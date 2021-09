Leipzig

Natürlich drängen sich, geht die Rede von der Musikstadt Leipzig, die großen Meisterwerke ins Bewusstsein, die Passionen Bachs, der hier Thomaskantor war, die Sinfonien Beethovens, die noch zu seinen Lebzeiten hier erstmals zyklisch aufgeführt wurden, die Sinfonien Mendelssohns, der hier als Gewandhauskapellmeister, als Pädagoge, als Manager wirkte, die Schumanns, der hier wesentliche Jahre seine Lebens verbrachte, die Musikdramen Wagners, der hier geboren wurde, die Sinfonik von Bruckner und Brahms, von denen wesentliche Werke im Gewandhaus uraufgeführt wurden, die sinfonischen Kosmologien Gustav Mahlers, der hier als Opern-Kapellmeister darunter litt, in der zweiten Reihe zu stehen.

Die Peter Bruns (li., künstlerische Leitung) und Gregor Nowak (organisatorische Leitung) vor dem Gewandhaus in Leipzig Quelle: Andre Kempner

All das rechtfertigt es allemal, von Leipzig als Hauptstadt der Romantik zu sprechen. Denn rechnet man noch das überaus lebendige Verlagswesen dazu und den florierenden Klavierbau, so stand Leipzigs Einfluss auf das europäische Musikleben das ganze 19. Jahrhundert über, die letzten Jahrzehnte davor und die ersten danach dem von Paris und Wien in nichts nach – und dann kam erst einmal lange nichts.

In den Salons der Großen

Das Herz dieser musikalischen Giganten dagegen, es schlug nicht in der Oper, nicht im Gewandhaus, auch nicht in der Thomaskirche, es schlug in der Kammer, im Salon, in den Wohnzimmern Mendelssohns und der Schumanns beispielsweise, in den Guten Stube Reineckes und Nikischs und Klengels, wo die Großen der Zeit ein- und ausgingen. Wo sie debattierten und flirteten, stritten und dozierten, wo sie tranken und vor allem: musizierten. Kammermusik natürlich gern ad hoc und vom Blatt die neuesten Hervorbringnisse der Kollegen (und Kolleginnen) begutachteten, diskutierten und auf sich wirken ließen.

Dieser lebendigen Welt voller Geist und Kultur verdanken wir heute den wahrscheinlich größten musikalischen Schatz der Romantik: die Kammermusik, Werke, die mehr noch als zum Zuhören fürs Selberspielen gemacht sind – und darum auch dem Hörer umso mehr Genuss bereiten.

International gefeierte Künstlerinnen und Künstler

Darum wird es höchste Zeit, dass Leipzig der Welt auch ein einschlägiges Festival schenkt, das die Meisterwerke dieser Ära an den Orten zum Klingen bringt, an denen oder für die sie entstanden, wo sie zuerst erklangen und auf offene Ohren stießen oder auch verworfen wurden. Ein Festival wie „Con spirito“, das also mit Geist und/oder Esprit ab Samstag und bis einschließlich nächsten Sonntag international gefeierte Musiker wie Daniel Hope und Antje Weithaas oder Marie-Elisabeth Hecker und Martin Helmchen zusammenbringt mit exzellenten hiesigen Kollegen, auf dass sie in den Musikerhäusern der Stadt in familiärer bis lockerer Atmosphäre anschlössen an die große Zeit der großen Kammermusik.

Acht Konzerte an acht musikhistorisch aufgeladenen Orten, den Europäischen Kulturerbestätten wie den Wohnungen und Wirkungsorten der Giganten von einst haben der Cellist Peter Bruns als künstlerischer und sein Kollege Gregor Nowak als organisatorischer Leiter dafür auf die Beine gestellt, um dort die Kammermusik von Bach und Biber, Beethoven und Schubert, Mendelssohn und Schumann, Brahms und Wagner und Grieg, Schulhoff und Eisler wieder in Beziehung zueinander und ins Bewusstsein des Publikums zu bringen.

Raus aus der Warteschleife

Gleichzeitig soll „Con spirito“ so etwas sein wie ein Weckruf für die Musikstadt Leipzig in der andauernden Corona-Agonie. Peter Bruns: „Jetzt ist der Zeitpunkt, Hoffnung zu geben und kreativ zu werden. Die Kreativität von uns Künstlern hing zu lange schon in einer Warteschleife. Aber mit diesem Festival können wir neue Ideen um- und Zeichen setzen.“

Programm Samstag, 11. September, 19 Uhr, Gewandhaus: Niels Wilhelm Gade: Oktett op. 17, Felix Mendelssohn Bartholdy, Klavierquartett op. 2, Robert Schumann Klavierquintett op. 44 Sonntag, 12. September, 19 Uhr, Schumann-Haus: Robert Schumann: Klavierquartett op. 47 sowie Werke von Johannes Brahms, Franz Schubert, Ludwig Schuncke Dienstag, 14. September, 20 Uhr, Alte Nikolaischule: Felix Mendelssohn Bartholdy: Klaviertrio op. 49 sowie Werke von Richard Wagner und Alban Förster Mittwoch, 15. September, 20 Uhr: Daniel Hope spielt Werke für Violine allein von Johann Sebastian Bach, Heinrich Ignaz Franz Biber, Krzysztof Penderecki, George Rochberg, Alfred Schnittke, Erwin Schulhoff und Johann Paul von Westhoff Donnerstag, 16. September, 20 Uhr, Bach-Museum: Franz Schubert Streichquintett D 956 sowie Werke von Wolfgang Amadeus Mozart und Ludwig van Beethoven Freitag, 17. September, 20 Uhr, Grieg-Begegnungsstätte: Edvard Griegs Peer-Gynt-Suite op. 46 arrangiert für Klaviertrio sowie Werke von Carl Reinecke und Ignaz Moscheles Samstag, 18. September, 19 Uhr, Mendelssohn-Haus: Felix Mendelssohn Bartholdy: Sextett op. 110 sowie Werke von Robert Volkmann und Carl Maria von Weber Sonntag, 19. September, 11 Uhr, Hochschule für Musik und Theater „Felix Mendelssohn Bartholdy“: Felix Mendelssohn Bartholdy: Oktett op. 20, Ignaz Moscheles / Felix Mendelssohn Bartholdy: Duo concertant pour deux Pianos et Variations brillantes op. 87b Ausführende Violine: Julius Bekesch, Elisabeth Dingstad, Daniel Hope, Emilija Kortus, Sayako Kusaka, Stephen Waarts, Antje Weithaas Flöte: Anna Garzuly Viola: Tomoko Akasaka, Pauline Sachse Violoncello: Peter Bruns, Marie-Elisabeth Hecker, Eckart Runge, Valentino Worlitzsch Kontrabass: Benedikt Hübner Klavier: Jacques Ammon, Caspar Frantz, Martin Helmchen, Annegret Kuttner, Alexander Melnikov www.conspiritoleipzig.de

Von Peter Korfmacher