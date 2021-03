Leipzig

„Wir wären bis zum Äußersten gegangen, hätten auch gestreikt“, erinnert sich Daniel Knauft an das Jahr 1992. Damals war er Thomaner, besuchte die zwölfte Klasse, gehörte damit zur Obernschaft des Thomanerchors – und war einer der beiden stimmberechtigten Vertreter des Chors in der Kommission, die den Nachfolger des Thomaskantors Hans-Joachim Rotzsch bestimmen sollte. Der Chor sprach sich seinerzeit für Georg-Christoph Biller aus, die Kommission bestimmte dennoch Hermann Max. „Aber der hatte schließlich die Größe, seine Bewerbung zurückzuziehen und das Amt nicht anzutreten – das hätte ich ihm gar nicht zugetraut“, erinnert sich Knauft, der Mitglied des Ensemble Amarcord ist, aber in Zeiten der pandemiebedingten Konzertverbote als Impfarzt arbeitet.

Trat das Amt des Thomaskantors im Jahr 2012 nicht an: Hermann Max. Quelle: Markus Ploemacher

Hermann Max schildert seine damaligen Beweggründe gegenüber der LVZ heute so: „Nach Gesprächen mit jüngeren Thomanern, Vertretern der Thomas-Kirche, der Stadt und der Thomasschule, die alle unterschiedlichste Erwartungen an mich hatten, kam ich zu der Ansicht, dass die Gesamtsituation aller Beteiligten kurz nach der Wende zu diffus-kontrovers war, um gut arbeiten zu können ... Ich wollte damals in erster Linie nach meinen aus aufwendigen Recherchen gewonnenen Überzeugungen Musik aufführen. Das sah ich nicht als gegeben an, sondern meinte eher, vielleicht als ,Besserwessi’ gesehen zu werden.“ Also zog er die Notbremse, und Biller wurde Thomaskantor, nach Max’ Einschätzung „ein Glücksfall“.

Kantoren-Verhinderung als Blaupause

Damals also war der Thomanerchor mit zwei Vertretern in der Auswahlkommission vertreten, und Knauft wundert sich sehr, dass dies nun beim neuen Verfahren, aus dem im November der Schweizer Andreas Reize als Sieger hervorging, nicht der Fall war: „In der Kommission waren allein drei Schuldirektorinnen, um ihre jeweiligen Interessen zu vertreten. Aber die Thomaner werden nicht eingebunden? Das kann ich nicht verstehen.“ Dass die Thomaner gehört wurden, lässt Knauft nicht gelten: Sie wurden nur über einen Mittelsmann, das Kommissions-Mitglied Martin Petzold gehört, und sie hatten eben kein Stimmrecht.

Arbeitet derzeit als Impfarzt: Amarcord-Sänger Daniel Knauft. Quelle: Andre Kempner

Obwohl dies anders ist als 1992, scheinen viele Thomaner die damalige Kantoren-Verhinderung als Blaupause für die Gegenwart zu sehen. Dabei zeigt der Vergleich allerdings auch, dass bei der vorletzten Suche nach einem Thomaskantor die Thomaner zwar intensiver eingebunden und sogar mit Stimmrecht versehen waren – aber auch keineswegs bereit, einen anderen Kandidaten als den eigenen Favoriten zu akzeptieren.

„Völlig andere Diskussionen“

Im November 2020 fiel die Wahl der Kommission und später auch im Stadtrat einstimmig auf Andreas Reize. Der Auswahlkommission gehörten unter dem Vorsitz des Oberbürgermeisters Burkhard Jung die Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke, Kulturausschuss-Mitglieder aller im Stadtrat vertretenen Parteien, Thomaner-Geschäftsführer Emanuel Scobel, Thomas-Pfarrerin Britta Taddiken, Gewandhausdirektor Andreas Schulz, Matthias Schreiber vom Vorstand des Gewandhausorchesters, Peter Wollny, der Direktor des Leipziger Bach-Archivs, Landeskirchenmusikdirektor Markus Leidenberger von der Evangelischen Landeskirche, Kathleen-Christina Kormann, die Leiterin der Thomasschule, Grit Moran, Leiterin der Anna-Magdalena-Bach-Grundschule, Meike Schlenczek, die Leiterin der forum thomanum Grundschule, und als Experten die Professoren Christfried Brödel, Jörg Breiding, die Professorin Anne Kohler, Domkantorin Martina van Lengerich sowie der Kammersänger und Ex-Thomaner Martin Petzold an. Wären dazu noch zwei wahlberechtigte Thomaner gekommen, wäre die Wahl rein rechnerisch nicht einstimmig ausgefallen, sondern mit zwei Gegenstimmen. Was am Ergebnis nichts geändert hätte.

