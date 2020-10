Leipzig

Manches ist neu – und ganz bewusst anders. Anderes musste anders gedacht werden. Leipzigs Dokwoche drückt auf die Reset-Taste. Wegen Corona – und weil ein neuer Chef allemal auf alte Strukturen neu blickt. Der Neue ist Christoph Terhechte, Film-Journalist ( taz, Berliner Stadtmagazin tip), 17 Jahre Leiter der Berlinale-Reihe Forum, ein Jahr an der Spitze des Filmfestivals Marrakesch. Das er allerdings in Paris vorbereitete. Im Januar wechselte der 59-Jährige dann nach Leipzig.

Online-Jurys und Neuland Zu den Mitgliedern der zehn Jurys 2020, die online tagen, gehören Bettina Böhler („Schlingensief – In das Schweigen hineinschreien“), die Schauspielerin Anne Ratte-Polle, der Dokfilm-Regisseur Volker Koepp, Annegret Richter, Leipziger Geschäftsführerin der AG Animationsfilm. Der Co-Produktions-Markt (36 Arbeiten aus 33 Ländern suchen Finanziers) findet 2020 nur online statt. Dok Neuland (neun Arbeiten – von Virtuell Reality bis 360-Grad-Film) ist im Museum der bildenden Künste, im Grassi-Museum, im Interim der Cinémathèque, im Foyer der Schaubühne Lindenfels zu sehen. Der Eintritt ist frei, eine Reservierung allerdings notwendig.

Nicht die erste Reise in die Dokwochen-Stadt. 2001 saß er in der Jury des großen Wettbewerbs, in den letzten Jahren kam er immer mal wieder nicht nur wegen des Festivals, sondern auch, weil die Tochter an der HGB studierte. Nun also, nach den durchaus stürmischen Zeiten mit Leena Pasanen, der Neustart unter dem Diktat von Abstand, Hygieneregeln und Mund-Nasen-Schutz.

Anzeige

Preisverleihung ohne Filmemacher

Dieses Trio kassiert schon gleich mal die Eröffnung am 26. Oktober. Es gibt eine Einführung in die sechs Festival-Tage und Grußworte, aber alles online, ab Nachmittag abzurufen. Etwas anders geht es dann allerdings bei der Preisverleihung zu. Die findet im Cinestar 4 am Sonntag (1. November) statt, beschränkt auf 170 Zuschauer. Ohne Festival-Gäste, also auch ohne Filmemacher und Preisträger. Schließlich kann weltweit niemand eingeladen werden.

Wenn Filmemacher trotzdem anwesend sind, dann einzig online: in Gesprächen, die vorab aufgezeichnet wurden, und – für den Internationalen Wettbewerb – in Liveschaltungen. Da gibt es auch Kommunikation mit den Kinobesuchern und mit den Internet-Nutzern. Hybrides Festival nennt man so etwas.

Plätze auf die Hälfte begrenzt

Was bedeutet: Man kann ins Kino, aber die Plätze sind auf die Hälfte begrenzt – in der Passage (zwei Säle), im Cinestar (zwei Säle), Schaubühne Lindenfels, Cinemathéque in der nato, im Grassi-Museum, in der Osthalle Hauptbahnhof. Daneben können Filme online gesehen werden. Tickets fürs Kino kosten 8,50 Euro, online 5 Euro. Wer letzteres bucht, muss sich über die Dokwochen-Website anmelden.

Corona hängt allerdings nicht allein über der Organisation. Corona liegt auch schwer auf den Finanzen. Schon im März, sagt Terhechte, hätten einige Preis-Sponsoren signalisiert: Sie schaffen es dieses Jahr nicht. So steht 2020 mit etwas über 40 000 Euro nur etwa die Hälfte der üblichen Preisgelder für die acht Goldenen und Silbernen Tauben zur Verfügung. Der Mitteldeutsche Rundfunk steht allerdings zum Hauptpreis (10 000 Euro) und zur Silbernen Taube (6000 Euro) für den besten Nachwuchsfilm.

