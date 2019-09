Schon nach der ersten Begegnung ist klar: Diese beiden werden ein Paar. Unübersehbar sprühen die Funken zwischen der Ärztin Jean ( Anna Paquin) und der Arbeiterin Lydia ( Holliday Grainger). Bis es dann zum ersten Kuss kommt, vergeht in Annabel Jankels Liebesdrama „Der Honiggarten – Das Geheimnis der Bienen“ nach dem gleichnamigen Roman von Fiona Shaw aber noch viel Zeit. Die Handlung spielt in den prüden fünfziger Jahren in der schottischen Provinz.

Jean hat die Praxis ihres Vaters übernommen und lernt eher zufällig die allein erziehende Mutter Lydia und deren Sohn Charlie ( Gregor Selkirk) kennen. Um den Kleinen kümmert sich Jean rührend und weist ihn in die Kunst des Bienenzüchtens ein.

Immer intensiver wird die Beziehung der Frauen

Als Lydia arbeitslos wird und wegen ihrer Schulden ihr Haus verliert, nimmt Jean die zwei bei sich auf. Immer intensiver wird die Beziehung zwischen den beiden Frauen - auch körperlich. Doch das Umfeld ist nicht bereit, diese Liebe zu akzeptieren. Auch Lydias Ex-Mann taucht auf dem Plan auf und versucht, die Beziehung der Frauen zu verhindern.

Der bis dahin schon recht konventionell erzählte Film nimmt eine recht aufgesetzt wirkende märchenhafte Wendung. Die Rollen von Gut und Böse sind simpel und klischeehaft verteilt. Dennoch ist der Film sehenswert, allein schon wegen der beiden exzellenten Hauptdarstellerinnen und wegen der liebevollen Ausstattung. Und der Appell für mehr Toleranz ist bis heute wichtig.

„Der Honiggarten“, Regie: Annabel Jankel, mit Anna Paquin und Holliday Grainger, 106 Minuten, FSK 12

Von Ernst Corinth/RND