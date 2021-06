Das Deutsche Auswandererhaus in Bremerhaven ist jetzt auch ein Einwandererhaus

Bremerhaven

Der Name passt nicht mehr so richtig. Eigentlich müsste das Deutsche Auswandererhaus in Bremerhaven jetzt Deutsches Ein-und-Auswandererhaus heißen. Aber wie das mit neuen Namen so ist: Die alten klingen meistens besser. Also bleibt es beim Auswandererhaus.

Das gibt es seit 2005. Es gehört zu den großen touristischen Attraktionen in Bremerhaven. Jetzt ist das Haus mit einem Anbau (für 15 Millionen Euro) deutlich vergrößert worden. Und es widmet sich neben der Auswanderung aus nun auch verstärkt der Einwanderung nach Deutschland. Fünf Jahre wurde geplant, 18 Monate wurde gebaut. Am Wochenende wurde das Auswandererhaus, das jetzt auch ein Einwandererhaus ist, neu eröffnet.

Viele Vergleichsmöglichkeiten

Auf insgesamt 3340 Quadratmetern Ausstellungsfläche (1300 Quadratmeter sind dazugekommen) untersucht die Ausstellung die Frage, wie Migranten die Reise in eine neue und fremde Welt erleben – und wie Einwanderungsgesellschaften mit den Menschen, die neu ins Land kommen, umgehen.

Der Neubau und die Neuausrichtung erlauben viele Vergleichsmöglichkeiten. Wie kamen die deutschen Einwanderer der vergangenen Jahrhunderte in der Neuen Welt zurecht? Und wie erleben die Arbeitsmigranten oder Flüchtlinge den Alltag in Deutschland?

Saal der Biographien

Eine Vitrine im neu geschaffenen „Saal der Biographien“ erzählt mit Kinderwagen von den Träumen und Hoffnungen von Auswanderern zu unterschiedlichen Zeiten: In dem Wagen, mit dem eine Familie 1945 vor der sowjetischen Armee nach Westdeutschland geflohen ist, wird ein Kind auf einem Jutesack gelegen haben, auf den ein schwarzes Hakenkreuz geprägt ist. Ein Kinderwagen erinnert an eine Ausreise aus der DDR im Jahr 1984. Und zwei Buggys erzählen von Geschwistern aus Malaysia, die 2016 nach Deutschland kamen. In den dazugehörigen Hörstationen sind die passenden Lieder zu hören: „Maikäfer flieg“, „Warte nicht auf bessre Zeiten“ von Wolf Biermann und „Twinkle, Twinkle, Little Star“. Das Lied von den Sternen, die überall funkeln, haben Naomi und Lars ihren Kindern vorgesungen. Zuerst in Malaysia, später dann in Deutschland.

Das Auswandererhaus arbeitet viel mit Hörstationen. Glücklicherweise funktioniert das auch berührungslos. Man kann die ausliegenden Hörer benutzen, man kann sich aber auch mit eigenen Kopfhörern einstöpseln oder auch die Töne und Texte per App auf dem eigenen Handy hören. Große Stimmen und tolle Vorleser sind dabei zu hören: Barbara Auer, Sky du Mont, Peter Lohmeyer, Nina Petri und auch Harry Rowohlt haben Migrationsgeschichten eingelesen.

18 Geschichten

Einige der 18 Auswanderergeschichten, über die man die Menschen auf ihren weiten und bisweilen verschlungenen Wegen begleiten kann, sind neu hinzugekommen. Zum Beispiel die von Lina Atfah, die aus Syrien geflohen ist und Gedichte schreibt.

Der Start des Rundgangs (und ein Rundgang ist zwingend beim Besuch des Auswandererhauses) ist so, wie er früher auch schon war: Man steht vor der bedrohlich aufragenden Bordwand eines Auswandererschiffes – auf den Spuren einer Migrantin oder eines Migranten begibt man sich dann auf die Reise in die Neue Welt.

Unterhaltung – aber nicht unter Niveau

Neu hinzugekommen sind einige Räume, die vom Ankommen in New York erzählen: eine deutsch-amerikanische Kneipe in New York aus dem Jahr 1934, ein Lebensmittelladen und ein Sweatshop, in dem vorwiegend jüdische Migrantinnen genäht haben. Alles wirkt sehr wertig und sehr original. Die Ausstellungsmacher setzten nicht nur auf Information, sondern auch auf Immersion. Sie schaffen so etwas wie begehbare Dioramen – und oft funktioniert die Illusionsmaschine verblüffend gut. Aber man wahrt die Balance: Zu laut wird’s nicht. Das Auswandererhaus bleibt ein Lernort, das Publikum wird zwar unterhalten, aber nicht unter Niveau.

Im „Saal der Debatten“ etwa geht es um Deutschland als Einwanderungsland und all die Diskussionen, die damit zusammenhängen: Es gibt Exponate zum Lastenausgleichsgesetz aus den 50ern, zur Arbeitssituation ausländischer Arbeiter, der 70er, zur Asylrechtsreform der 90er und zur Reform des Staatsangehörigkeitsrechts. Erstaunlicherweise wirkt das nicht schwergängig, sondern spannend und aktuell. Verblüffend ist auch eine Sammlung von „Spiegel“-Titelbildern aus den 80ern und 90ern: Einwanderer werden hier vorwiegend als Fremde und als Bedrohung dargestellt.

Der Erweiterungsbau präsentiert auch Bilder von Migranten an seiner Fassade. 100 Porträts von 31 Migrantinnen und Migranten, die in Bremerhaven leben, sind auf der Fassade zu sehen. Ganz fein sind die Gesichter in den Beton geritzt. Man muss sehr genau hinschauen, um die Menschen zu sehen.

Geöffnet täglich von 10 bis 18 Uhr (donnerstags bis 21 Uhr). Besucher müssen auf der Seite des Museums (dah-bremerhaven.de) ein Zeitfenster buchen

Von Ronald Meyer-Arlt