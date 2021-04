Leipzig

„Wo viele Dinge eingehen, müssen neue Dinge gegründet werden“, sagt Peter Bruns. Und bezieht sich damit auf das Leipziger Kammermusikfestival Con spirito, das in seiner ersten Ausgabe vom 11. bis 19. September 2021 Leipzig als Musikstadt in Festivalfieber stürzen soll. Peter Bruns ist Cellist und Künstlerischer Leiter dieses neuen großen Projekts. An seiner Seite als Organisatorischer Leiter steht Gregor Nowak, ebenfalls Cellist und unter anderem Geschäftsführer des Schumann-Vereins Leipzig. Die Idee für dieses Festival geht auf das Jahr 2018 zurück, erklärt Nowak: „2018 haben neun Kulturinstitutionen in Leipzig zusammen mit der Notenspur das Europäische Kulturerbesiegel erhalten. Sie sind die DNA unserer bürgerlichen Musikkultur. Meine Idee war nun, sie alle über die Kammermusik zu verbinden.“

„Wir haben ein breites Feld an Musikern“

Neun Spielorte sind es also, die eine Woche lang international bekannte Künstler aus der Kammermusik bespielen werden: die Alte Nikolaischule, das Bach-Archiv, das Gewandhaus, die Grieg-Begegnungsstätte, die Hochschule für Musik und Theater Felix Mendelssohn-Bartholdy (HMT), das Mendelssohn-Haus, die Nikolaikirche, das Schumann-Haus und die Thomaskirche. Die Resonanz der Künstler sei hervorragend gewesen, sagt Peter Bruns. Unter ihnen sind der gefragte Violinist Daniel Hope oder die Französin Chouchane Siranossian, die ihre Erfahrungen an der Barock-Geige mitbringt. „Wir haben ein sehr breites Feld an Musikern, die alle ihre eigene Charakteristik in der Darbietung einbringen. Wie auch die Komponisten, die dennoch untereinander vernetzt waren“, so Bruns.

„Man sieht und hört, wie der Ton erzeugt wird“

Vernetzung, Gemeinsamkeit, darauf zielt das Festival ab. So auch der Name Con spirito – „mit Geist“. Dabei geht es für Bruns auch um den Kontakt zum Zuhörer. An den kleinen komponistengeprägten Spielorten wie dem Schumannhaus entstünde eine größere Intimität zwischen Künstler und Zuhörer. „Das Publikum sitzt einem im Rücken, schaut über die Schulter in die Noten oder auf das Instrument. Man sieht und hört ganz genau, wie der Ton erzeugt wird.“

Muss mit diesem Namen einfach dabei sei: der Geiger Daniel Hope. Quelle: Britta Pedersen/dpa

Für Gregor Nowak ist die Authentizität der Spielorte ein zentraler Punkt des Kammermusikfestivals. „Das Authentische erzeugt eine besondere Beziehung zum Ort und zum Werk, für Künstler und Zuschauer.“ Peter Bruns bekräftigt: „Der Ort hat einen Einfluss auf unser Denken und Spielen.“

Die Zeit spielt der Organisation in die Karten

Anfang März begann der Ticketverkauf und einige Konzerte sind schon ausverkauft, denn momentan sind nur 50 Prozent der Plätze freigeschalten. Für Bruns und Nowak ein klares Zeichen, wie groß in Zeiten der Pandemie die Sehnsucht nach Kulturerleben ist. „Die Corona-Krise ist eine Kulturkrise. Ich gebe trotzdem die Hoffnung nicht auf, dass wir mit einer verbesserten Impfstrategie und einem anschließenden mutigen Öffnungskonzept im September die Möglichkeit haben, dieses musikalische Fest zu feiern“, sagt Gregor Nowak. Die Zeit bis in den Herbst spiele der Organisation in die Karten, auch wenn man nicht mit Sicherheit davon ausgehen könne, alles wie geplant durchzuführen.

Die international gefragte (Barock-)Geigerin Choucshane Sironassian. Quelle: peer

Das Leipziger Kammermusikfestival soll im jährlichen Rhythmus stattfinden und nimmt auch die musikalische Bildung in den Fokus. Dazu ist ein spezielles Schulkonzert-Format an den Schulen der Rahn-Education in Planung. Als Ouvertüre ist ein Notenspurtag für Familien vor dem Auftaktkonzert vorgesehen, mit Angeboten in der Innenstadt. Das Abschlusskonzert soll außerdem als Auftakt für die Europäische Kammermusik Akademie Leipzig (Ekal) dienen, einem Kammermusikfestival für musikalischen Nachwuchs. Eine weitere Zusammenarbeit mit der HMT haben Nowak und Bruns auch im Auge. In welcher Form das erste Leipziger Kammermusikfestival auch stattfinden wird, Gregor Nowak und Peter Bruns geben mit diesem Projekt Hoffnung auf einen kulturellen Neustart. Bruns sagt: „Jetzt ist der Zeitpunkt, Hoffnung zu geben und kreativ zu werden. Die Kreativität von uns Künstlern hängt in einer Warteschleife. Aber mit diesem Festival können wir neue Ideen setzen.“

Informationen und Tickets unter www.conspiritoleipzig.de.

Von Katharina Stork