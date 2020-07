Leipzig

Mit dem Genre-Kino hatte die Defa zeit ihres 46-jährigen Bestehens immer ihre liebe Not. Spitzenregisseure zeigten kein Interesse, die Handwerker beherrschten das Handwerk nicht. So gab es viele Versuche, aber selten Gelungenes. Fatal wirkte zudem der Drang, den Krimi irgendwie politisch aufzuladen. Ein Polit-Thriller kam allerdings nie dabei heraus.

Erstklassige Darsteller

So liegt denn zwischen Joachim Kunerts „Seilergasse 8“ und János Veiczis „For eyes only“ ein ziemlich weites Feld. 1964 machte sich der 30-jährige Helmut Krätzig, der nach dem Germanistikstudium in Leipzig (Kommilitone: Uwe Johnson) beim DDR-Fernsehen gelandet war, daran, einen Fritz-Erpenbeck-Krimi mit politischem Hintergrund zu verfilmen – und siehe da: Er bekam das sogar ziemlich gut hin. Aber diese „Pension Boulanka“ wimmelt ja auch nur so von erstklassigen Darstellern: Erika Pelikowsky, Herwart Grosse, Otto Mellies, Werner Dissel, Agnes Kraus. Peter Dommisch und Hans-Edgar Stecher sind ein Buffo-Paar, Dresdens Theaterstar Peter Herden ein zwielichtiger Artisten-Agent, Christine Laszar eine Pudel-Dompteurin und Herbert Köfer ein unsicherer Zauberer. Kripo-Hauptmann Brückner (Horst Weinheimer) erzählt seinem Chef (TV-Blaulicht-Ermittler Bruno Carstens) den Fall vom ermordeten Artisten-Impressario Gruyter, den eine junge Geliebte, kriminelle Händel (Rauschgift, Mädchen) und eine Vergangenheit als Nazi-Kollaborateur umgeben.

Atmosphärisch gelungen

„Pension Boulanka“ braucht sich als Krimi durchaus nicht zu verstecken. Atmosphärisch gelungen sind vor allem die Szenen in der Künstler-Pension um eine mütterlich-besorgte Wirtin und die treffsicheren Charakterskizzen der Artisten zwischen Eitelkeit und Neid, Konkurrenz und versuchten Kumpaneien. In den Varieté-Szenen sind u.a. Emöke Pöstenyi, Ehefrau von Autor Wolfgang Kohlhaase („Die Ruhe vor dem Schuss“, „Solo Sunny“, „Sommer vorm Balkon“) als Solotänzerin und der einstmals berühmte Musicalclown Mr. Malheur zu sehen. Regisseur Helmut Krätzig (1933–2018) drehte trotzdem nie wieder bei der Defa, dafür eine lange Reihe von Polizeirufen, darunter auch den allerersten „Der Fall Lisa Murnau“.

Expressionistischer Stil

Joachim Hasler (1929–1995) kam als Filmkopierer in Wolfen durch die Bekanntschaft mit Kameraleuten ( Friedl Behn-Grund, Bruno Mondi) und eine Kamera-Assistenz zum Filmemachen. 1957 musste er, nachdem Regisseur Arthur Pohl verunglückte, die „Spielbank-Affäre“ beenden, ab 1957 („Gejagt bis zum Morgen“) führte er – neben der Kamera – auch Regie. Bekannt ist er für seinen expressionistischen Schwarz-weiß-Stil. Der trägt auch „Nebel“.

Schwer dicke Moralsätze

Eine Geschichte aus einer britischen Hafenstadt, vor der 1942 ein Schiff mit Kindern, die nach Kanada in Sicherheit gebracht werden sollten, von einem deutschen U-Boot versenkt wurde. Nun taucht Anfang der 60er ein deutscher Investor auf, der einen Ölhafen bauen will. Der Taucher Bill Smith, Überlebender der Torpedierung, erkennt in ihm jenen Kapitän, der damals den Befehl gab – und verlangt eine Bestrafung. Düstere Nachtaufnahmen in Totalvision, neblige Hafenansichten, trübes Licht über trüben Bauspekulationen. „Nebel“ setzt auf visuellen Stil – und seine Darsteller: Eberhard Esche, Leipzigs Theaterstar Helmut Schreiber, Günther Simon, Doris Weikow (auch in „Pension Boulanka“ dabei), TV-Ansagerin und dritte Ehefrau von Erwin Geschonneck.

Allerdings fallen immer wieder schwer dicke Moralsätze in die didaktisch gestrickte Geschichte. Die Aufklärung über das westdeutsche Vergessen und Verdrängen von Nazischuld überdeckt den Krimi.

Joachim Hasler entdeckte in den 60ern dann sein Faible für die Musikkomödie – und drehte 1967 mit „Heißer Sommer“ einen Kultfilm. Auch die „Reise ins Ehebett“, das halbwegs amüsante Manfred-Krug-Vehikel „Meine Stunde Null“ oder das plumpe Lustspiel„Hiev Up“ kamen aus seiner Regie-Werkstatt.

Pension Boulanka, Defa 1964, Format: 1,33:1, sw, 93 Min., ca. 10 Euro

Nebel, Defa 1963, Bildformat: 2,35:1, sw, 97 Minuten, ca. 10 Euro.

Von Norbert Wehrstedt