Die Jahrhundert-Sängerin ist in New York für immer verstummt

Leipzig

Sie kommen nicht oft vor im Musikgeschäft, diese Momente, an denen wirklich alles stimmt. Schon gar nicht im Aufnahmestudio. Aber an diesem Tag des Jahres 1982 in der Leipziger Paul-Gerhardt-Kirche fügte es sich: Kurt Masur und das Gewandhausorchester waren in bester Verfassung und inspirierten einen Gast aus dem fernen Amerika zu einer Liedgestaltung, die in die Tonträger-Geschichte einging: Jessye Norman sang, getragen von sanften Ockerfarben, die „Vier letzten Lieder“ von Richard Strauss mit einer Intensität und Schönheit, einer fast naiven Vollkommenheit, die niemand vor ihr erreichte – und auch niemand danach. Allein diese „Vier letzten Lieder“ hätten ausgereicht, die Stimme unsterblich zu machen, die am Montag in einem New Yorker Krankenhaus für immer verstummte. Todesursache waren ein septischer Schock und Multiorganversagen in der Folge einer Rückenmarksverletzung, die sie sich 2015 zugezogen hatte.

Diese vier letzten sind Lieder vom Abschied. Richard Strauss schrieb sie 1948 auf Texte von Hesse und Eichendorff, und sie lassen nach und nach ab vom Leben, von der Welt, von allem, was Strauss wichtig war und nun, nach dem Weltenbrand des Krieges, in Trümmern um ihn herum liegt. Still ist dieser Abschied, friedlich und weise: „O weiter, stiller Friede! So tief im Abendrot. Wie sind wir wandermüde – Ist dies etwa der Tod?“ Diese Eichendorff-Verse sind die letzten, die Strauss mit Tönen umfing. La Norman singt sie so zärtlich, so wahrhaftig, so innerlich, dass ihr zu wünschen ist, dieser Gesang, der so vielen Menschen Trost gegeben hat in den letzten Jahrzehnten, habe auch ihr hinübergeholfen.

Spiegel und Anker der Seele

Es ist leise Musik, ganz uneitel – und unfassbar schwer zu singen. Weil die Lage so unangenehm ist, die Bögen so weit sind, die Töne so lang, immer länger werden sie, immer ferner bis zum verseufzenden Verstummen, das die verlöschende Zeit mit in die andere Welt herübernimmt – und das Orchester im Diesseits alleinlässt. Gerade hier zeigt sie sich am eindrucksvollsten, die Einzigartigkeit dieser Stimme, die nicht Sopran war oder Mezzo, sondern die Grenzen der Stimmfächer einriss mit ihrer Naturgewalt und der noch immer leuchtenden Kraft in der Nähe der Stille. Wie selbstverständlich bettete diese Sängerin, die nicht nur ein akzentfreies Deutsch sprach, sondern sich auch in vielen anderen Sprachen der Kunstmusik sicher bewegte, die Silben auf Töne, trug sie ins Herz und machte damit die „Vier letzten Lieder“ zum Seelenspiegel unglücklich verliebter Teenager ebenso wie zum Seelenanker in Zeiten der Alters-Melancholie.

Sinnliche Intelligenz

So trat Jessye Norman an jede Musik heran. Nicht über die Töne, die sie selbstredend beherrschte, sondern über den Inhalt, den emotionalen Gehalt, den intellektuellen, die Botschaft. Und weil sie sich in dem halben Jahrhundert ihrer Karriere seit dem Debüt als Elisabeth im „Tannhäuser“ an der Deutschen Oper in Berlin im Jahr 1969 die Neugier bewahrte, hat sie mehr für die Popularisierung auch entlegenen Repertoires erreicht als die meisten anderen Musiker: Schönberg, Berg, Bartók, Janácek, Ravel, Berlioz – die sinnliche Intelligenz der Norman trug und trägt ihre Töne ganz selbstverständlich zum Hörer.

Wer so viel gibt, darf auch viel nehmen

Jessye Norman, das war ein Naturereignis. Stimmlich und als Gestalt, in wallende bunte Maß-Zelte gewandet, beeindruckend und Ehrfurcht gebietend. Und sie war eine Diva vom alten Schrot und Korn: Jessye Norman wusste, dass es andere Sängerinnen gab, aber keine besseren. Und darum fand sie es ziemlich normal, dass die Welt ihr zu Füßen lag und auch abseits der Bühnen, deren Königinnen sie verkörperte, der Alltag ihr fernblieb. Doch wer so viel gab, wie sie es tat, darf auch so viel nehmen, wie sie es tat.

Humanitäres Engagement

Zumal diese Jahrhundert-Sängerin, deren Karriere zu einer Zeit begann, als farbige Solisten in der Klassik durchaus noch nicht selbstverständlich waren, die Augen nicht verschloss vor den Problemen anderer. In ihrem humanitären Engagement, ihrem Kampf gegen Hunger und Obdachlosigkeit, für Bildung und Chancengleichheit war sie ebenso unermüdlich wie in dem für die Musik.

Bereits als Debütantin ein Star

Geboren wurde Jessye Mae Norman am 15. September 1945 in Augusta im US-Bundesstaat Georgia. Die Eltern, der Vater Versicherungsagent, die Mutter Lehrerin, waren beide in der US-Bürgerrechtsbewegung aktiv und gaben ihrer Tochter und deren acht Geschwistern ein gesundes Selbstbewusstsein mit auf den Weg. Musikalisch war in dieser Familie jeder, und so blieb Jessyes Talent nicht lange unerkannt. Die Aufgaben, die man ihr im Kirchenchor anvertraute, wurden bald länger und anspruchsvoller – und aus dieser Zeit resultierte bereits ihre inhaltliche Art zu singen.

Sie trug Jessye Norman durchs Studium in Washington und Baltimore. Sie sicherte ihr 1968 den Ersten Preis beim ARD-Wettbewerb in München. Sie sorgte dafür, dass bereits die Debütantin die Bühne als Star betrat. Sie machte Jessye Norman in kürzester Zeit zum Welt-Ereignis. Und weil dies alles in einer Zeit geschah, als die Tonträger-Industrie technisch wie kommerziell auf ihrem Zenith stand, sind die Momente, in denen alles stimmte, nicht vergangen. Im künstlerischen Leben der Jessye Norman, waren es ziemlich viele.

Von Peter Korfmacher