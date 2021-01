Leipzig

Sie kam aus einem Traum – und jeder ahnte: Jetzt sind andere Zeiten. Damals 1993. Da stand sie auf der Bühne vom Haus Auensee. Große Gitarre. Glockenklarer Sopran. Die Haare schon sehr viel kürzer als auf jenen berühmten Fotos, auf denen sie aussah wie eine Indianerin. Was sie spielte, habe ich vergessen, es wird wohl Bekanntes und Neues von „Play Me Backward“ gewesen sein, aber als sie 15 Minuten nach dem Konzert ohne Bodyguard im Saal erschien und Gespräche suchte, da rieb man sich die Augen. Gerade noch so fern – und jetzt so nah.

Joan Baez war Anfang 50, sah aber zehn Jahre jünger aus. Mindestens. Dass sie jemals in der DDR auftreten würde, war eher unwahrscheinlich. Zwar erschienen zwei Alben, 1966 und 1981, mal das Cover in schwarz-weiß, mal in Farbe, aber – Ikone des anderen Amerika, Bürgerrechte- und Vietnamkriegsprotest hin wie her – bei der Politbürokratie war sie tief in Ungnade gefallen: Joan Baez hatte sich mit Wolf Biermann getroffen – und „Kinder (Hat so kleine Hände“) von Bettina Wegner weltweit bekannt gemacht. Unverzeihlich für die SED-Oberen.

Das schöne Gesicht der Folk-Bewegung

Dabei hatte Joan Baez nun wirklich alles, was zur DDR hätte passen können: der Vater, ein Physiker, verließ aus Gewissensgründen die Rüstungsindustrie und zog stattdessen mit der Familie jahrelang von Job zu Job durch die USA. Joan ging an der Seite von Martin Luther King beim Marsch auf Washington und machte 1963 „We Shall Overcome“ (Titel ihrer Autobiografie) zur Hymne, boykottierte ABC, weil der nicht Pete Seeger sendete, zahlte Steuern aufs Sperrkonto, um nicht den Vietnamkrieg zu finanzieren, saß nach Protesten zweimal im Gefängnis, war immer dabei, wenn es gegen Gewalt, für soziale Gerechtigkeit und rassische Gleichheit ging. 1968 heiratete sie David Harris (Scheidung 1973), einen Aktivisten.

Da war sie bereits das schöne Gesicht der Folk-Bewegung. Mit den drei ersten Alben („ Joan Baez Vol. 1 und 2“, „In Concert“) geriet sie, gerade über 20, Anfang der 60er in jene Regionen, in denen die Stars zu Hause sind. Mit einer Akustikgitarre, einem Picking, das spielerisch auch über komplizierte Akkordfolgen ging, einem Tremolo in der dunkel getönten Stimme, das Akzente setzte. Sie traf Bob Dylan in Greenwich Village, holte ihn auf die große Bühne, sang seine Songs, ging mit ihm auf Tour, ließ E-Gitarren in ihren Liedern zu, als er alle damit brüskierte und lebte mit ihm (woran er sich in seiner Autobiografie nicht erinnern kann). Sie textete zornig den Filmsong „Here’s to You“ (Musik: Ennio Morricone), coverte The Band („The Night they Drove Old Dixie down“) und komponierte seit den 70ern („Diamonds & Rust“, bitterer Rückblick auf ihre Dylan-Zeit) auch wunderbare eigene Lieder.

Die Lieder der Anderen

Rund 40 Alben kamen im Laufe der Jahrzehnte zusammen. D as schönste blieb „Come from the Shadows“ (1972, „To Bobby“, „Song of Bangladesh“...). Nie vergessen hat sie ihren Anfang mit Gospel. Wohl nie hat eine andere Sängerin Lieder von anderen so sehr als etwas Eigenes angenommen – und populär gemacht. Von Pete Seeger über Woody Guthrie bis – natürlich – Bob Dylan.

Was 1959 beim Newport Folk Festival begann, endete 2019 mit der Fare Thee Well-Tour (118 Konzerte in den USA und Europa). Sie trat auch ab von der Bühne, weil sie mit ihrer Stimme haderte. Manche Lieder schaffe sie nicht mehr. Wovon allerdings beim Konzert zum 75. in New York (bei Arte zu sehen) noch wenig zu hören war.

Bis in alle Ewigkeiten

Vor zwei Jahren gab es noch einmal ein wunderbares Studioalbum: „Whistle Down the Wind“, zehn ruhige Lieder, in denen nicht nur Barack Obama gefeiert („The President Sang Amazing Grace“) und ihr großer Traum vom Frieden noch einmal geträumt wurde („I Wish the Wars Were All Over“), sondern sie auch melancholisch, berührend und sehr poetisch Abschied nimmt: „Last Leaf“. Joan Baez als letztes Blatt am Baum, den der Herbst kahl macht, nur sie bleibt hängen, trotz Schnee und Hagel – bis in alle Ewigkeiten, seit Eisenhowers Zeiten.

Das war damals, als die 18-Jährige im Folk-Club „47“ in Cambridge das erste Mal mit einer Gibson-Gitarre eine Bühne betrat – und dann beschloss, nicht zu studieren, sondern Sängerin zu werden. Nun hat sie sich zurückgezogen nach Woodside ( Kalifornien), wo sie mit Sohn Gabriel und seiner Familie lebt. Heute wird Joan Baez 80 Jahre alt.

Von Norbert Wehrstedt