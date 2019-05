Berlin

Gerhard Gundermann war Baggerfahrer und Liedermacher in der DDR, Weltverbesserer und Stasi-Spitzel. Regisseur Andreas Dresen hat ihm einen Film gewidmet – und ist dafür beim Deutschen Filmpreis belohnt worden. Das Drama „ Gundermann“ gewann in Berlin sechs Auszeichnungen, darunter die Goldene Lola als bester Spielfilm. So viele Preise gingen an keine andere Produktion.

Der Film scheint also einen Nerv zu treffen und galt bereits vorab als Favorit. In leisen Szenen erzählt Dresen, wie Gundermann (1955-1998) mit seiner Vergangenheit umgeht: Ein Typ mit Pferdeschwanz und Brille, der im Tagebau arbeitet und mit dem Decknamen „Grigori“ inoffizieller Mitarbeiter der Stasi war.

Lolas auch für Regie und Drehbuch

Alexander Scheer singt die Lieder im Film selbst - und wurde als bester Hauptdarsteller ausgezeichnet. Lolas gab es am Freitagabend auch für Dresens Regie und das Drehbuch von Laila Stieler. Er glaube, dass sich auch viele im Osten darüber freuten, sagte Dresen. Vielleicht sei es ein Zeichen, dass man nun andere Geschichten miteinander erzählen könne.

Alexander Scheer als Gerhard Gundermann in einer Szene des Films "Gundermann". Quelle: Peter Hartwig/Pandora Filmverlei

„Geschichten, die komplizierter sind, die differenzierter sind, die nicht nur von Gut und Böse oder Tätern oder Opfern handeln, sondern auch von den vielen menschlichen Tönen dazwischen, die zu unserem Leben - Ost wie West - dazugehören“, sagte Dresen.

Preisgeld für neue Projekte

Die Lolas gelten als wichtigste nationale Auszeichnung in der Filmbranche. Die etwa 2000 Mitglieder der Deutschen Filmakademie stimmten über die meisten Gewinner ab. Die Preise sind mit insgesamt fast drei Millionen Euro für neue Projekte dotiert, das Geld kommt aus dem Haus von Kulturstaatsministerin Monika Grütters ( CDU).

Der große Gewinner des Abends, Andreas Dresen, bekam nach der Show ein Bier auf die Bühne gereicht. Er wollte keine lange Dankesrede halten: „Das war ein verdammt langer Abend, liebe Kollegen. Und jetzt lasst uns zusammen feiern. Vor 30 Jahren ist die Mauer gefallen. Wie geil ist das denn?“ Bei der Party gab es dann ein vegetarisches Buffet. „Ich würde jetzt gerne eine schöne Currywurst essen“, sagte Dresen. Aber Gundermann sei Vegetarier gewesen, von daher passe es schon.

Die Preisträger 2019 Bester Film: Lola in Gold: „ Gundermann“ Lola in Silber: „ Styx“ Lola in Bronze: „Der Junge muss an die frische Luft“ Beste Regie: Andreas Dresen für „ Gundermann“ Drehbuch: Laila Stieler für „ Gundermann“ Kinderfilm: „Rocca – Verändert die Welt“ Dokumentarfilm: „Of fathers and sons“ Hauptdarstellerin: Susanne Wolff in „ Styx“ Nebendarstellerin: Luise Heyer in „Der Junge muss an die frische Luft“ Hauptdarsteller: Alexander Scheer in „ Gundermann“ Nebendarsteller: Alexander Fehling in „Das Ende der Wahrheit“ Kamera: Benedict Neuenfels für „ Styx“ Schnitt: Anne Fadini für „Of Fathers And Sons“ Ton: Uwe Dresch, Tobias Fleig, Andreas Turnwald, André Zimmermann für „ Styx“ Filmmusik: die Band Hochzeitskapelle für „ Wackersdorf“ Szenenbild: Susanne Hopf für „ Gundermann“ Kostümbild: Sabine Greunig für „ Gundermann“ Maskenbild: Maike Heinlein, Daniel Schröder und Lisa Edelmann für „Der Goldene Handschuh“ Besucherstärkster Film: „Der Junge muss an die frische Luft“ Ehrenpreis: Margarethe von Trotta Bernd-Eichinger-Preis: Christian Becker

Von RND/dpa