Er ist ein Taucher. Sein Ziel: die Untiefen des Unterbewusstseins, das Seelenreich der Schatten. Da stößt er auf Wahnsinn und Schizophrenie, auf Böses, Groteskes und Fantastisches, auf Einsamkeit, Gewalt – und Liebe. Die Welten von David Lynch sind surreal und aberwitzig. „Filmemachen muss unter die Oberfläche gehen“, hat der Mann aus Missoula ( Montana) mal gesagt. Maler wollte der Sohn eines Agrarwissenschaftlers werden. So wie Edward Hopper, Francis Bacon, Henri Rousseau, David Hockney. Gemalt hat er dann auf der Leinwand. Wie Kafka in seinen Erzählungen. Sein Bruder im Geist.

Dean Stockwell als Ben im beunruhigenden Thriller „Blue Velvet" (1986) von David Lynch. Quelle: imago images/EntertainmentPictures

David Lynch, der Maler, der Regisseur. Einer, der so bizarr wie kein anderer erzählt – auch in Regionen, in denen keiner mehr versteht, worum es eigentlich geht. Der sich als Jünger der Transzendentalen Meditation des Maharishi Mahesh Yogi in seinen Gedanken heillos verliert – und dann im Filmischen scheitert. Wer seinen letzten Film „Inland Empire“ (2006) drei Stunden ertragen hat, greift sich nur noch an den Kopf. Auch der verrückten, verwirrten Versponnenheit der dritten Staffel von „ Twin Peaks“ (2017) konnten nur noch ganz Hirnharte folgen. Andere waren bereits 1992 bei „ Twin Peaks – Der Film“ eingeschlafen. David Lynch beschädigte es wenig. Es blieb einer der einflussreichsten Filmemacher unserer Zeit. Was angesichts des aktuellen Einheitskinobreis wenig verwunderlich ist.

Unheimliche Begegnungen der alltäglichen Art

Die Kindheit: viele Umzüge, aber glücklich. Er entdeckt – durch den Vater – die Natur, begeistert sich für Malerei, zieht nach der Highschool mit einem Freund durch Europa ( Salzburg, Paris, Athen), beginnt zweimal ein Kunststudium ( Boston, Philadelphia) und landet am Center for Advanced Film Studies in Los Angeles. Ein Vier-Minuten-Film („The Alphabet“) und eine Halbstunden-Arbeit („The Grandmother“) öffnen Türen und sein eigenes Universum aus unheimlichen Räumen, langsamen Bewegungen, lakonischen Einstellungen und unheimlichen Begegnungen der alltäglichen Art. Leben als Alptraum.

David Lynch, nachdem er bei den Filmfestspielen von Cannes des Jahres 1990 für seinen Film «Wild at Heart» die Goldene Palme erhalten hat. Quelle: dpa

„Eraserhead“ (düsterer Alptraum eines jungen Paares), „Der Elefantenmensch“ (der gute Missgebildete in sozial missgestalteter Welt der Dickens-Zeit), „Blue Velvet“ (sadistischer Schurke in heilem Vorort einer Kleinstadt) und „Wild at Heart“ (Liebespaar auf der Flucht in ein neues Leben und vor einem Killer) katapultierten David Lynch in jene Garde, die nicht die Kasse, aber Festivals und Diskussionen beherrscht. Er baute Bilder und Tonlandschaften, die man nicht wieder vergessen konnte (abgeschnittene Ohr auf einer Wiese, Anreißen eines Streichholzes). Zumal David Lynch in Angelo Badalamenti einen Komponisten gefunden hatte, der seine unheimlichen Szenen orchestrierte.

Gesamtkunstwerke

Filme von David Lynch sind, ob man sie hasst oder liebt, immer Gesamtkunstwerke. Kaum ein anderer hat Kino so sehr als Kunst der Vermischung verstanden. Was Scheitern immer einschließt. Das passierte David Lynch mit „Dune – Der Wüstenplanet“ (ein Flop). Dann kam bald „ Twin Peaks“, die TV-Serie um eine ermordete Schönheitskönigin, einen FBI-Agenten, einen Hotelchef und eine Kleinstadt, unter deren idyllischer Oberfläche menschliche Abgründe lauern. Mit „Lost Highway“ und „ Mulholland Drive“ polierte David Lynch den Film noir der 40er als Rätsel-Puzzle und Anarcho-Märchen auf – und machte sich mit „The Straight Story“ auf eine langsame und poetische Reise: Ein knorriger, alter Kauz rollt mit einem Rasenmäher von Iowa nach Wisconsin. Ein Road-Movie, so schön wie ein melancholischer Countrysong.

John Hurt (r) als der von einer Krankheit entstellte "Elefantenmensch" John Merrick und Anthony Hopkins als Arzt Frederick Treves in einer Szene aus David Lynchs Schwarzweiß-Filmdramas "Der Elefantenmensch" von 1980 . Quelle: dpa

Nicht jedes Projekt des Bizarristen David Lynch wurde Film („Rocket Man“ schmerzt sicher am meisten), zwischendurch drehte er – um Geld zu verdienen – Werbespots (von Barilla bis Adidas), nahm Musik auf, malte, hatte Ausstellungen, betrieb seine Website, bastelt Lampen – und verkündet seit Mai letzten Jahres täglich auf seinem YouTube-Kanal das Wetter. Vier Mal war er im Laufe der Zeit verheiratet (die 52-jährigeTochter Jennifer dreht auch Horrorfilme, u.a. „Boxing Helena“) und lebte zwischendurch vier Jahre mit Isabella Rossellini. Interviews gibt der Mann, der am 20. Januar 75 Jahre alt wird, inzwischen keine mehr.

