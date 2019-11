Ein neues Kapitel der Musikgeschichte: Erstes gemeinsames Konzert zweier Weltklasse-Orchester

Boston

Die Emotionen fliegen tief an diesem letzten Oktoberabend in Boston, wo ein schwülwarmer Wind aus Florida Niesel und Laub durch die Straßen bläst. Es steht nicht zum Besten um die deutsch-amerikanischen Beziehungen in diesen Tagen. Aber Neu-England, der liberale Nordosten der Vereinigten Staaten, wo die Neuigkeiten um die Bemühungen um das Amtsenthebungsverfahren gegen den US-Präsidenten Donald Trump mit Wohlwollen diskutiert werden, steht so sicher auf der Seite der Demokraten wie Leipzig auf der anderen Seite des Atlantiks auf der der Demokratie. Inseln der Seligen in der Alten wie der Neuen Welt. Städte der Vernunft, des Humanismus, intellektuelle und humanistische Zentren. Gewiss liegt es auch daran, dass die Musikgeschichte, die die Orchester beider Städte säen am Abend des Reformationstages, der in den Staaten im Zeichen von Halloween steht, säen auf so fruchtbaren Boden fällt bei diesem ersten gemeinsamen Konzert zweier Weltklasseorchester in der nach dem Vorbild des zweiten Gewandhauses vergrößerten und ausverkauften Boston Symphony Hall.

Zur Galerie Das erste gemeinsame Konzert des Leipziger Gewandhausorchesters und des Boston Symphony Orchestra unter dem gemeinsamen Chef Andris Nelsons beendet das Deutschland-Jahr in den USA unter dem Motto „Wunderbar together“.

„Wunderbar together“

Mark Volpe, Intendant des Boston Symphony Orchestra, findet so schlichte wie bewegende Worte für diesen besonderen Augenblick: „Wir teilen uns nicht nur den Chef und Teile unserer Tradition, wir teilen uns heute auch die Bühne und ernten nun die Früchte der Freundschaft zwischen beiden Orchestern.“ Derweil steht Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier andächtig lauschend im Hintergrund, als würde ihm jetzt erst die Tragweite des Ereignisses bewusst, mit dem das Jahr endet, das unter dem schönen Motto „Wunderbar together“ die transatlantische Freundschaft allenfalls behauptet. Doch als der Bundespräsident aufs Podium tritt, ist von Spannungen, Verstimmungen, Missverständnissen keine Spur mehr. Unser Staatsoberhaupt wird in Boston schon vor dem ersten Wort mit Bravo- und Hoch-Rufen begrüßt. Steinmeier genießt es sichtlich. „Ich werde“, sagt er lächelnd in den ausverkauften Saal, „die nächsten 90 Minuten nutzen, um einige fundamentale Zusammenhänge zwischen Musik und Politik herzustellen.“ Denn bei den Tönen funktioniert offenkundig alles, was in der Diplomatie derzeit hakt.

Einzigartige Orchester-Allianz

Drum hat sich die Politik im großen Stil eingeklinkt in die von langer Hand geplante einzigartige Orchester-Allianz: Von Peer Steinbrück bis Friedrich Merz – wer im großen Polit-Konzert noch oder wieder was werden will, zeigt Präsenz. Da ist es beinahe überraschend, dass aus Leipzig nicht der Oberbürgermeister angereist ist, sondern Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke. Man kann es als sehen als Symbol für die nicht ideologische sondern inhaltliche Ausrichtung der Leipziger Politik. Und die ist bei Jennicke in den besten Händen.

