Eine Branche am Abgrund: Die Wiedereröffnung der Kinos lässt weiter auf unbestimmte Zeit auf sich warten

Leipzig

Die Gefühle bleiben gemischt. Sie pendeln weiter zwischen Frust und Enttäuschung. Bei der Ministerpräsidentenkonferenz mit der Kanzlerin wurde die Kultur in den Wartesaal geschoben. Wieder mal. Auch betroffen: die Filmtheater. Noch am 8. Februar hatten die AG Kino (Vereinigung der Programmkinos), Verleih- und Filmtheater-Verbände ein Alarm-Papier geschickt: „Die Kino- und Filmwirtschaft braucht, wie die gesamte Kultur, dringend ein Signal, wann es endlich wieder losgehen könnte.“ Ostern, also Anfang April, hieß die große Hoffnung. Mit Ostern wird es nichts. Die Auferstehung ist erneut verschoben.

Tom Hanks als Neuigkeiten-Vorleser Captain Kidd in "Neues aus der Welt" (USA 2020) von Paul Greengrass Quelle: Netflix

Christian Bräuer, Vorsitzender der AG Kino und Geschäftsführer der Yorck-Kinogruppe: „Wir verstehen die Politik, die extrem vorsichtig mit den Mutationen ist, aber wir warten nun schon seit Ende November auf irgendein Signal. Das brauchen wir, um planen zu können.“ Denn Kinos sind, wie schon Lockdown eins zeigte, nicht von heute auf morgen zu öffnen. Auch, weil Verleiher dahinterstehen, die ihre Filme nicht ohne ein Marketing von drei, vier Wochen starten wollen – und das bundesweit. Sonst lohnt es sich nicht. Wer letztes Jahr Werbung für einen Film gemacht hat, der nie starten konnte, fuhr hohe Verluste ein. Wie Grandfilm, der mit dem Berlinale-Sieger „Doch das Böse gibt es nicht“ am 5. November loslegen wollte – und eine hohe sechsstellige Summe in Werbung steckte.

Kino ist sicherer als Büro

Christian Bräuer: „Filmtheater besitzen ein Sicherheits- und Belüftungssystem, das sich bewährt hat. Kino ist sicherer als Büro.“ Das hätten Studien nachgewiesen. Trotzdem heißt es jetzt für Kinos: wieder drei Wochen warten – bis zur nächsten Konferenz. Bis dahin blicken Kinobetreiber weiterhin irritiert in ein Papier vom Land Berlin, das Kinos erst bei einer Inzidenz von 20 (in sieben Tagen bei 100 000) öffnen will.

Inzwischen regiert die Hoffnung auf Hilfen. Die tröpfeln allerdings nur. Die Novemberhilfe, stellt Christian Bräuer fest, hatten von den Mitgliedern der AG Kino (über 400 Kinos) Mitte der Woche erst 18 Prozent erhalten. „Die muss jetzt schnell kommen, dann bin ich optimistisch, dass unsere Kinos durchkommen“, sagt nüchtern Christian Bräuer. Mit den Hilfen, zu denen als zweiter Schritt das kulturelle Neustart-Programm (eine Milliarde Euro) aus dem Haus von Monika Grütters, der Kulturstaatsministerin, gehört, könne die Branche sich über Wasser halten: „Darum, das muss man auch mal sagen, beneiden uns andere Länder.“

70 Prozent weniger Umsatz 2020

Die Zahlen von 2020 nämlich sind eine Katastrophe: Umsatz minus 70 Prozent (Arthouse-Kinos: 63). Dass der Marktanteil deutscher Filme bei 34 Prozent lag, ist noch das Beste daran. Dass die US-Kinos ein Minus von 82 Prozent hatten, ist ein eher schwacher Trost. Dass im letzten Trump-Jahr ausgerechnet eine Produktion aus China (das Kriegsdrama „The Eight Hundred“ – chinesische Truppen kämpfen 1937 in Shanghai gegen japanische Angreifer) die meisten Dollars an der Kasse einspielte (460 Millionen), gehört in die Kategorie Ironie der Geschichte.

Ein Problem der Kinos ist mit dem Lockdown auch nicht eben kleiner geworden: der Druck von den Streaming-Portalen. Ungeduldige US-Verleiher starten ihre Produktionen bereits auf eigenen Plattformen. Oder verkaufen sie vor einem Kinostart. So ging diese Woche „Neues aus der Welt“ von Universal mit Tom Hanks und Helena Zengel („Systemsprenger“) auf Netflix online. Bei den Oscars kann es mangels Kinofilmen durchaus passieren, dass Amazon und Netflix abräumen. Die Regularien wurden angepasst.

„Ich bleibe optimistisch – bin jedoch nicht naiv“

Bräuer: „Es wird sicher nicht einfacher, aber ich bleibe optimistisch – bin jedoch nicht naiv.“ Nötig bleiben faire Bedingungen, auch durch politischen Schutz – von Filmmieten bis zur Auswertungsdauer auf der Leinwand. Für das Kino spreche einiges: das gemeinsame Erlebnis, der Austausch mit anderen. „Ich glaube an die Magie des Kinos. Wir sehen doch gerade jetzt im Lockdown, wie wichtig kollektive Räume sind.“ Auch deshalb sei es so dringend, dass sich die Politik klar äußert. Momentan sei ja ohnehin alles „megavertrackt: Die Hauptsaison für Kinos, der Winter, ist durch. Der Sommer ist Nebensaison – aber es ist trotzdem wichtig, dass Kinos bald Flagge zeigen.“

Doch womit? Durch die acht Monate, die die Filmtheater mittlerweile geschlossen haben, ist der Berg nicht gestarteter Produktionen immer weiter angewachsen. Nicht wenige sind bereits auf Video on demand gewechselt, andere gab es auf DVD oder bei den Streamingriesen. „Das tut natürlich weh“, sagt Bräuer. Kino braucht Exklusivität. Wie beim großen Preis-Abräumer „Parasite“, der auf Plattformen sicher untergegangen wäre, in den Kinos aber zum Zuschauerhit wurde.

Hoffen auf die Filmkunstmesse

Nun hat Michael Kölmels Leipziger Verleih Weltkino wieder so eine Perle gekauft– und weiß nicht, wann sie endlich gestartet werden kann. Immerhin hat der dänische „Der Rausch“ bereits etliche Preise gesammelt (unter anderem bester Film Europas 2020) und ist inzwischen auch für einen Oscar nominiert. Der Starttermin 25. März ist hinfällig. Also Warteschlange. „Der Film wird gehen“, ist Bräuer überzeugt.

Optimistisch ist er beim Blick auf den September, auf die Filmkunstmesse in Leipzig. Letztes Jahr war sie der erste Branchentreff nach dem Lockdown – und der letzte vor dem zweiten. Eine hybride Veranstaltung mit Platzbeschränkungen, digitalen Filmsichtungen und Online-Diskussionen. „Dass wir in diesem Jahr komplett normal sein werden, glaube ich nicht, ich habe ja gelernt. Aber wenn wir Glück haben, ist der September schon etwas mehr zum Alltag hin geöffnet.“

Oben auf der Liste der AG Kino steht allerdings der zweite Kino-Neustart – Mitte/Ende April. „Kino bleibt ja die Herzkammer des Films“, ist Christian Bräuer sicher.

Von Norbert Wehrstedt