Thomaskantor Gotthold Schwarz Quelle: Andre Kempner

Dieser Einschätzung widerspricht Knauft entschieden: „Die Diskussionen wären völlig anders verlaufen, hätte man Thomaner direkt an ihnen beteiligt. Und das Ergebnis wäre auch ein anderes gewesen – da bin ich mir sicher.“ Schließlich könnten die Betroffenen am besten beurteilen, wer der beste Thomaskantor sei. Vor allem die ältesten unter ihnen: „Die Thomasser der zwölften Klasse haben die Erfahrung, sie haben den klaren Blick, müssen aber keinerlei Rücksicht auf Befindlichkeiten nehmen, weil sie nach ihrem Abitur im Sommer weg sind. Sie sehen klar ihre Verantwortung für die Institution.“

Verfahren ohne Not in Corona.Zeiten

Daher ist es für Knauft absurd, dass die Stadt Leipzig es nun so darstellt, als schadeten die Thomaner mit ihrem Vorgehen dem Ruf des Thomanerchores. Denn „den größten Schaden hat die Stadt selbst angerichtet mit dem verunglückten letzten Auswahlverfahren“. Damals, 2016, ließ man vier Finalisten öffentlich in der Thomaskirche dirigieren – um ihnen dann allesamt die Tauglichkeit zum Thomaskantor abzusprechen. Stattdessen hob man Gotthold Schwarz ins Amt, das er kommissarisch ohnehin bekleidete – und in Vertretung bereits immer wieder seit einem knappen Vierteljahrhundert.

Wurde 2012 Thomaskantor: Georg Christoph Biller. Quelle: Andre Kempner

„Der macht“, befindet Knauft, „einen guten Job und würde ihn auch weiterhin machen. Es hätte also keine Notwendigkeit bestanden, mitten in der Corona-Pandemie die Suche nach einem Nachfolger durchzuziehen.“ Gleichwohl: Als Schwarz 2016 zum Thomaskantor gewählt wurde, geschah dies von vornherein verbunden mit der Ankündigung, bis 2020 seinen Nachfolger zu suchen und zu bestimmen.

„Völlig übergangen“

Der Zeitpunkt des Verfahrens ist einer der Kritikpunkte der Thomaner-Obernschaft. In ihrem „Hilferuf“-Brief, den sie am Freitag an verschiedene Redaktionen schickten, heißt es: „Einer Verschiebung des ganzen Auswahlverfahrens, für die wir aus Gründen der Corona-Krise plädierten, wurde nicht zugestimmt und die von uns bemängelte viel zu kurze Vorstellungszeit von 2 Tagen pro Kandidat wurde auch nicht verändert. Wir fühlten uns schon damals von Frau Jennicke völlig übergangen. Und auch von unserem damaligen und noch derzeitigen geschäftsführenden Leiter Emanuel Scobel, der für die Ausarbeitung dieses Verfahrens verantwortlich zeichnete, fühlten wir uns überhaupt nicht verstanden.“

Weshalb die Thomaner nun nicht nur die Einsetzung David Timms als neuen Thomaskantor fordern, sondern auch den Rücktritt ihres Geschäftsführers Emanuel Scobel. Und offenkundig sind sie ebenso entschlossen wie es die Thomaner 1992 waren, die ihren Willen schließlich durchsetzten.

Von Peter Korfmacher