Reduzierte Filmzahl

Womit die Dokwochen-Veränderungen beginnen, mit denen Terhechte seinen ersten Jahrgang startet. Was nicht mit Corona zu tun hat. Die Filmzahl wurde auf 120 reduziert (rund 350 waren zuletzt üblich), das Internationale Programm komplett rausgeschnitten. „Es ist besser, man entscheidet sich klar: Das zeigen wir. Statt zu sagen: Wir zeigen den und den noch, weil wir den nirgends anders untergebracht haben.“ Verschwunden ist auch der Nachwuchs-Wettbewerb Next Masters (der Sponsor Sparkasse Leipzig zog sich sowieso zurück). Er ist im Internationalen Wettbewerb aufgegangen. Der lange Animationsfilm, den Leena Paasanen etwas leichtsinnig mit dem Dokwettbewerb vermischte (und dafür zuletzt gar keine Filme mehr fand), soll ab 2021 einen eigenen Wettbewerb bekommen. Terhechte: „Dafür müssen wir reisen und werben. Das ging in diesem Jahr nicht.“

Dokfilme und Animationen bleiben allerdings im Kurzmetrage-Wettbewerb vereint. Statt einer Retrospektive bietet der 63. Dokwochen-Jahrgang die Reihe Re-Visionen an, ein Rückblick auf die 25 Jahre Animationskino in Leipzig, das 1995 ein eigenes, lange von Otto Alder geleitetes Programm in der Passage erhielt.

Leichte und schwere Kost

Neu 2020 ist ein Publikumspreis (Goldene und Silberne Taube), den eine siebenköpfige Publikumsjury vergibt. Dafür konnte man sich via Website bewerben. „Das Echo war groß“, ist Terhechte mit dieser Neuerung zufrieden. 20 Dok- und Animationsfilme werden von der Jury bewertet. „Wir haben publikumswirksame Filme ausgewählt, die leicht zu konsumieren sind, großes Kino, Emotionen und leichten Zugang bieten.“ Das Gegenteil bietet die Reihe „Camera lucida“ (fünf Filme, außer Konkurrenz): „Avantgardistisches Kino für Cinephile.“ Länder-Reihen, die seit einigen Jahren zur Dokwoche gehörten, soll es künftig nur geben, wenn sie sich mit aktuellen Ereignissen anbieten. „Irgendwelche Anlässe suchen, das mag ich nicht.“

In der Osthalle des Hauptbahnhof gibt es 2020 nicht allein aktuelle Produktionen, sondern – am frühen Abend – auch Filme aus den 60ern bis 80ern zum Thema Industriekultur. Was von Mitropa-Beobachtungen bis zur Leipziger S-Bahn reicht. In einer Sonderveranstaltung zeigt das Festival die restaurierte Version der Mitte der 80er heftig attackierten „Erinnerung an eine Landschaft – Für Manuela“ (Dörfer südlich von Leipzig fallen der Braunkohle zum Opfer ) von Kurt Tetzlaff. Eine Reihe mit Filmen des 87-Jährigen musste wegen Corona auf 2021 verschoben werden. Andere Leipzig-Filme im Programm beschäftigen sich mit dem legendären Hotel Astoria oder einer Kleingarten-Kolonie, die in den Nazi-Jahren Seidenraupen für Wehrmachts-Fallschirme züchtete.

Leipzig braucht ein Filmkunsthaus

In den Deutschen Wettbewerben (lang und kurz) laufen 17 Dok- und Animationsproduktionen, im Internationalen Wettbewerb (lang) 12 Filme. Die Auswahl wurde aus 2500 Einreichungen getroffen (zehn Prozent weniger). Wer in Leipzig angenommen wurde, blieb auch hier – und zog nicht weiter zur Konkurrenz Amsterdam oder Berlinale.

Eines braucht Leipzig trotzdem, wofür auch Christoph Terhechte, plädiert: das Filmkunsthaus: „Es sollte gesichert werden, dass Filmkunst ein festes Zentrum hat.“

Internationales Festival für Dokumentar- und Animationsfilm Leipzig: 26. Oktober bis 1. November; www.dok-leipzig.de

Von Norbert Wehrstedt