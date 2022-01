Der erste Halbgott in Schwarz: Vor 100 Jahren starb in Leipzig der Dirigent Arthur Nikisch

Leipzig

Er vollendete, was ein Amts-Urahn Mendelssohn begann: Arthur Nikisch, der von 1895 bis zu seinem Tod Gewandhauschef war. Jener Arthur Nikisch, der vielen als erster neuzeitlicher Pult-Magier gilt. Jener Arthur Nikisch, der am 23. Januar 1922 in Leipzig starb.

Was hat er getan, dass alle Welt heute noch munkelt, er sei auf immer einer der Wichtigsten seiner Zunft gewesen? Und warum widmet ihm die MGG, die „Musik in Geschichte und Gegenwart“, das gleichsam amtliche Musiklexikon, im 1961 erschienenen neunten Band der ersten Auflage nur ein paar lächerliche bis erbärmliche Zeilen, die für den 2004 erschienen zwölften Band der neuen Ausgabe auf ein noch erbärmlicheres Maß zurückgestutzt wurden? Warum ist er außerhalb seiner vielen Wirkungsstätten als Komponist völlig und als Dirigent fast vergessen?

Genialischer Magier

Arthur Nikisch, der 1855 in Ungarn geborene Frühvollendete, der 1878 an der Leipziger Oper begann, ehe er 1895 Gewandhauskapellmeister wurde, der gleichzeitig Rektor des Leipziger Konservatoriums und Chef der Berliner Philharmoniker war, der die Philharmonischen Konzerte in Hamburg leitete und ausgedehnte USA-Tourneen gab, der ständig in London dirigierte, in Budapest, in Amsterdam, in Übersee, der Chefdirigent des Boston Symphony Orchestra war und damit den Grundstein legte für die beispiellose Kooperation der Wohlklangkörper in Leipzig und Boston unter ihrem heutigen gemeinsamen Chef Andris Nelsons.

Arthur Nikisch war der Prototyp des genialischen Magiers am Pult, des Halbgottes in Schwarz. Kein Despot, dafür hatte er als Geiger die andere Seite der Partitur zu genau kennengelernt. Aber ein Individualist, dem Interpretation immer Neuschöpfung bedeutete.

Kopiertes Erfolgsmodell

Mit dieser Musizierhaltung hat er Bruckner zum Durchbruch verholfen, hat er Tschaikowsky und Mahler, dessen Chef er 1886 bis 1888 als GMD an der Oper Leipzig war, gefördert und Reger, Debussy und Pfitzner, selbst Schönberg. Er hat das große romantische Orchesterrepertoire zu dem gemacht, was es immer noch ist – und in Leipzig noch ein wenig mehr: das Herz des modernen Konzertwesens. Und Nikisch war der erste, der eine komplette Symphonie auf Tonträger einspielte, 1914 Beethovens Fünfte mit den Berliner Philharmonikern. Ein ziemlich interessantes Dokument.

Aber wie das mit Erfolgsmodellen so ist: Sie werden kopiert. Und wenn die Kopien den Individualismus und die Allmacht mitkopieren, können sie naturgemäß keine Götzen neben sich dulden. Vor sich auch nicht. Wohin dieser Weg führte, das hat beispielsweise der unnahbare, despotische, selbstherrliche späte Karajan gezeigt. Doch selbst bei ihm hat sich eben auch immer wieder erwiesen, dass der rigorose Umgang mit der Partitur zu betörenden, bewegenden Schönheiten führen kann.

Heute sagt man es anders

Mittlerweile sind die meisten Dirigenten in eine andere Richtung aufgebrochen. Und spätestens seit 1998 der disziplinierte Heilfaster Herbert Blomstedt im Gewandhaus Kurt Masur beerbte, ist es auch hier vorbei mit der Imperatoren-Geste, die die Partitur allenfalls zum Anlass nimmt. Mit Andris Nelsons schließlich ist mittlerweile ein Dirigent Gewandhauskapellmeister, der einen völlig anderen Umgangston pflegt. Gewiss – auch er bemüht beim Musizieren keine demokratischen Mechanismen. Wenn 120 Musikerinnen und Musiker gemeinsam aus Tönen Musik entstehen lassen sollen, muss jemand sagen, wo’s langgeht. Doch sagt man es heute anders als Nikisch und die Taktstockfürsten in seiner Nachfolge.

Und doch ist Nikisch, auf dem Südfriedhof liegt er begraben, nach wie vor präsent. In Leipzig mehr noch als anderswo. Sein Andenken lebt fort in Äußerlichkeiten wie dem Nikisch-Platz vor seiner Wohnung an der Thomasiusstraße, im Nikisch-Zimmer des Gewandhaus-Neubaus am Augustusplatz, in der schönen Tradition, zum Jahreswechsel Beethovens Neunte zu spielen, die er 1918 begründete.

Wichtiger aber ist, dass der Klang noch lebt, den das Gewandhausorchester unter ihm erhielt, vor allem der dieser seidigen, lebendigen, dunklen, erdigen, warmen Streicher, die die Zeitgenossen rühmten und die heute noch das Leipziger Orchester unverwechselbar machen.

Nikisch-Termine im Gewandhaus 22. Januar, 16 Uhr, Mendelssohn-Saal: Salonorchester Cappuccino spielt unter der Leitung von Albrecht Winter Werke von und nach Johann Strauß, Josef Helmesberger, Richard Wagner, Johannes Brahms, Amproise Thomas, Mitja Nikisch, Friedrich Holländer und Werner Richard Heymann 27., 28. Januar, 20 Uhr, großer Saal: Großes Concert – Andris Nelsons dirigiert Erich Wolfgang Korngolds „Ouvertüre zu einem Schauspiel“, Ferruccio Busonis „Sinfonisches Tongedicht“ und Peter Tschaikowskis Sechste, die „Pathétique“ 1., 2. Februar, 9 Uhr, Mendelssohn-Saal: Zwergenkonzert – Eine Geschichte mit Arthur 3., 4. Februar, 20 Uhr, großer Saal: Großes Concert – Andris Nelsons dirigiert Doa Pejacevics Sinfonie fis-moll und Antonín Dvoráks Konzert für Violoncello und Orchester. Solistin ist Sol Gabetta. Für alle Konzerte gilt 2G plus mit Maskenpflicht. Karten und Infos gibt’s unter Tel. 0341 1270280 oder auf www.gewandhausorchester.de

Von Peter Korfmacher