Darsteller aus der Olsenbande: Ove Sprogøe wurde vor 100 Jahren geboren

Leipzig

Er war einer, der aus der Zeit gefallen war. Er trug Melone, Nadelstreifen, Gamaschen, bunte Krawatten, kalte Zigarrenstummel – und liebte Tresore von Franz Jäger: Egon Olsen, der Berufsganove, dem immer ein Plan im Kopf rumorte. Als der Chef eines skurrilen Kriminellen-Trios 1968 das erste Mal im Kino auftauchte, war Ove Sprogøe bereits 48 und ein gestandener Theatermann.

Auf Umwegen zum Traumberuf

Allerdings stolperte er auf Umwegen in seinen Traumberuf. Erst einmal fiel der Buchdrucker-Sohn aus Odense, der als Büroangestellter arbeitete, dreimal durch die Prüfung am Königlichen Theater in Kopenhagen. Erst 1944 gelang dem 25-Jährigen der Sprung auf eine Privatbühne. Bereits im Jahr darauf drehte er den ersten Film, 166 folgten in den nächsten Jahrzehnten.

Trotzdem blieb er immer der Bühne treu, spielte Klassiker (von Goethe bis Brecht), aber auch Gegenwärtiges, Heiteres wie Dramatisches, lebte bescheiden in einem Gartenhaus auf der Insel Amager, Kopenhagen vorgelagert, las gern (Lieblingsautor Hans Christian Andersen), hatte nie einen Skandal, drei Söhne ( Henning trat in die Fußstapfen des Vaters) und zog, als er sich müde fühlte, in ein Altersheim. Dort starb Ove Sprogøe, der an einem schwachen Herzen litt, am 14. September 2004, mit 84 Jahren. Heute vor 100 Jahren wurde der Mann, der als Gentleman-Gauner Egon Olsen 1979 im Leipziger Kino „Capitol“ in Begeisterung baden konnte, geboren.

Hintergründe im Vordergrund

Zeit also für einen ausladenden Panoramablick auf jene Truppe aus humorlosem Despoten ( Egon), flattrigem Opportunisten (Benny) und ängstlichem Verlierer (Kjeld), die in 14 Kino-Abenteuern mit den alltäglichsten Dingen raffinierte Brüche durchzog. Die gingen – natürlich – schief. Auch der größte, der 750 Millionen Schwedenkronen einbrachte („Die Olsenbande fliegt über alle Berge“, 1981). Christian Monggard ist in die Archive von Nordisk Film gestiegen und hat mit zahlreichen Teammitgliedern ausführlich gesprochen. Herausgekommen ist ein Großband mit Ziegelsteingewicht, der nicht (wie Frank Eberlein und F.- B. Habel in ihrem Buch) Film um Film abarbeitet, sondern bemüht ist, vor allem Hintergründe zu erzählen.

„Unterhaltung mit tieferem Sinn“

Aufschlussreich: Die Einzelheiten zur Arbeitsweise von Henning Bahs (Autor, Szenenbildner, Requisiteur) und Erik Balling (Regie). Die schrieben jedes Drehbuch in 14 Tagen im Hotel Proust in Paris. Immer auf einer Erika, immer in den Zimmern 28 und 32, zwischen Februar und April. Ab Mai wurde bereits gedreht. Bahs/ Balling setzten auf Situationskomik, auf „Unterhaltung mit tieferem Sinn“( Bahs), auf den Zusammenprall von listigen Kleinbürgern mit Autoritäten und Mächten.

„Unrealistische Szenen in unrealistischem Stil“

Dabei blieb Erik Balling so altmodisch und traditionell wie seine drei Kleinkriminellen: null Kamerafahrten, Zoom (was Szenen schlampig macht), Rückprojektionen. Er wollte „unrealistische Geschichten in unrealistischem Stil“, wie sich Kameramann Peter Klitgaard erinnert. Da stand er Comic und Stummfilm-Komikern nah. Auch in seiner Vorliebe für den Dreh im Studio in Valby.

Christian Monggaard: Die Olsenbande. Aus dem Dänischen von J. Strahl-Oesterreich, Book Lab, 332 Seiten,50 Euro Book Quelle: Lab/Nordisk Film

224 Mal „Mächtig gewaltig“

Natürlich sammelt der opulente Band auch viele Details, die keiner wissen muss, die aber zum Kult um die dänischen Kerle gehören. So erfährt man, dass 224 Mal „Mächtig gewaltig“ (Skide godt) gesagt wird, wie Yvonne zu ihren schrillen Kleidern kam und Bent Fabricius-Bjerre den an den Zirkus erinnernden Titelswing schrieb, dass Jes Holtsø mit elf Jahren zu Børge wurde, weil er lange Haare und dicke Brillengläser hatte und jünger aussah.

Es gibt Bilderstrecken mit Requisiten, Postern, Hüten (samt Geschichte und Charakter) und eine aufklappbare Doppelseite mit Drehorten in Kopenhagen, Listen von 76 Darstellern und den alltäglichen, aber abgedreht benutzten Gegenständen, eine ganze Seite mit Egons Schimpfwörtern, eine Würdigung von Nebenfiguren und Faksimiles von Drehbuchseiten, auf denen man Entwicklung und Veränderung der Olsenbande vom ersten Film (Budget: zwei Millionen Schwedenkronen, nur kleiner Gewinn) über den dritten Auftritt, der zum Kassenhit wurde, bis zur letzten, tragischen Produktion 1998 verfolgen kann. Damals starben Poul Bundgaard (Kjeld) und Regisseur Tom Hedegaard. Erik Balling, damals 73, war lediglich Beobachter.

Misstrauen gegenüber Autoritäten

Ein Kapitel beschäftigt sich allein mit jenen tiefen Spuren, die die Olsenbande in der ostdeutschen Seele hinterlassen hat, nachdem ab 1970 die Dänenkomödie in die DDR-Kinos kam. Die Eingriffe blieben klein (ein Hitlerfoto verschwand, einmal wurde aus „Marxismus“ „Weiber“), trotz des Balling-Vorsatzes: „Wir wollen gern ein bisschen das Misstrauen gegenüber Autoritäten schüren.“

Von Norbert Wehrstedt