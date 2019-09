2020 feiert das Festival " Rock im Park" 25-jähriges Bestehen - und hat dafür bereits die ersten Headliner bekanntgegeben. So werden vom 5. bis 7. Juni System Of A Down, Volbeat und Green Day auf dem Festival auftreten, wie der Veranstalter mitteilt.

Die Punkband Green Day bringt in dem Jubiläumsjahr auch ein neues Album heraus: „Father Of All...“ soll es heißen - die neuen Songs können die Festivalbesucher in Nürnberg dann auch live hören. Die Band System Of A Down ist für ihre Alternative-Metal-Musik bekannt - ihre Auftritte sind rar.

" Rock im Park " bietet auch Elektro- und Indie-Fans etwas

Der Veranstalter kündigt außerdem folgende Bands an: Broilers, Korn, Disturbed, Deftones, The Offspring, Trailerpark, Bilderbuch, Weezer, Wanda, Alan Walker, Trettmann, Yungblud, Heaven Shall Burn, Powerwolf, Bosse, Of Mice & Men, Motionless In White und August Burns Red. Damit bietet das Festival den Besuchern nicht nur Rock, sondern zum Teil auch Indie- und Elektromusik.

RND/hsc