Die ewige Nummer zwei kehrt gut erhalten zu den Blues-Wurzeln zurück

Am 18. September 1970 wurde Jimi Hendrix abberufen, um fürderhin, John Niven berichtet uns davon in seinem bemerkenswerten Roman „Gott bewahre“, Jesus Christus an der Gitarre voranzubringen. Mit dem Abgang der Nummer eins unter den fürs Musikmagazin „ Rolling Stone“ besten, wichtigsten größten Gitarristen aller Zeiten, blieb Nummer zwei allein zurück zwischen all den unzulänglichen Sterblichen. Und Eric Clapton arbeitete über Jahrzehnte hart daran, dass diese Zeit nicht allzu lange dauern sollte. Trotzdem feiert er am 30.März seinen 75. Geburtstag. Und wenn man davon absieht, dass die Ohren nicht mehr alles mitbekommen und ein Nervenleiden die Motorik einschränkt, ist er gut im Schuss.

Musik und Drogen

Jedenfalls sieht er nicht so aus wie einer, der seit knapp sechs Jahrzehnten im Showgeschäft immer wieder neu so hoch aufstieg wie kaum ein anderer – auch nicht die Nummer eins. Und immer wieder tiefer stürzte als die meisten – ganz unten erwies Hendrix sich allerdings bislang als unerreichbar. Obwohl Clapton nach eigenem Bekunden die 70er und die 80er über alles versuchte. Heroin, Alkohol – wenn er nicht gerade in die Musik floh, versuchte er mit Drogen die inneren Dämonen abzuschütteln, die ihn bedrängten. Ihn, das Kind einer 16-Jährigen, das bis zum neunten Geburtstag glaubte, die Großmutter sei die Mutter und die Mutter die Schwester. Ihn, den Eigenbrötler, der als 13-Jähriger zu seiner von Oma Rosie geschenkten ersten Gitarre floh, wenn er nicht mehr weiterwusste, der übte wie ein Besessener und nichts mehr hasste als Mittelmaß.

Vor allem Solo-Künstler

Folglich war er auf der Gitarre schon ziemlich fertig, als er 1963 in eine schnelllebige Band-Karriere einbog: Auf die Roosters folgten die Yardbirds, als ihm die zu kommerziell wurden wechselte er zu John Mayalls Bluesbreakers, um 1966 bereits mit Jack Bruce am Bass und Ginger Baker am Schlagzeug die erste Supergroup der Rock-Geschichte zu gründen: Cream. Aber drei geniale Alpha-Männchen können zwar gemeinsam musizieren wie die Götter, aber im Band-Alltag bestehen, das können sie nicht. Also zerbrach auch dieses grandiose Band-Projekt innerhalb kürzester Zeit. An den Hahnenkämpfen von Baker und Bruce, wie die Überlieferung weiß. Aber die so stille wie launische Unnahbarkeit Eric Claptons hatte gewiss auch Aktien daran, dass es trotz Hits wie „Sunshine Of Your Love“, „White Room“, „Crossroads“, „ Strange Brews“ oder „I Feel Free“, mit Cream 1968 wieder zu Ende ging. Es folgten noch einige andere Bands, von denen Derek and the Dominos, mit denen das sensationelle Album „Layla And Other Assorted Love Songs“ entstand wohl die interessanteste war. Aber mehr und mehr wurde klar, dass Clapton nicht dauerhaft zum Teamplayer taugte. Nummer zwei war und ist vor allem Solo-Künstler.

Gitarren-Gott mit einem o

Clapton war da längst zur Legende geworden. In der Londoner U-Bahn prangte das berühmte Graffito „ Clapton is god“ – bei dem der zugedröhnte Schreiber nach eigenem Bekunden nur ein „o“ vergessen hatte. Die Beatles um den Freund George Harrison ließen ihn bei der Aufnahme von „While My Guitar Gently Weeps“ in die erste Reihe, weil nur Claptons Gitarre so zärtlich weinen konnte. Er muggte mit John Lennon und Keith Richards, Steve Winwood, Paul Mc Cartney, Pete Townshend ... und brach 1971 auf offener Bühne zusammen, womit seine Drogenprobleme offensichtlich wurden. Clapton tauchte zunehmend ab, ging auf Entzug, gründete auf Antigua seine eigene Suchtklinik – und besann sich seiner Wurzeln.

Verschiedene Blues-Welten

Das waren die gleichen wie bei Nummer eins. Es war der Blues. Aber anders als der überreizte, nervöse, unruhig pulsierende Hendrix, machte Clapton etwas Anderes daraus. Zwar rührt sein Spitzname „Slowhand“ daher, dass er zu Yardbirds-Zeiten ständig die Konzerte aufhielt, weil er mit stoischer Langsamkeit seine wunderbar klingenden, aber für den harten Live-Einsatz untauglich dünnen Saiten durch neue ersetzte. Aber er trifft auch sein Spiel recht gut.

Schön, schlicht, ergreifend

Eric Clapton war nie ein angeberischer Flinkfinger. Seine Solos sind nicht spektakulär, sondern perfekt. Sie sind dramaturgisch fein ausbalanciert, so klug gebaut, dass kaum zu glauben ist, dass der Augenblick der Improvisation sie gezeugt haben soll. Seine Gitarre schwatzt nicht, sie schluchzt und lächelt, sie tröstet und zürnt. Mit dieser Gitarre und dem Clapton-Riff aller Clapton-Riffs in „Layla“ hat er nach vielen Jahren unerwiderter Liebe 1979 dem Freund George Harrison die Frau ausgespannt: Pattie Boyd, mit der er dann bis 1988 verheiratet war. Mit dieser Gitarre hat er es 1991 geschafft, den Tod seines Sohnes Conor zu verarbeiten, der mit viereinhalb Jahren beim Spielen aus dem 53. Stock eines Wolkenkratzers in New York stürzte: „Tears In Heaven“ eine der schönsten, ergreifendsten, schlichtesten, wahrhaftigsten Balladen der Rockgeschichte. Und obschon der Song sich vom Drei-Akkord-Schema weit entfernt, schlägt auch er die Wurzeln tief in den Blues, der bei keinem anderen weißen Musiker so tief in die Seele blicken lässt wie beim Briten Eric Clapton.

Blues ohne doppelten Boden

Seit Beginn des neuen Jahrtausends steht er auch nach außen wieder im Zentrum. Claptons letztes Meister-Album „I Still Do“ von 2016 feiert den Blues ohne doppelten Boden, ohne Wenn und ohne Aber. Schwül, lüstern, melancholisch, stolz – und ohne einen Ton zuviel. Vom Cover blickt uns ernst, aber nicht unfreundlich ein älterer Herr an, der mit Jeans-Jacke und verblüffend roter Gesichtsfarbe nicht aussieht wie ein Superstar, der weit über 100 Millionen Tonträger verkaufte, sondern wie ein rüstiger Schrebergärtner, der eine Spur zu lange in der Sonne geblieben ist.

Insgesamt scheint er die vielen wilden Jahre gut überstanden zu haben. Und auch die Gewissheit, dass er bis an sein Lebensende die Nummer zwei bleiben wird, weil Nummer eins vor einem halben Jahrhundert von höheren Mächten vom Markt genommen wurde.

Im Frühjahr noch wollte Eric Clapton auf Europa-Tournee gehen. Wegen der Corona-Pandemie ist die Tour auf unbestimmte Zeit verschoben.

Von Peter Korfmacher