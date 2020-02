Die Mimi aller Mimis ist für immer verstummt

Leipzig

Sie sind selten, diese Momente, in denen alles stimmt. Wenn Personen und Möglichkeiten zusammenfinden und die Umstände danach sind. Einmal pro Generation mag es vorkommen, dass Dinge entstehen, deren Magie, Menschlichkeit, Schönheit, Vollkommenheit, Dinge entstehen lassen, deren emotionalem Sog sich niemand entziehen kann, der begabt ist zu fühlen. 1973 geschah es: Unter Herbert von Karajan fanden sich die Berliner Philharmoniker, Luciano Pavarotti, Elizabeth Harwood, Gianni Maffeo, Rolando Panerai und andere im Tonstudio zusammen, um in Puccinis „La Bohème“ für die Decca der Liebe, dem Leiden und Sterben Mirella Frenis als Mimi beizuwohnen. Ergebnis war eine Schallplatte, die allein die Erfindung der Oper knapp 400 Jahre zuvor legitimierte.

Unerreicht

Was sich vor allem dem Paar Pavarotti – Freni verdankt. Häufiger haben die beiden gemeinsam im Studio gestanden und auf der Bühne. Groß war es immer. Aber diese „Bohème“ blieb unerreicht. Weil beider Stimmen, der Wundertenor Pavarottis und der warme, leuchtende, liebende, leidende, natürliche, technisch perfekte Sopran seiner Jugendfreundin Mirella Freni über beider Maß hinaus wuchsen.

Für immer verstummt

Desdemona, Butterfly, Liú, Micaëla – was sie sang, rührte zu Tränen. Dabei war La Freni als Person die Lauterkeit selbst: unprätentiös, herzlich. Am 27. Februar 1935 wurde sie in Modena geboren. 20 Jahre später debütierte sie als Carmen und wurde von Karajan entdeckt. Gestern ist ihre unvergleichliche Stimme für immer verstummt.

Von Peter Korfmacher