibt nicht nur in seinen kurzen Porträts Fan. Nie ein kritisches Wort zu Platten. Immer ist alles super. Gestern wie heute. Wenn man sich dann allerdings dieses und jenes anhört … naja. So ist sein Ostrock-Buch zwei erneut mehr eine offene Huldigung als ein kritisches Hineinhören. Aber es sind wohl auch eher die Fakten und Erkundigungen, die bei ihm zählen. Und da gräbt er schon so einiges aus, was man bisher nicht wusste und auch nie erfragt hat.

Album zur falschen Zeit

Etwa wie das damals war im Juni 1988 in Ost-Berlin mit Sexmachine James Brown, zwei Prostituierten und einer Trockenhaube. Oder wie Dan Lucas (eigentlich Lutz Salzwedel, Passion, Karussell) nach seiner DDR-Flucht 1985 durch die Welt kam. Oder wie es zuging, Anfang der 90er, mit Lift und Werther Lohse. Oder wie Lexa Thomas (Kerschowski, Thomas Rühmann) vom Kinderchor zum Jazzrock kam, auch Amiga-Produzent wurde, trotzdem aber keiner seine Stücke wollte. Wie muss man sich da dann fühlen?

Überraschend die Unterhaltung mit Tino Eisbrenner, der in zahlreichen Stilen unterwegs ist. Einer mit politischem Denken, der nicht nur über seine Beziehung zu Simone Thomalla redet, sondern auch über seine linke Kandidatur in Meck-Pomm, Russland und Grüne. Drei Jahre kam Tino Eisbrenner nur als Hilfslehrer für Musik über die Runden (wie Dan Lucas). Andere machten bei Sony Telefonvertrieb (Bodo Kommnick) oder führten ein Hotel. Wie Wolf-Rüdiger Raschke (Karussell), der mit Sohn Joe befragt wird – nach Peter Gläser und Renft, dem bitteren Aufhören 1989, dem neuen Album zur falschen Zeit 1994 - und dann der erfolgreichen Rückkehr.

Der Karussell-Kopf ist nicht der einzige aus Leipzigs Umkreis, der auftaucht. Der andere ist Michael Nass aus Borna, der über „Schulrock“, „P16“, Gundermann, Seilschaft, Veronika Fischer 1999 zu BAP kam (Einstieg-Album „Tonfilm“), als Instrumentenbauer arbeitete und mit „Dein Paket“ ein selbst finanziertes Album produziert hat.

Füllmaterial

Leider bezeichnet gelegentlich auch Christian Hentschel Pankow als Stones des Ostens und Kerschowski als Antwort auf Bruce Springsteen. Was natürlich Quark ist. Dafür blättert Gitarrero Ehle aufschlussreich im Album der Aufs und Abs von Pankow, während Dirk Michaelis ziemlich salopp über die „3HIGHligen“ spricht, Privates nicht ausspart und achselzuckend über die Abstinenz der dudelnden Sender seinen Rock-Chansons gegenüber redet. Dirk Zöllner, der das Schreiben entdeckt hat, taucht in die grauen Untiefen des Crowdfunding ein – und ist ziemlich stolz auf den Erfolg seiner Kinder.

Dass Toni Krahl und Fritz Puppel nicht fehlen dürfen - klare Sache. City geht 2022 immerhin auf seine letzte Runde. „Wir wollen nicht zu denen gehören, die ihr eigenes Vermächtnis zerstören“, gesteht der 77-jährige Fritz Puppel, redet von der eigenen Musikfirma, launig über den ersten „City“-Sänger Frank Pfeiffer, den Verlust von Drummer Klaus Selmke (gestorben Mai 2020) auch als City-Techniker, die neue CD – und sich selbst als Läufer. Der Gitarrero und Frontmann Toni Krahl beklagen beide eine, wie sie finden, grassierende Ignoranz: Es gibt beim Streamen keine Alben mehr, sondern nur noch Songs. Da hakt Christian Hentschel nicht nach. Aber war es nicht ewig eine immer wieder beklagte Unsitte, dass Platten/CDs zwei, drei starke Stücke besaßen – und der Rest nur Füllmaterial war?!

Info: Christian Hentschel: Das jetzt wirklich allerletzte Ostrock-Buch. Verlag neues leben; 314 Seiten (mit zahlreichen Abbildungen) 22 Euro

Von Norbert Wehrstedt