Ehemalige Thomaner sehen Verantwortung für Eskalation bei der Stadt Leipzig

Leipzig

Im Streit um die Neubesetzung des Thomaskantorats mit dem einstimmig gewählten Schweizer Andreas Reize haben sich nun mit einem „Leserbrief“ die ehemaligen Thomaner zu Wort gemeldet, um den Obernschaftlern, die in der vorletzten Woche den Streit mit einem „Hilferuf“-Brief an die Medien in die Öffentlichkeit getragen hatten, den Rücken zu stärken. Bis gestern Nachmittag hatten gut 90 Alumni den Leserbrief unterschrieben.

Als ehemaliger Thomaner wisse man, heißt es darin, „nach neun Jahren intensivster Chorerfahrung mutmaßlich sehr gut, was die Berufung eines Thomaskantors für die musikalische Arbeit und für den Chor bedeutet, und hat größtes Interesse daran, dass diese erfolgreich ist“. Vermutlich wüssten die Thomaner besser als die meisten Mitglieder der Auswahlkommission, „was für die musikalische Qualität und die gemeinsame Arbeit und das Leben im Chor besonders wichtig ist“.

Verschiebung vorgeschlagen

Nun gehe es darum, „dass sich Expertise und Meinung der Thomaner als der eigentlich Betroffenen in keinster Weise im Ergebnis des als demokratisch apostrophierten Auswahlverfahrens wiedergefunden haben“.

Überdies hätten die Thomaner im Frühsommer 2020 in einem Schreiben an die Kulturbeigeordnete Dr. Jennicke deutlich gemacht, dass ein Verfahren in Pandemie-Zeiten mit nur zwei Probentagen nicht ausreichend sei, und eine Verschiebung vorgeschlagen.

Wurde, fragen die Alumni weiter, „das Schreiben der Thomaner an die Kulturbeigeordnete im Verfahren berücksichtigt? Nein. Die Thomaner wiesen in dem Schreiben zudem darauf hin, dass es bei vorangegangenen Verfahren üblich und sinnvoll war, Thomaner als stimmberechtigte Mitglieder einer Auswahlkommission aktiv am Entscheidungsfindungsprozess zu beteiligen. Wurde darauf eingegangen und dies berücksichtigt? Nein.“

„Einschätzung wurde nicht berücksichtigt“

Ferner hätten die Thomaner in einem Schreiben an die Expertenkommission darauf hingewiesen, dass sie sich als Kantor für den Chor einen anderen Kandidaten vorstellten und wünschten, als den nunmehrigen Favoriten. „Wurde dies der Auswahlkommission vollumfänglich mitgeteilt und entsprechend darauf eingegangen? Nein.“

Aus alledem werde „schnell klar, dass die Meinung und die Stimme der Thomaner keine adäquate Beachtung fand und die Obernschaft als Vertretung der aktiven Thomaner zurecht ihre Verstimmung und ihre anders lautende Einschätzung zum Ausdruck gebracht hat. „Die abschließende Meinung der Choristen nach ihren Erfahrungen mit allen Kandidaten“ wurde demnach „bei der Entscheidungsfindung der Auswahlkommission nicht berücksichtigt“.

Im Übrigen sei „das ergebnislose Auswahlverfahren 2015/2016, in dessen Nachfolge Gotthold Schwarz nach seinem Interim zum Thomaskantor gewählt wurde, nicht an den Thomanern gescheitert. Vielmehr befand die Auswahlkommission seinerzeit, dass es schlicht keinen für das Thomaskantorat geeigneten Kandidaten gab.“

In jedem „auch nur halbwegs professionellen“ Orchester und Chor sei „es üblich, dass Mitglieder oder Chor- bzw. Orchester-Vorstände bei der Wahl eines Dirigenten/Chorleiters aktiv beteiligt und stimmberechtigt sind.“

„Ignoranz der Verantwortlichen“

Schlussendlich hätten die Verantwortlichen der Stadt Leipzig und „diejenigen, die das Verfahren zur Wahl des Thomaskantors durchgesetzt haben, mit ihrer Ignoranz die Eskalation dieser Situation zu verantworten. Wären die aktiven Thomaner von Anfang an integriert und an dem Verfahren gleichberechtigt beteiligt gewesen, wäre es sicherlich nicht dazu gekommen.“

Darum wünschen die Unterzeichner nun den Verantwortlichen in Stadt, Kirche und anderen Institutionen „den Mut, eigene Fehler zu erkennen und zu korrigieren“. Und weiter: „Es stünde ihnen gut an, jetzt fair und auf Augenhöhe auf die Thomaner zuzugehen und bei künftigen Verfahren ... die jungen Sänger gleichberechtigt zu beteiligen, damit diese Verfahren wegen solcher Unzulänglichkeiten nicht erneut derart eskalieren.“

Von kfm