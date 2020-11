Leipzig

Beethoven ist der Maßstab. Er ist es als erster wirklich freier Komponist. Er ist es als Schöpfer absoluter Musik. Und er ist es für die CD. Denn deren Spieldauer wurde bei ihrer Einführung vor knapp 40 Jahren so festgelegt, dass Beethovens Neunte gerade draufpasst – in der Interpretation Herbert von Karajans mit den Berliner Philharmonikern. Der aus den 70ern. Doch dazu später mehr.

Vor 250 Jahren wurde Ludwig van Beethoven geboren. Das Datum wissen wir nicht. Nur, dass er am 17. Dezember 1770 getauft wurde. Da war er noch kein Maßstab, sondern nur der Sohn eines wackeren Hofmusikers im beschaulichen Bonn. Dennoch wäre dieses Jubiläum der Musikwelt Anlass genug zum ausführlichen Feiern. Hätte nicht die Corona-Pandemie den Beethoven-Jüngern die Feierlaune versaut. Selbst das Beethoven-Fest in Bonn wurde abgesagt. Und die Neunte zum Jahreswechsel im Gewandhaus ist längst nicht in trockenen Tüchern. Also müssen wir uns einstweilen mit Konserven behelfen, was die Frage aufwirft: Wer produzierte auf Platte oder CD bislang den besten Zyklus der neun Sinfonien, der 32 Klaviersonaten, der 5 Klavierkonzerte ...?

Meisterwerke von 1800 bis 1824

Beethovens Sinfonien blieben für nachgeborene Kollegen bis weit ins 20. Jahrhundert der Maßstab. Brahms litt an ihnen, Wagner schickte ihnen seinen „Ring“ hinterher, Mahler kam nicht daran vorbei, ebenso wenig Henze. Grund genug, die Suche nach den besten genau hier zu beginnen, bei den zwischen 1800 und 1824 uraufgeführten Meisterwerken, deren jedes im Reich der Musik keinen Stein auf dem anderen ließ.

Aber kann es das in der Musik überhaupt geben? Der, die, das Beste? Nein, kann es natürlich nicht. Oder für jeden andere. Für mich sind es derzeit die Folgenden – in umgekehrter chronologischer Reihenfolge.

Wobei der jüngste Zyklus nicht zu den besten gehört. Dazu ist er zu wenig Zyklus: Pünktlich zum Beethoven-Jahr brachte Gewandhauskapellmeister Andris Nelsons mit den Wiener Philharmonikern bei der Deutschen Grammophon so etwas wie die repräsentative Box zum Beethoven-Jahr heraus. Natürlich spielt das derzeit wahrscheinlich beste Orchester der Welt darauf zum Niederknien schön. Auf Klangschönheit setzten auch die Tontechniker, wobei sie es mit dem Hall übertrieben und mit der Präzision nicht. Ergebnis von Nelsons’ Inspirationsarbeit am Pult sind viele herrliche Stellen, einige sensationell mit Energie aufgeladene Einzelsätze wie das Finale der Siebten – und einige Sinfonien, die einfach nur schön sind, manche der Geradzahligen klingt dabei beinahe ein wenig harmlos.

Derlei kommt bei Nelsons’ Vorvorgänger im Amt des Gewandhauskapellmeister nicht vor. Wobei Herbert Blomstedt seinen Leipziger Zyklus erst 2017 auf CD vorlegte (bei accentus). Da war er längst Ehrendirigent des Gewandhausorchesters. Jahrzehnte zuvor hatte der schwedische Beethoven-Prediger aus den USA den Zyklus bereits mit seiner Staatskapelle Dresden auf Platte produziert. Aber in Beethoven-Fragen hat das Gewandhausorchester die älteren Rechte: 1825, zwei Jahre vor Beethovens Tod, begann das älteste bürgerliche Orchester der Welt die weltweit erste zyklische Aufführung aller neun Sinfonien. Und seither verging in Leipzig keine Spielzeit, ohne dass nicht ein großer Teil von ihnen aufgeführt worden wäre.

Kollektive Erfahrungen

Wie Blomstedt diese kollektiven Erfahrungen bündelt, das ist atemberaubend. Es reicht die unerklärliche Spannung des seinerzeit so kühnen Dominant-Septakkords, der die Erste eröffnet, um zu spüren: Hier geschieht etwas Besonderes. Blomstedt gelingt das Kunststück, seinen Beethoven bei aller historischen Informiertheit sehr persönlich zu gestalten. Er ist kein Dogmatiker. Nicht in Tempo-Fragen – obschon er meist nah an den Metronom-Zahlen operiert. Nicht bei der Dynamik – obgleich er keinen Hinweis aus Beethovens Hand unberücksichtigt lässt. Nicht bei der Phrasierung. So wurde dieser Beethoven-Zyklus zum beeindruckend lebendigen Monument musikalischer Altersweisheit.

