Leipzig

Natürlich fehlt er, fehlen die wache Lauterkeit, kluge Transparenz, weise Zurückhaltung seines Spiels. Seit 13 Jahren fehlen sie, seit 2008, als Alfred Brendel, nun feiert er seinen 90. Geburtstag, nach fast auf den Tag genau 60 unaufgeregten Jahren am Klavier die Finger von den Tasten zog und beschied, dass er nun genug öffentlich gespielt habe, sich künftig mehr ums Schreiben kümmern wolle, um die Lehre, die Familie.

Bei Lichte besehen war der Zeitpunkt gut gewählt. Denn wie viele Lebensleistungen sind im Nachhinein zerborsten unter dem Druck der Alterslast, weil die, die sie vollbrachten, kein Ende finden konnten? Brendel dagegen trat den Abstieg vom Olymp erhobenen Hauptes an und auf der Höhe seiner schöpferischen Kraft.

Anzeige

Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert

Pianistisch hatte er sie gerade noch einmal mit einer letzten Rundreise durch die großen Konzertsäle der Welt unter Beweis gestellt, etwa im Oktober 2007 mit einem jener Abende im Gewandhaus, von denen man noch seinen Enkeln am Kaminfeuer erzählt. Eine Silbergravur von Haydns c-moll-Sonate Hoboken XVI:20, stand damals auf dem Programm, der marmorne Spät-Klassizismus von Beethovens Opus 109, die Bernsteinberge Schuberts in den Impromptus aus Deutschverzeichnis 935, die Kristall-Landschaft von Mozarts c-moll-Sonate KV 457. Ganz selbstverständlich breitete Alfred Brendel da die Möglichkeiten des Klassischen aus.

Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert – ihre Werke, die er in den sechs Jahrzehnten seiner aktiven Zeit immer wieder neu erkundete, vermaß, ausleuchtete und durchdrang, hielten als tragende Stützen Brendels Repertoire zusammen, wurden unter den Fingern des poetischen Denkers immer wieder neu und immer wieder anderes erlebbar. nicht weiter überraschend Schumann und Brahms und überraschenderweise der oft zu Unrecht als klingelnder Leerläufer für flinkfingrige Blender gescholtene Liszt. Bach fand in diesem Universum selten Platz, Chopin und Debussy spielten keine nennenswerte Rolle, das 20. Jahrhundert ohnehin nicht.

Komponieren um den Komponisten zu dienen

Eigentlich erstaunlich für einen Pianisten, der nach eigenem Bekunden in Konzerten von Kollegen vor allem auf Neue Musik aus war und sehr darunter leidet, dass die Corona-Pandemie ihm nun die musikalischen Nachschublinien gekappt hat. Und der überdies Zeit seines Interpreten-Lebens immer auch komponierte. Allerdings nicht, um mit eigenen Werken Ruhm zu erwerben, sondern um auf dem Wege der eigenen Tonhöhenorganisation nach Möglichkeiten zu suchen, den von ihm verehrten Komponisten von einst noch besser dienen zu können.

Denn Alfred Brendel, dessen Weltkarriere erst zum höchsten Gipfel durchstartete, als er schon die 40 überschritten hatte, hat mit Leben gefüllt und Töne werden lassen, was andere nur behaupten: Er diente der Musik. Sah nie das, was er selbst fand, als Zentrum seiner Bemühungen, sondern war bestrebt, die Werke sich sozusagen selbst spielen zu lassen.

Die Säulenheiligen

Der heute in London lebende Brendel ist einer der letzten kulturelle Exponent der kosmopolitischen k.u.k-Monarchie: Geboren im tschechischen Wiesenberg, zieht er mit seiner Familie als Dreijähriger auf die Adria-Insel Krk, wo die Eltern eine Pension betreiben. Sonderlich musikalisch sind sie nicht. Aber sie verstehen sich als gutbürgerlich, und da gehörte ein Flügel in die gute Stube. Immer wieder sitzt Alfred Brendel am Instrument, aber ein Wunderkind ist er nicht. Es geht aufwärts, doch muss er durchaus üben für seine Technik, nachdenken über seine Gestaltung. Aber nach dem Umzug nach Graz wird er dort 1943 am Konservatorium ohne weitere Umstände aufgenommen, und der bereits legendäre Edwin Fischer wird sein wichtigster Lehrer. Der entlässt ihn 1947 ins Pianistenleben, 1949 gewinnt Brendel den Bozener Busoni-Wettbewerb, und von da an schlägt er sich unbeirrbar zu dem Gipfel durch, den er 2007 freiwillig räumt.

Immer im Gepäck: Seine musikalischen Säulenheiligen, die ihm keine Ruhe lassen, weil er immer denkt, spürt, weiß, dass er ihnen noch näher kommen, dass er sie seinem Publikum noch näher bringen kann. Und: seinen Humor, das unwiderstehliche Lächeln und ein Lachen, das so einzigartig ist wie sein Klavierspiel. Es entblößt viel Zahnfleisch, kräuselt die Nasenflügel, wirft die Stirn in wilde Falten, wird begleitet von einem so mühsam wie erfolglos unterdrückten „ch-ch-ch“, das von ganz weit hinten kommt.

Eigentlich seine Lieblingsbeschäftigung

Alfred Brendel lacht gern und viel. Etwa 2002, als er den Schumann-Preis der Schumann-Stadt Zwickau erhielt, ich die Laudatio halten durfte und wir im Schumann-Haus vierhändig Schubert anspielten. Er wie Alfred Brendel, ich – ja, wie ich halt. Natürlich war das zum Lachen. Aber Brendels Lachen hatte nichts Beschämendes, nicht Verletzendes. Es hatte einfach recht.

Lachen, sagte Brendel damals, sei eigentlich seine Lieblingsbeschäftigung. Das mag nicht recht passen zum Klischee vom Philosophen am Klavier. Doch wer sagt, Philosophie müsse spaßfrei sein oder Lyrik oder die Werke Haydns, Mozarts, Beethovens, Schuberts, der hat Alfred Brendel nie getroffen, nie gelesen und nie seinem Spiel gelauscht. Live nicht und auch nicht von der Konserve.

Von Peter Korfmacher