Nelsons ’ Orchesterfamilie

Schließlich war sie es, die den Kooperationsvertrag zwischen Boston Symphony Orchestra und Gewandhausorchester unterschrieb. Da ist es nur folgerichtig, dass auch sie nun die Ernte mit einbringt: Weil schon im Vorfeld so viel die Rede war von der Einzigartigkeit dieser freundschaftlichen, ja familiären Kooperation in einem Geschäft, das eher von Konkurrenz und der Verteidigung weltweiter Pfründen geprägt ist, sind bereits die beiden Konzerte ausverkauft, die das Gewandhausorchester alleine bestreitet. Volpe: „Das ist schon sehr besonders, normale Orchestergastspiele sind eigentlich nie ausverkauft in Boston. Aber dass hier unter Nelsons eine Orchesterfamilie entstanden ist, das hat die Leute neugierig gemacht.“

Auch musikalisch spektakulär gut

Tatsächlich ist die persönliche Komponente der transatlantischen Orchester-Allianz wichtiger als alle politische Trittbrettfahrerei. Die Herzlichkeit, mit der Bostoner und Leipziger Musiker und Musikerinnen miteinander verkehren, die Selbstverständlichkeit, mit der sie miteinander musizieren, pulverisierten vom ersten Probenton an alle Bedenken, die sich an Traditionen, Instrumenten, Stimmtönen, Proben-Gepflogenheiten aufhängten. Eigentlich nicht überraschend. Denn exzellente Musiker sind sie alle. Und exzellente Musiker hören auf- und reagieren miteinander, ohne sich an ein oder zwei Hertz abzuarbeiten. Und darum ist dieses denkwürdige Bostoner Konzert nicht nur ein neuer Dübel in der bröselnden Wand der deutsch-amerikanischen Freundschaft, ist es nicht nur ein grandioser Marketing-Coup – sondern auch musikalisch spektakulär gut.

Unerhörte Farben

Denn die Kombination zweier Weltklasse-Orchester taugt nicht nur für Lautstärke. Das tut sie natürlich auch. Und zwar in beide Richtungen: Bei Strauss „Festlichem Praeludium“ mit Olivier Latry an der Orgel sind die Luftmassen schon sehr beeindruckend, die dieses Orchester-Kombinat bewegt. Aber in der Streichorchester-Fassung von Schoenbergs „Verklärter Nacht“ zeigt die 18er-Besetzung ebenso eindrucksvoll, dass Karajan recht hatte mit seiner These, dass man um leise zu spielen der Masse bedarf. Dazu kommen in Skrjabins „Poeme de l’extase“ unerhörte Farben, die sich wohl nur mischen lassen, wenn Musiker aus der Alten und der Neuen Welt die französischsten aller russischen Töne anstimmen, und in Haydns B-Dur-Sinfonia-concertane eine lockere Eleganz, die nach Strauss’ Handgreiflichkeit doch sehr überrascht im sensationell offen, präzise und sinnlich klingenden Saal.

Lichte Herrlichkeiten

Das ist einerseits dem symbolkräftig gemischten Solistenquartett zu verdanken, bei dem Frank-Michael Erben an der Geige und Christian Giger am Cello die Streicher-Grandezza des Gewandhausorchesters repräsentieren und John Ferrillo an der Oboe und Richard Svoboda am Fagott die Bläser-Magie der Bostoner. Und es ist andererseits ein Verdienst des Gewandhauskapellmeisters und Bostoner Music Direktors Andris Nelsons, der seine Orchesterfamilie überraschend feinnervig, elegant und transparent durch die lichten Herrlichkeiten dieser Partitur führt.

Gemeinsames auch in Leipzig

Danach brüllt das Publikum zur Pause seine Begeisterung ausdauernd in den Saal, nach dem finalen Skrjabin tut es dies stehend. Danach lädt der Bundespräsident das Publikum in den Foyers zum Empfang mit Bier und Brezeln, während die Orchester in den Katakomben der Symphony Hall Halloween feiern. Schöner lässt sich die persönliche Nähe kaum zeigen – und die Notwendigkeit, dass auch in Leipzig gemeinsame Konzerte nötig sind, um die Kraft dieser Allianz über die Kontinente hinweg in die Welt zu tragen. Sie sind beschlossene Sache, Termine und Programme derzeit heiß diskutiert.

Von Peter Korfmacher