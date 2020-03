Der erste moderne und der modernste Klassiker unter den großen deutschen Dichtern und Denkern

Leipzig

Wenn er Besuch bekam, wurde es schlimmer. Nicht immer. Nicht, wenn Dichter, Denker, Freunde, Vertraute vorbeischauten, der Kollege Ludwig Uhland beispielsweise, dann konnte Friedrich Hölderlin charmant sein, aufmerksam, geistreich. Aber die meisten, die vorbeischauten im Turm am Neckar, in dem der Poet die zweite Hälfte seines durchaus langen Lebens verbrachte, konnten nicht anders, als die vorherrschende Meinung über diesen Großen zu teilen. Verrückt war er, sein Geist aus Welt und Zeit gefallen. Am 6. Mai 1807 als „unheilbar“ aus Ferdinand von Autenrieths Tübinger Universitätsklinikum entlassen, wo er in den 231 Tagen zuvor ein grauenvolles Martyrium mitgemacht haben muss – das seinerzeit als Therapie durchging.

Die zweite Hälfte im Turm

Wenige Monate Lebenszeit prognostizierte Autenrieth ihm noch – es sollten noch 433 werden, mehr als 36 Jahre bis zu seinem Tod am 7. Juni 1843, ziemlich genau die zweite Hälfte seines Lebens, die er im Asyl beim Tischler Ernst Zimmer verbrachte, zunächst persönlich versorgt von diesem philanthropischen Bewunderer des „Hyperion“, später von seiner Tochter Lotte Zimmer.

Der heute vor 250 Jahren im Lauffen am Neckar Geborene verbrachte ebenfalls 433 Monate auf der Erde, bevor er im Sommer 1806 mit Gewalt in die Klinik eingewiesen wurde. Verstörend, diese Symmetrie- als hätten die Götter des Dichters Leben modelliert nach dem Ebenmaß eines seiner populärsten Gedichte: „Hälfte des Lebens“.

Mit gelben Bienen hänget

Und voll mit wilden Rosen

Das Land in den See,

Ihr holden Schwäne,

Und trunken von Küssen

Tunkt ihr das Haupt

ins heilignüchterne Wasser.

Weh mir, wo nehm’ ich, wenn

Es Winter ist, die Blumen, und wo

Den Sonnenschein,

Und Schatten der Erde?

Die Mauern stehn

Sprachlos und kalt, im Winde

Klirren die Fahnen.

In der Rezeption dieses Poeten, spielte der Wahnsinn lange die entscheidende Rolle. Was so weit reichte, dass man sich noch in den 30ern des 20. Jahrhunderts stritt, wo die Grenze zu ziehen, nach welchem Datum Hölderlins Werke als „von einem Geisteskranken verfasst, also sinnfrei“ einzustufen seien. Worunter das gesamte Spätwerk fiel, alles im Zimmer-Turm verfasste, darunter Verse von so trostloser Klarheit und Schönheit wie diese Anfang 1811 geschriebenen:

Das Angenehme dieser Welt hab ich genossen,

Die Jugendstunden sind wie lang! wie lang! verflossen,

April und Mai und Julius sind ferne

Ich bin nichts mehr; ich lebe nicht mehr gerne.

Das ist so geradeheraus, so unverstellt und natürlich wie weniges nur im Schaffen Friedrich Hölderlins, der selbst entschuldigend anmerkte: Sollte jemand seine „Sprache zu wenig konventionell finden, so muss ich ihnen gestehen: Ich kann nicht anders.“ Auch dies ein Grund dafür, dass sein Werk seltsam heimatlos zwischen Klassik, Idealismus, Romantik und Moderne klemmt – und in seiner schorfigen Komplexität erst spät im 20. Jahrhunderts die Würdigung erfuhr, die es verdiente.

Begrenzter Anklang

Hölderlins Dichtung, seine Poetologie, seine Erklärung der Welt und davon, wie sie in Verse zu gießen sei, sein der Ästhetik mehr als der Ethik verpflichteter Pantheismus, diese intellektuelle Naturreligion auf dem Fundament der klassischen Philosophie, sie fanden unter Zeitgenossen nur begrenzt Anklang. Schiller fremdelte, obwohl er das Potenzial des jüngeren Kollegen erkannte, Goethe war befremdet, Novalis und Fichte, Schlegel und Hegel waren fasziniert – aber nicht überzeugt. Bettina von Arnim scheint zu Hölderlins Lebzeiten ziemlich alleine gewesen zu sein mit ihrer ungeteilten Bewunderung. Obschon einige Werke in durchaus Verbreitung fanden.

Blutleere Schablonen im „Hyperion“

Allen voran der Briefroman „Hyperion“, in dem Hölderlin die Charaktere als blutleere Schablonen menschlicher Seelen und menschlichen Geistes hart gegeneinander schneidet: den Titelhelden als idealistischen Schwärmer, den Freund Alabanda als Tatmenschen und die so schöne wie in ihrer Reinheit naive Diotima, das literarische Ebenbild von Susette Gontard, Hölderlins Mathilde Wesendonck in Frankfurter Hauslehrer-Zeiten.

Zerrissenes Genie

Wie hoch Hölderlin zielte, zeigen seine Fragmente, die schon weil sie unvollendet blieben, das Interesse der Moderne an diesem zerrissenen Genie befeuerten. Im „Tod des Empedokles“, auf uns gekommen in drei und allesamt nicht zu einem Ende gebrachten Fassungen, geht es um nicht weniger als das Selbstverständnis des Philosophen und Politikers, der im 6. Jahrhundert vor unserer Zeit auf Sizilien wirkte, und sich in den Ätna gestürzt haben soll, um zur Einheit seiner Existenz mit der göttlichen Natur zurückzukehren.

Sturz in den Ätna – zurück zu den Götter

Empedokles, das ist für Hölderlin der Dichter, der der Entfremdung des Menschen und der Götter entgegenwirkt, sein geistiges und politisches Griechentum die Blaupause für eine Welt, die die klassischen Ideale und Ideen Platons und Pindars und Sokrates’ in eine neue Wirklichkeit überführt. Dabei nähert er sich den Göttern zu sehr an und wird von denen mit der Zurückweisung gestraft, die in den (historisch widerlegten) Freitod des Empedokles mündet.

Von Dionysos über Christus zur Germania

Ganz gleich, welche Fassung des „ Empedokles“ man zu Rate zieht – in allen zeigen sich Hölderlins Schwierigkeiten mit der großen Form des Dramas, in dem die hochtrabenden Ideen und Ideale keine tragfähige Basis finden. Anders sieht es mit der knappen lyrischen Form aus: Hymne, Ode, Elegie. Hier schuf Hölderlin zeitlos Schönes, Wahres, Erschütterndes. Wenngleich allzu oft mit der Möglichkeit versehen, es in den falschen Hals zu bekommen. So fanden die Nationalisten der Bismarck-Zeit und – mehr noch – die Nazis großen Gefallen an Hölderlins Bild, erst Dionysos, dann Christus hätten das Griechentum immer weiter nach Westen getragen. Zu Germania, die nun zu seiner Erfüllung sich anschickte. Doch wie anders sah die Germania aus, die Hölderlin vorschwebte, als die derbe Vettel derer, die etwas völlig anderes meinten, wenn sie fanden, am deutschen Wesen solle die Welt genesen.

Von Peter Korfmacher