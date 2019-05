Los Angeles

Es geht weiter mit dem bösen Clown aus dem erfolgreichsten Horrorfilm aller Zeiten: Auf „Es“ folgt in diesem Jahr „Es 2“. Der erste Trailer verspricht feinsten Grusel.

Das Handicap des „Clubs der Verlierer“: Ein Mangel an Fantasie

In „Es 2“ kehren die Kinder, die einst den Horrorclown Pennywise bekämpften, zurück nach Derry. Sie sind erwachsen geworden und müssen sich dem Grauen von einst neu stellen. Pennywise, in Wahrheit ein Monster aus einer anderen Dimension, ist nach 27 Jahren wieder da. Sein „Winterschlaf“ endet, er mordet neuerlich und das Defizit des einstigen „Clubs der Verlierer“: Als Erwachsene hat ihre Vorstellungskraft stark nachgelassen. Der Kampf gegen das Böse gestaltet sich unendlich schwierig.

Der Trailer zeigt das einzige Mädchen des „Clubs“, die von Jessica Chastain gespielte Beverly, die in einer zweiminütigen Sequenz einer merkwürdig freundlichen alten Dame gegenübersitzt, bei der man als Zuschauer sofort (und zu recht) ein unwohles Gefühl hat. Alsdann folgt ein Blitzgewitter aus Horrorschnipseln. Und am Ende sagt der Clown in rotem Licht ein blutiges „Hallo!“

„Es“ ist einer der gruseligsten und besten Romane von Stephen King

„Es“ war 1986 einer der größten Erfolge und besten Romane von Horrorautor Stephen King. In den Hauptrollen von „Es 2“ spielen neben Chastain auch James McAvoy und Jack Dylan Grazer. Kinostart ist am 5. September.

Von RND/big