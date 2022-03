Leipzig

In der Ukraine brennen die Städte und sterben die Menschen. In Leipziger Gewandhaus spielt Grigory Sokolov, der größte Pianist unserer Zeit, Beethoven, Brahms und Schumann. Darf man das genießen? Zumal Sokolov Russe ist – müsste er da nicht wenigstens zum Mikrofon greifen, sich distanzieren vom mörderischen Wahnsinn, den sein irrer Präsident da angezettelt hat?

Nein. Müsste er nicht. Denn erstens steht Sokolov, der Ernsthafte, der Stille, der Uneitle und Unprätentiöse, im Gegensatz zu seinem Landsmann Valery Gergiev nicht im Ruch, mit der Macht zu kokettieren oder mit den Mächtigen zu kuscheln. Und zweitens wäre selbst das, was die Musikwelt in den letzten Tagen vergeblich Gergiev abzupressen versuchte, nichts weiter als ein wohlfeiles Lippenbekenntnis gewesen. Insofern ist es gut, dass er es nicht abgegeben hat – ist es aber ebenfalls gut, dass viele Orchester der Welt einstweilen auf seine genialische Häkelei verzichten. Und darum ist es eben auch gut, dass Grigory Sokolov gekommen ist, geschwiegen und das, was er zu sagen hat, den Tasten anvertraute, die er zum Sprechen zu bringen vermag wie derzeit kein zweiter.

Aufklärung, Schönheit, Menschlichkeit

Beethovens so oft so spröde klingende gleichwohl dem Klavier neue Horizonte weisende Eroica-Variationen spielt er, die Intermezzi Opus 117, mit denen Brahms der Welt den Rücken zuwandte und einen zarten Schlussstrich hinter die Romantik zog, und Schumanns unbändige „Kreisleriana“ aus dem Herzen der Epoche, in der dem Menschen, dem Geist, der Seele noch alles möglich schien.

Beethoven also, Brahms und Schumann, ein Dreiklang, der nach Aufklärung klingt, nach Schönheit und Menschlichkeit. Nach Despotie, Sterben, nach Krieg gar klingt er nicht. Und darum ist es nicht der pure Eskapismus, solche Konzerte erstens zu veranstalten, zweitens zu spielen und drittens zu besuchen. Es setzt im Gegenteil ein Hoffnungszeichen, weil es für Kultur steht, für Werte, die sich bislang gottlob noch immer behaupteten.

Größter unter Großen

Die Musik Beethovens, Schumanns und Brahms’ hat Kaiser und Könige, Zaren und Diktatoren kommen und wieder gehen sehen. Sie hat die schlimmsten Barbareien überdauert, zu denen Menschen bislang fähig waren – sie wird, obschon dies den Menschen in der Ukraine derzeit kaum Trost spenden wird, auch Putin überdauern. Vielleicht sollte der seinen offenkundigen Minderwertigkeitskomplexen nicht mit anderer Leute Blut und Tränen begegnen, sondern mit anderer Leute Genie. Denn die größten Pianisten, sie kommen noch immer aus seinem Riesenreich.

Unter ihnen nimmt Grigory Sokolov, Jahrgang 1950, eine Sonderstellung ein. Denn unter all den Pranken, die die russische Klavierschule noch immer hervorbringt, sind seine die klügsten und die zärtlichsten. Was nicht bedeutet, dass sie nicht auch ordentlich zulangen könnten. In Beethovens Variationen, auch noch im diesmal nur sechsteiligen Zugabenblock in Chopins c-moll-Prelude lässt er die Akkorde donnern und dröhnen. Lärmen allerdings lässt er sie nicht. Stets bleiben sie ausbalanciert, vom Bass her aufgebaut, der Ordnung der Obertöne gemäß aufgefächert. Und selbst an solchen dynamischen Kulminationspunkten sind sie eingebettet in einen Gesang, der dem Flügel das Perkussive nimmt, der weich fließt und warm strömt.

Sinfonisches Klavierspiel

Am anderen Ende des dynamischen Spektrums greift die schiere Intensität, die Leuchtkraft an der Grenze zur Stille ans Herz: in den fahlen Seelenwinkeln bei Brahms, den zärtlichen Idyllen bei Schumann oder in den gespenstisch flirrenden Terzen und Sexten, dem melancholischen Hauch von Rachmaninows Preludes Opus 23, 9 und 10, in Bach-Busonis „Ich ruf zu Dir“ in den Zugaben.

Wenn es derzeit einen Pianisten gibt, der das Klischee vom sinfonischen Klavierspiel mit Klang zu füllen vermag, mit Linien, Farben, Substanz, dann ist es Grigory Sokolov. Weil seinem Klavierspiel jede pianistische Selbstdarstellung abgeht. Ob es die unter anderen Fingern recht gesucht, hier aber aufregend, visionär, grandios tönenden Tüfteleien Beethovens in den abseitigen Eroica-Variationen sind, der Chopin gewidmete und vor emotionalem Überdruck schäumende virtuose Tatendrang Schumanns emblematischer „Kreisleriana“, die weitgespannten Seelen-Schichten bei Brahms – unter den Fingern Sokolovs ist da nichts Angeberisches, nichts Geziertes, nichts Vordergründiges. Dieser Pianist erfindet die Musik im Augenblick aus sich selbst heraus. So selbstverständlich und natürlich, dass auch entlegenere Repertoire-Winkel vertraut klingen. So aufregend, gewagt, anders, dass das Vertrauteste unerhört erscheint.

Es ist dies bei Beethovens spröden Zumutungen durchaus kein makelloses Klavierspiel. Aber es ist dies auch hier und sowieso beim Rest vom Fest vollkommen. Weil es Sokolov nicht um flinke Finger geht oder um Töne, sondern um Musik. Um Schönheit, Wahrhaftigkeit, Hoffnung, Seele, Leben. Um all das mithin, was wir im Moment dringender brauchen denn je.

Von Peter Korfmacher