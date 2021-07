Die Rückkehr des Klangs: Die Corina-Krise hat den längst totgesagten Hifi-Markt wiederbelebt

Leipzig

Vor zwei Jahren noch schien klar: Der Markt für ernstzunehmendes High Fidelity war tot. Abgesehen von der High-End-Gemeinde, die sich hinter zentnerschweren Gerätetürmen verbarrikadierte, und uneingedenk der Schallplatten-Renaissance interessiere sich kaum noch jemand für anspruchsvolle Musik-Reproduktion. Jungen Leuten reichte ihr Smartphone mit Kopfhörern unterwegs und Bluetooth-Box daheim. Komfort und Verfügbarkeit alles – Klang nebensächlich.

Das brachte Siegfried Amft, den Chef von T+A in Herford, des größten deutschen HiFi-Herstellers, zu der Analyse: „Der Markt spaltet sich auf: entweder ganz preiswert oder hochpreisig – also 6000 Euro und mehr“. Wobei zu erwähnen wäre, dass es bei T+A, was ostwestfälisch lapidar für Technik und Anwendung steht, sehr viel hochpreisiger geht. Die Spitzenserie des Hauses ist um 15 000 Euro eingepreist – pro Komponente. Rechnet man noch angemessene Lautsprecher dazu, ist man schnell in der Region eines gut ausgestatteten Oberklasse-PKW angekommen. Absurd? Vielleicht – aber wer Geräte dieser Klasse und Qualität einmal gehört hat oder auch nur angefasst, kann zumindest die Kalkulation nachvollziehen.

Der HiFi-Markt lebt von Träumen

Der Hifi-Markt lebt seit jeher von Träumen. Doch entwickeln die kein Eigenleben, wenn der Träumer (erstaunlich viel seltener die Träumerin) keinen realistischen Weg aufgezeigt bekommt, sich dem Gipfel anzunähern, sondern vom Grund des Marianengrabens auf den Mount Everest springen soll.

Doch der Wind hat sich wieder gedreht, und das hat nicht zuletzt mit der Corona-Krise zu tun. Die Hifi-Hersteller der Welt, natürlich die Japaner, aber auch viele europäische Hersteller hatten vorher bereits begonnen, in bezahlbaren Regionen wieder neue Geräte anzubieten, die erstaunlich viel Klang bieten. Trendsetter war hier der österreichische Plattenspieler-Hersteller Pro-Ject, bei dem bereits unter 500 Euro die Vinyl-Sonne aufgeht, mittlerweile folgen Franzosen wie Triangel, die für 400 Euro überraschend erwachsen klingende Aktivboxen anbieten oder die Engländer von KF, die für rund 1000 Euro ein beeindruckendes Komplettpaket schnüren: Aktivboxen, die streamen und natürlich Bluetooth-Signale empfangen können. Schön sind sie auch noch, dazu klein – was den FAF, den Frauen-Akzeptanz-Faktor, in die Höhe treibt.

Ausweg aus dem Gratis-Gedudel

Dennoch boten bei Ausbruch der Pandemie vor gut 15 Monaten die meisten deutschen Wohnzimmer, selbst die meisten Studentenbuden ein erbärmliches Bild. Und in der ersten Phase der Pandemie änderte sich daran zunächst wenig. Denn die zum Teil erbarmungswürdig produzierten Streams, mit denen verzweifelte Künstler aller Couleur sich fortwährend in Erinnerung zu halten versuchten, brachten diesbezüglich wenig Veränderungsdruck. Und wer keine CD- oder Schallplattensammlung hatte, konnte sie nicht neu entdecken.

Das Streamen aber, diese Möglichkeit, praktisch jeden Titel jedes Genres mit einem Klick in die eigenen Lautsprecher zu bekommen oder auf die Kopfhörer, erwies sich in der Pandemie als das Mittel der Wahl. Zumal es neben dem datenreduzierten Gratis-Gedudel von Spotify mittlerweile eine ganze Reihe Anbieter gibt, die für (zahlende) Abonnenten in höchster Auflösung und zum Teil mit einem Klang streamen, der zumindest die CD hinter sich lässt: Idagio für den Nur-Klassik-Freund, Tidal für den Vor-Allem-Klassik-Freund, Allrounder wie Quobuz, Deezer, Spotify und Apple Music ...

Geiz war geil und Klang egal

Nicht wenige zuvor allzu sorglos zum Beispiel via Formatradio mit seinen nicht nur dynamischen Kompressionen in Telefon-Qualität konsumierende Hörer werden an langen Corona-Tagen allein mit sich und dem lausigen Klang das Bedürfnis verspürt haben, ein wenig mehr von dem Potenzial zu nutzen, das die schöne neue Streaming-Welt bietet.

Mit dem Ergebnis, dass nicht nur die Streaming-Dienste einen regelrechten Boom erleben, der der Musik-Industrie 2020 ein sattes Plus bescherte, sondern auch der Hifi-Markt. Naturgemäß vor allem im Internet – aber der Edel-Dealer um die Ecke konnte ebenfalls versenden. Die Nachfrage war so groß, dass es zum Teil erhebliche Lieferzeiten gab – ein Phänomen, das einem Markt ziemlich fremd geworden war, der seit vielen Jahren den größten Umsatz mit der Räumung von Schnäppchen-Lagern machte. Weil Geiz eben geil war und Klang egal.

CD-Player-Schnäppchen

Dass hier ein grundsätzliches Umdenken begonnen hat, macht mittlerweile sogar Sammlern das Leben schwer. Denn die Preise von Vintage-HiFi sind in den letzten anderthalb Jahren nachgerade explodiert. Bei Plattenspielern war das schon früher zu beobachten, gut erhaltene Modelle von Garrard, Linn, Micro Seiki, Technics, Thorens, Transrotor Roksan kosten länger schon gebraucht mehr, als einst neu im Laden. Verstärker und Lautsprecher haben nachgezogen. Nur bei CD-Playern kann man noch Schnäppchen machen.

Wie übrigens auch bei den dazu passenden Tonträgern: Immer mehr CD-Sammler haben mittlerweile ihre Bestände aufs NAS, auf die Network-Attached-Storage-Festplatte, gespeichert und ins heimische Netzwerk eingespeist und verkaufen nun ihre Silberlinge, um Platz zu schaffen. So gelangen riesige Tonträgermengen für sehr kleines Geld in den Handel. Ein lohnendes Sammelgebiet – viele, die damals ihre LPs verschleudert haben bereuen es heute bitter, und man muss kein Prophet sein, um vorauszusagen, dass es bei der Compact Disc ähnlich laufen wird.

Sei es, wie es sei: Unter dem Strich hatte, was die Wertschätzung von Musik anbelangt, die Corona-Krise doch ihr Gutes. Natürlich ist das Live-Konzert der Konserve im Zweifelsfalle vorzuziehen. Doch stehen beide auch nicht in Konkurrenz zueinander. Es sind zwei Aggregatszustände einer Leidenschaft. Beim einen kommt es auf Direktheit an und aufs Gemeinschaftserlebnis, beim anderen entsteht die Intensität aus der Versenkung des Einzelnen in die Musik, ihre Details – hier ist er entscheidend, der gute Klang. Ihn zu suchen ist darum auch eine Frage des Respekts vor der Musik und den Musikern.

