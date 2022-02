Rudolf Ditzens Schulfreund Peter Krambach stammte väterlicherseits aus einer jüdischen Kaufmannsfamilie in Breslau. Nach dem Tod ihres Mannes 1905 war Peters Mutter Margarete (1869–1943) mit ihren Söhnen nach Leipzig heimgekehrt, wohnte in der Bayerschen Straße (heute Arthur-Hoffmann-Straße) 65. Nach Auskunft der Israelitischen Religionsgemeinde zu Leipzig war sie die Tochter des Spediteurs, Bankiers und jüdischen Gemeindevertreters Albert Meyer (1842–1917).

Die Klassenkameraden Rudolf Ditzen und Peter Krambach verliebten sich beide in Käthe Matzdorf, was laut Falladas Roman „Der junge Goedeschal“ heftigen Streit auslöste, auf den eine zaghafte Versöhnung folgte. Krambach heiratete später die Leipzigerin Johanna Schmehl (1895–1982) und arbeitete als Geschäftsmann im Transportwesen. Während der NS-Terror zunahm, ging Krambach Mitte der 30er-Jahre zur Berliner Firma Silberstein, die Möbel flüchtender Juden nach Palästina beförderte. 1938 besuchte er New York – vermutlich um die eigene Emigration vorzubereiten. Die USA hatten den Zuzug begrenzt. Krambach setzte sich mit seiner Frau – wahrscheinlich zur Überbrückung der Wartezeit – zunächst gen Japan ab.

Am 13. Juli 1940 gelangten sie von Yokohama aus per Schiff nach San Francisco und fanden auf Grundlage der Einwandererquote Aufnahme. Dabei ist er als Jude, sie als Deutsche vermerkt. Am 30. August 1940 informierte eine deutsch-jüdische Zeitung in New York, dass Krambach nun für eine dortige Spedition arbeitete, 1946 folgte seine Einbürgerung. Er starb 1975 mit 81 Jahren in der Nähe von New York. Seine Mutter zählt zu den Opfern des Holocaust.

Ob Peter und Rudolf nach ihrer gemeinsamen Leipzig-Zeit Kontakt hatten, ist fraglich. Anders liegt der Fall bei Ditzens Freund Willi Burlage, Spross eines Reichsgerichtsrats aus der Lessingstraße 1. Die Klassenkameraden trafen sich 1935 in der Berliner Charité wieder – Burlage als Psychiater, Fallada als Patient. Danach suchte er mehrfach Zuflucht in einer von Willi geleiteten Nervenklinik. Das herzliche Verhältnis währte, bis Burlage 1943 bei der Bombardierung Berlins starb.

Rudolfs erste Liebe Käthe Matzdorf wohnte am Körnerplatz 4, ihr Vater war Ober-Sekretär und Rechnungsrat in der Reichsgerichts-Verwaltung. Rudolf ließ nach seinem Abgang aus Leipzig den Briefkontakt zu Käthe einschlafen. Sie begann eine Ausbildung zur Säuglingsschwester und heiratete Ditzens Klassenkameraden Rudolf Haubold (1893–1942), der als Arzt mit seiner Familie nach Bautzen zog. Ditzen hatte Käthe einst das Gedicht „Minnedienst“ gewidmet. Bevor sie 1967 starb, übergab die Witwe das Werk an einen ihrer vier Söhne, der es 2002 dem Fallada-Archiv schenkte. . G.