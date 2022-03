Leipzig

„Wir hätten die Landung keine Sekunde später einläuten dürfen“, sagt Patrick Bialdyga, seit 2012 Künstlerischer Produktionsleiter der Oper Leipzig. „Denn die Landebahn war wirklich sehr kurz, so eine, wie es sie im Himalaya gibt oder auf manchen Inseln.“ Tatsächlich: Am 28. Januar gab die Oper offiziell bekannt, dass die Komponisten-Nachfahrin Katharina Wagner nicht wie vorgesehen in Leipzig Richard Wagners „Lohengrin“ inszenieren würde. Am 7. Februar war Probenbeginn. Die Zeit dazwischen musste für Bialdyga reichen, nun seinerseits eine Inszenierung der Romantischen Oper zu konzipieren.

Michael Weinius und Jennifer Neal als Lohengrin und Elsa in Patrick Bialdygas Leipziger Corona-“Lohengrin“ im November 2020. Quelle: Kirsten Nijhof/ Oper Leipzig

Bei Null musste er allerdings nicht beginnen. Schließlich hatte er bereits Anfang November 2020 einen Corona-Kurz-„Lohengrin“ auf die Leipziger Opernbühne gebracht, mit dem das Haus sich seinerzeit am letztmöglichen Abend in den zweiten Lockdown verabschiedete. Und dieser „Lohengrin“ im Bühnenbild Norman Heinrichs und in den Kostümen Jennifer Knothes bildet nun die Grundlage für Bialdygas „Hausinszenierung“, die am Samstag Premiere feiert und den Schlussstein fügt ins Gewölbe von „Wagner ’22“.

Krönendes Ende

Ab Samstag ist es geschafft, hat die Oper Leipzig alle 13 Bühnenwerke des 1813 in Leipzig geborenen Richard Wagner im Repertoire und kann sie im Sommer zum weltweit einzigartigen Festival zusammenfügen, mit dem Ulf Schirmer, seit 2011 Generalmusikdirektor und Intendant des Hauses, sein hiesiges Wirken krönt und beendet.

Für Bialdyga sieht es nicht grundsätzlich anders aus. Auch er verlässt mit Ende der Spielzeit im August die Oper Leipzig. „Der kommende Intendant Tobias Wolff hat andere Pläne – meine Position wird es in dieser Form wohl nicht mehr geben.“ Gern geht Bialdyga nicht, „aber sich nach zehn guten Jahren mit einem unverhofften ,Lohengrin’ zu verabschieden, das fühlt sich schon irgendwie gut und richtig an“. Sagt der 50-jährige Krefelder, der dem Leipziger Opern-Publikum auch mit seiner wunderbaren Inszenierung von Leonard Bernsteins „Trouble in Tahiti“ im Interimszelt auf dem Augustusplatz vom Sommer 2015 in Erinnerung bleiben wird.

Romantische Oper als Kammerspiel

Damals hatte er sich auf die handelnden Personen konzentriert, auf die Psychologie des Ehepaars in der US-Vorstadt. Im „Lohengrin“ will er es nicht grundsätzlich anders halten, sondern wie bereits bei der Corona-Fassung vor anderthalb Jahren: „Ich sehe diese Romantische Oper als Kammerspiel.“

Simon Neal als blinder Telramund (Corona-Lohengrin 2020). Quelle: Kirsten Nijhof/ Oper Leipzig

Dabei kommt ihm paradoxerweise der Umstand entgegen, dass er nun sehr viel mehr Platz hat. Denn anders als damals darf das Gewandhausorchester nun wieder im Graben platznehmen und blockiert nicht den hinteren Teil der Bühne. Und Hygiene-Bestimmungen, die es den Protagonistinnen und Protagonisten auf der Bühne verböten, miteinander zu agieren, die gibt es auch nicht mehr. „So haben“, sagt Bialdyga, „Lohengrin, Elsa, Ortrud, Telramund, König Heinrich, auch Gottfried, weite Räume zwischen sich. Und das passt gut – denn sie wissen im Grunde alle nichts übereinander, sind sich sehr fremd und fern. Bis zum Ende.“

Kathrin Göring als Idealbesetzung für Ortrud

Die Premierenbesetzung ist glänzend. Die Titelpartie beispielsweise singt Klaus Florian Vogt, der als Lohengrin seine Weltkarriere begann und ihn noch immer einzigartig jugendlich und lyrisch zu singen vermag. Und „sein Engagement, seine Hingabe bei den szenischen Proben haben sich nicht dadurch verändert, dass nun nicht Katharina Wagner inszeniert, sondern ich“, sagt Bialdyga. Lohengrins Gegenspielerin, die finstre Friesenfürstentochter Ortrud, ist aus dem Ensemble. Aber: „Kathrin Göring ist in dieser Partie für mich die Idealbesetzung für diesen spannendsten Charakter der ganzen Oper.“

Bei deren Inszenierung war auch Katharina Wagner bereits weit gediehen. Dafür hatten die Opern in Leipzig und Barcelona kooperiert, die szenischen Proben waren angelaufen, als Covid-19 der spanischen Premiere in die Parade fuhr. Eigentlich war also alles fertig. Woran es dann am Ende wirklich klemmte, wird wohl ein Geheimnis bleiben. Die offizielle Sprachregelung, auf die sich die Urenkelin des Komponisten und die Oper Leipzig schließlich einigten, „wichtige und notwendige technische Anpassungen und Weiterentwicklungen“ am Bühnenbild seien „auf Grund des Zeitmangels nicht mehr seriös umzusetzen“ gewesen, wirkt jedenfalls in ihrer nichtssagenden Ausführlichkeit nicht sehr überzeugend.

Wiederholungstäterin

Schon gar nicht vor dem Hintergrund, dass Katharina Wagner schon einmal eine Leipziger Wagner-Inszenierung auf der Zielgeraden abbrach: 2018 sollte sie „Tannhäuser“ auf die Bühne bringen und sagte in letzter Minute ab – offenkundig mag sie nicht in Leipzig inszenieren. Auch damals schob sie dem Bühnenbild den Schwarzen Peter zu. Ulf Schirmer kaufte darum kurzerhand Calixto Bieitos Brüsseler Inszenierung ein, die nun ebenfalls Teil von „Wagner ’22“ wird – hoffentlich mit mehr Hingabe szenisch einstudiert als vor vier Jahren, als es dann doch sehr schnell gehen müssen.

Randall Jakobsh als König Heinrich und Jennifer Neal als Elsa im Leipziger Corona-Lohengrin 2020. Quelle: Kirsten Nijhof/ Oper Leipzig

Musikalisch war damals alles im Lot. Die Sängerbesetzung war erstklassig. Und das Gewandhausorchester gehört wieder unwidersprochen zu den maßgeblichen Wagner-Klangkörpern. Das war beim Not-„Lohengrin“ im Herbst 2020 zu hören, als Hausherr Ulf Schirmer am Pult bei deutlich verkleinerter Streicherbesetzung unerhörte Bläserfarben mischte. Das steht auch am Samstag zu erwarten, wenn die Fäden der vollen Besetzung im Graben bei Christoph Gedschold zusammenlaufen. Derzeit Kapellmeister am Haus, ab Beginn der kommenden Spielzeit der Dirigent, der die Oper Leipzig als Musikdirektor in die zeit nach Schirmer führt. Er sieht „Lohengrin“ im Lichte des Belcanto, was ebenfalls neugierig macht auf diesen Schlussstein.

Von Peter Korfmacher