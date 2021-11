Der noble unter den großen Pianisten des 20. Jahrhunderts: Nelson Freire ist tot.

Leipzig

Er war einer der Lieblingssolisten des Gewandhauskapellmeisters Riccardo Chailly: der Pianist Nelson Freire. Nun ist der Brasilianer im Alter von 77 Jahren in Rio de Janeiro gestorben. Das berichteten brasilianische Medien wie die Zeitung „Folha de S. Paulo“ unter Berufung auf seine Agentin.

Immer wieder war Freire zwischen 2005 und 2016 im Gewandhaus aufgetreten – in Solo-Rezitals und mit den Gewandhausorchester. Aus seiner Zusammenarbeit mit Chailly entstanden preisgekrönte CDs mit Klavierkonzerten Ludwig van Beethovens und den beiden Konzerten von Johannes Brahms, die besonders profitierten von Freires erlesener Anschlagskultur, seiner Kraft, seiner Noblesse, seinem untrüglichen Geschmack, seiner uneitlen Virtuosität.

Er spielte auf der ganzen Welt

Freire wurde 1944 im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais geboren. Im Alter von fünf Jahren trat er zum ersten Mal öffentlich auf. Nachdem er mit zwölf Jahren den siebten Platz beim Klavierwettbewerb von Rio belegt hatte, bekam er ein Stipendium zum Studium in Wien. Mit 24 gab Freire sein Debüt mit dem New York Philharmonic Orchestra. Das „Time Magazine“ bezeichnete ihn als „einen der größten Pianisten dieser oder einer anderen Generation“. Er gewann Preise und bekam Auszeichnungen, spielte mit Orchestern wie den Berliner, Wiener und St. Petersburger Philharmonikern und dem London Symphony Orchestra, war einer der großen Interpreten von Ludwig van Beethoven und Frédéric Chopin und spielte auf der ganzen Welt, oft zusammen mit der argentinischen Pianistin Martha Argerich. Philips Records nahm ihn in die „Great Pianists of the 20th Century“ auf.

Freire, der als einer der besten Pianisten der Welt galt, war 2019 auf der Strandpromenade von Rio gestürzt. Er brach sich den Arm und wurde operiert. Seitdem gab er kein Konzert und machte auch keine Aufnahme mehr. Die Ursache für den Tod des Künstlers wurde zunächst nicht bekannt.

Von kfm/dpa