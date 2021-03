Leipzig

Kurz keimte Hoffnung, im Februar war es, da hofften Leipzigs Kulturinstitutionen, sie würden Ostern wieder spielen können. Nun, es hat nicht sollen sein, die Pandemie hat sich erneut als stärker erwiesen, also kehrt die Kultur an breiter Front ins Netz zurück. Aber immerhin wird überhaupt wieder gesungen und gespielt.

Der Thomanerchor beispielsweise hat am Dienstag und Mittwoch mitten in den Querelen um seinen neuen Kantor die Zeit gefunden, in der Thomaskirche die Johannes-Passion von Johann Sebastian Bach zu produzieren, in kleiner Besetzung, aber ungekürzt und wie gewohnt begleitet vom Gewandhausorchester. Es dirigiert der amtierende Thomaskantor Gotthold Schwarz, und der Stream ist von Karfreitag, 15 Uhr, bis einschließlich Ostermontag kostenfrei abrufbar auf www.gewandhausorchester.de.

Für das internationale, ja interkontinentale Johannes-Passions-Projekt der Leipziger amici musicae unter Ron-Dirk Entleutner mit Sängerinnen und Sängern aus Leipzig, Japan und den USA, gibt es Karten über www.leipzig-music.de/amici, dort ist dann auch das Ergebnis des globalen Streams abrufbar, dessen Fäden in der Leipziger Kunstkraftwerk zusammenlaufen: Karfreitag, ab 15 Uhr, 72 Stunden lang. Karten gibt’s bis 14 Uhr.

Auch die Oper Leipzig setzt notgedrungen über Ostern weiterhin auf Streams: Die drei Online-Premieren des Hauses aus dieser Corona Spielzeit sind jetzt zu Ostern noch einmal digital zu erleben: Giuseppe Verdis „Il trovatore“, Richard Wagners „Lohengrin“ sowie Richard Strauss’ letztes Bühnenwerk „Capriccio“. Die Oper Leipzig präsentiert über die Ostertage vom 3. bis zum 5. April 21 diese drei erfolgreichen Aufzeichnungen, die online bereits den Weg zu über 18 000 Zuschauerinnen und Zuschauer fanden. Die Streams sind kostenlos verfügbar über www.oper-leipzig.de.

Am 9. April schließlich leitet Gewandhauskapellmeister Andris Nelsons ein Großes Concert, das den Opfern der Corona-Pandemie gewidmet sein wird. Auf dem Programm stehen Werke von Schumann, Mozart und Barber, Solist am Flügel ist Daniil Trifonov, und den Stream gibt’s auf www.gewandhausorchester.de.

Von kfm