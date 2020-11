Leipzig

Der letzte Versuch war eine Katastrophe: Die Suche nach dem 17. Thomaskantor nach Bach, den Nachfolger Georg Christoph Billers, führte 2016 in die öffentliche Kandidatenverbrennung. Dann wurde sie offiziell eingestellt und Gotthold Schwarz wortreich auf den Schild gehoben, auf dem er als langjähriger Einspringer und Vertreter Billers, schließlich auch kommissarisch ohnehin schon stand – unbefristet, aber mit der Ankündigung, bis 2020 einen Nachfolger zu bestimmen.

Der 17. nach Bach: Gotthold Schwarz. Quelle: Andre Kempner

Die Frist ist um, die Suche nach dem 18. Thomaskantor nach dem größten auf die Zielgerade eingebogen. In diesen Tagen stellen sich die verbleibenden der bis zu zehn Kandidaten, die sich selbst bewarben oder von der 17-köpfigen Auswahlkommission respektive den sie beratenden fünf Experten vorgeschlagen wurden, in einer „nichtöffentlichen Aufführungssituation in der Thomaskirche in Leipzig“.

„Diszipliniertes Miteinander“

Dass dazu mitten im zweiten Corona-Lockdown die Thomaner einer solchen „nichtöffentlichen Aufführungssituation“ ausgesetzt werden, ist für Leipzigs Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke ( Die Linke) unproblematisch: „Die Thomaner proben ohnehin auch im Lockdown, die Sicherheitsbestimmungen sind streng und werden beachtet, und die Jungs sind durchgetestet. Das einzige, was sie derzeit nicht dürfen, das ist konzertieren. Und das tun sie nicht.“ Ansonten zeigt sich die Kulturbürgermeisterin hochzufrieden mit dem bisherigen Verlauf des Auswahlverfahrens: „Es sind Experten aller Gruppen eingebunden, die sachlich zusammenarbeiten Es ist ein sehr diszipliniertes Miteinander aller Beteiligten.“

Der 16. Nach Bach: Georg Christoph Biller Quelle: Andre Kempner

Tatsächlich ist das Miteinander so diszipliniert, dass bislang noch so gut wie nichts nach außen gedrungen ist. Was insofern konsequent scheint, als zuletzt in den Augen der Stadt die Öffentlichkeit das größte Problem darstellte: 2016 beim Verfahren, das schließlich zur Berufung Gotthold Schwarz’ führte, Anfang dieses Jahres wieder, als bekannt wurde, dass die Stadt turnusgemäß einen Nachfolger für den mittlerweile 68-jährigen Schwarz suchte, der allerdings lieber noch ein wenig im Amt bleiben möchte – und dabei einen großen Teil der Thomaner hinter sich weiß. Dennoch ist Schwarz, der sich als überaus würdiger Thomaskantor erwies, nun offenkundig nicht mehr im Rennen.

Bedarfsprofil

Um so größer ist die Verantwortung, die auf den Schultern der Auswahlkommission unter dem Vorsitz des Oberbürgermeisters Burkhard Jung ruht. Denn die wichtigste Aufgabe, die ihr zukam und zukommt, ist nicht die Geheimhaltung des Verfahrens, sondern die Bestimmung des Bedarfsprofils: Wen will, wen braucht Leipzig als neuen Thomaskantor? Einen Pädagogen? Einen Theologen? Einen Star der Alte-Musikszene?

Bach. Quelle: Repro: Andre Kempner

Am besten natürlich dies alles in Personalunion. Bis Ende des Jahres werden wir wissen, ob die Stadt diese Fragen beantwortet hat. Oder ob es sie tatsächlich gibt, die eierlegende Wollmilchsau, die würdig wäre und bereit, als 18. Thomaskantor nach Johann Sebastian Bach in die bereits recht großen Fußstapfen von Gotthold Schwarz zu steigen.

Von Peter Korfmacher