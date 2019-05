Hannover

In Konkurrenz zu Hollywood hat es das Genre des Geheimdienst-Thrillers in Deutschland schwer. Umso erfreulicher, dass Regisseur Philipp Leinemann sich nun mit „Das Ende der Wahrheit“ dieser No-go-Area nähert, ohne zum Nachahmungstäter amerikanischer Formatvorlagen zu werden.

Im Fokus steht der Agent Martin Behrens ( Ronald Zehrfeld), der als Zentralasien-Experte für den Bundesnachrichtendienst ( BND) arbeitet. Als ein Flüchtling aus der (fiktiven) Autonomieregion Zahiristan einen Asylantrag stellt, erpresst er den jungen Mann, dessen Schwager der Chauffeur eines hochrangigen Terroristenführers sein soll – so könnte man an den schon lange Gesuchten herankommen. Die ermittelten Handy-Daten werden an die CIA weitergeleitet, die Zielperson wird tatsächlich per Kampfdrohne getötet.

Doch dann passiert es: Wenig später überfällt ein vermeintlich islamistisches Kommando ein Münchener Café. Unter den zahlreichen Toten ist auch Martins Geliebte Aurice ( Antje Traue), die als Journalistin an einer Story über illegale Waffenexporte nach Zahiristan arbeitete. Fortan ermittelt Martin auf eigene Faust und gerät in einen geopolitischen Komplott, in dem Rüstungsindustrie, private Sicherheitsfirmen und ranghohe BND-Mitarbeiter verwickelt sind.

Mehr als die üblichen Nachrichtenbilder

Ronald Zehrfeld zeichnet überzeugend eine gebrochene Heldenfigur, die das eigene Berufsbild infrage stellen muss. Ihm gegenüber steht ein fabelhafter Alexander Fehling als kalter Karrierist mit magerer Sozialkompetenz, der feststellt, dass er genau wie Behrens nur das Bauernopfer in einem korrupten Machtspiel ist. Mit atmosphärische Glaubwürdigkeit, einer klugen, ambitionierten Story schaut „Das Ende der Wahrheit“ hinter vertraute Nachrichtenbilder.

Mit erstaunlicher Konsequenz stellt sich Leinemann („Wir waren Könige“) der Komplexität aktueller politischer Verhältnisse, in denen Krisenregionen zum Spielball geostrategischer und ökonomischer Interessen werden.

Von Martin Schwickert / RND