Dass Blomstedts Nachfolger Riccardo Chailly fünf Jahre vorher das gleiche Orchester vor sich sitzen hatte, als er den Zyklus für Decca produzierte, ist beim ersten Hören kaum zu glauben, der charakteristische Gewandhaus-Klang schiebt sich erst später ins Bewusstsein. Unerbittlich trieb der Italiener das Gewandhausorchester mit seinen modernen Instrumenten so nah wie sonst keiner an Beethovens halsbrecherischen Tempo-Vorgaben entlang. Nicht aus sportlichem Ehrgeiz oder als Selbstzweck, sondern um der Größe dieser Werke von der strukturellen Seite aus auf den Grund zu gehen. Chailly nimmt sich als Subjekt zurück und versucht lediglich, buchstäblich alles hörbar zu machen, was Beethoven auf die Linien schrieb und dazwischen. Mit so großem Erfolg, dass diese Einspielung in Sachen Transparenz, Präzision und Orchestervirtuosität noch immer die Maßstäbe setzt.

Mit alten Instrumenten tat dies anderthalb Jahrzehnte zuvor Chaillys späterer Freund John Eliot Gardiner mit seinem Orchestre révolutionnaire et romantique (Deutsche Grammophon).Wobei sich der Brite keineswegs auf die Seite der Darmsaiten-Objektivisten schlug. Seine Sicht auf Beethoven scheut nichts Subjektives, keine Effekte, nicht das Pathos, nicht die Selbstdarstellung. Das Ergebnis ist atemberaubend dicht, dramatisch und direkt, sinnlich, poetisch und zart. Nur die Solisten in der Neunten fallen ab – aber das mag auch daran liegen, dass der Monteverdi-Choire in seiner Nachbarschaft jedes Defizit ohne Gnade offenlegt.

Mit seinem Hang zum Selbst navigiert Gardiner durchaus im Kielwasser Leonard Bernsteins, der 1980 mit den Wiener Philharmonikern (Deutsche Grammophon) den Zyklus einspielte. Mit dem für ihn so typischen Hang zur Übertreibung. Lennie ließ, wenn es nur der Wirkung diente und der Schönheit, wie er sie sich vorstellte, schon mal Fünfe gerade sein. Seine Beethoven-Sinfonien sind ein einziger Rausch. Und wer sich nicht schert um die Anzahl der Erbsen, der findet hier seinen Zyklus fürs Leben.

Herbert von Karajans etwas weniger charmante Einspielung mit den Berliner Philharmonikern aus den späten 70ern blieb klanglich bis heute unerreicht. Musikalisch ist allerdings die von 1963 (beide Deutsche Grammophon) weitaus überzeugender. Weil frischer, dennoch etwas strenger – und der Musik ihr menschliches Maß auch da belassend, wo die spätere Annäherung im Monumentalen stochert.

Noch einmal zwei Jahre früher entstand die Einspielung der Beethoven-Sinfonien, die René Leibowitz mit dem Royal Philharmonic Orchestra bei RCA vorlegte. Hier beginnt (auf Schallplatte) der Weg, der später zu Chailly führt. Flotte Tempi, schlanker Klang, dynamischer Reichtum, und ein Dirigent, der Sinnlichkeit und Substanz aus Analyse entwickelt. Und was die RCA-Tontechniker schon in der Frühzeit der stereophonen Musikaufzeichnung zu leisten vermochten, ist auch heute noch für ungläubiges Staunen gut.

Für derlei Aha-Effekte reicht die Aufnahmequalität des 1959 bis 1961 produzierten Beethoven-Zyklus von Franz Konwitschny mit dem Gewandhausorchester (Eterna, neu bei Berlin Classics) nicht. Aber die genialische Pracht dieser sinfonischen Urereignisse beweist, dass Leipziger bei Beethoven immer vorne mit dabei waren.

Nur nicht bei der ersten Kompletteinspielung einer Sinfonie. Die dirigierte der Gewandhauskapellmeister Artur Nikisch 1913 bei den Berliner Philharmonikern, deren Chef er ebenfalls war. Es war Beethovens Fünfte. Auch ein Maßstab.

Von Peter Korfmacher