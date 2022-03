Drei Jahre nach Brandkatastrophe: Restaurierung der Hauptorgel von Notre-Dame beginnt

Paris

Fast drei Jahre nach dem verheerenden Brand der Pariser Kathedrale Notre-Dame hat die Restaurierung der Hauptorgel begonnen. Die 19 Windladen würden derzeit in einem Atelier wiederhergestellt, teilte das für den Wiederaufbau zuständige Établissement Public am Dienstag mit. Zeitgleich werden demnach in einer anderen Werkstatt die 8000 Pfeifen des Instruments von Giftstoffen befreit. Nach und nach sollen dann auch weitere Teile der Orgel restauriert werden, im Sommer etwa die vier großen Blasebalge.

Die Kathedrale wurde im Frühjahr 2019 bei einem Brand schwer beschädigt. Das Inferno im Herzen der französischen Hauptstadt hatte international Erschütterung ausgelöst. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte damals einen Wiederaufbau innerhalb von fünf Jahren versprochen. Die Wiedereröffnung für Besuch und Gottesdienste ist derzeit für 2024 geplant.

Die Hauptorgel war von den Flammen verschont geblieben und wurde auch von den Löscharbeiten kaum getroffen, doch befand sich auf ihr massenweise Bleistaub. Das Instrument wurde nach dem Brand komplett auseinandergebaut. Im kommenden Jahr soll es vollständig in das Gotteshaus zurückkehren, in dem es seit 1733 bespielt wurde.

