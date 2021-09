Leipzig

Er war ein Reisender. Einer, der ein Leben lang unterwegs sein musste. Gezwungen und freiwillig. 97 Jahre sind halt eine lange Zeit. „Es waren sehr, sehr viele Häfen, in denen die Schiffe angelegt haben, auf denen ich gefahren bin“, sagt Walter Kaufmann, der eigentlich Jizchak Schmeidler hieß und seine Reise im jüdischen Berliner Scheunenviertel startete. Die arme polnische Mutter gab ihn mit drei zur Adoption frei: Aus dem Lumpenkind wurde ein Bürgerkind, aus der engen Welt des Gettos zog er in eine Duisburger Villa. Vater Sally, ein Weltkriegs-Offizier, arbeitete als Rechtsanwalt, stand der jüdischen Gemeinde vor.

Die Zeitengänge bestimmten den Lauf seines Lebens. So kam Walter Kaufmann zu seiner Jahrhundert-Biografie. Karin Kaper und Dirk Szuszies verbeugen sich davor – und folgen mit dem Doku-Porträt „Walter Kaufmann – Was für ein Leben“ den Spuren eines Rastlosen. Mit einem Kindertransport als 15-Jähriger nach England, Schule, als feindlicher Ausländer interniert, auf einem Schiff nach Australien deportiert, Lager im Outback, Jahre in Australiens Armee, nach dem Krieg Wäschefahrer, Hochzeits-Fotograf, Hafenarbeiter, Matrose, Mitglied der KP, erste Erzählung, ein Roman („Stimmen im Sturm“), Weltfestspiele in Warschau 1955, erstmals in der DDR, Attaché fürs Olympiateam, Übersiedlung nach Berlin. Die Lebensgefährtin kommt aus Melbourne, man lebt in Kleinmachnow. Walter Kaufmann, Schriftsteller aus der Fremde. Also keiner für eine stille Stube. Walter Kaufmann bleibt unterwegs. Er ist schließlich Australier – und kann jederzeit reisen.

„Man kann ein Land nur lieben, das man auch verlassen kann.

Verwandte in Israel stoßen sich an seinem Wohnen im Osten. Einmal entkommt er nach einem Jericho-Besuch einem Attentat von Palästinensern durch Zufall. Aus Kuba schreibt er an seine Ehefrau Angela Brunner, die Schauspielerin, 1961: „Dies ist der Sozialismus, den wir wollen.“ Er trifft Tamara Bunke, die Guerillera, und hört am Strand von Varadero vom Mauerbau als etwas Irrealem. Er besucht Angela Davies im Gefängnis und folgt den Spuren eines Klan-Mordes an drei US-Bürgerrechtlern (Kino-Drama „Mississippi Burning“). Er verfasst Bücher, ist PEN-Generalsekretär der DDR, blockt den Stasi-Versuch ab, ihn zu rekrutieren, schätzt seine Finnhütte in Born/Darß und lebt in einer Dreierbeziehung mit Angela Brunner (stirbt 2011) und Lissy, der zweiten Ehefrau.

1990 muss er als Schriftsteller neu anfangen. Er ist 66. „Alles, was es Positives in der DDR gab, wurde ignoriert“, sagt er. Aber auch „Man kann ein Land nur lieben, das man auch verlassen kann.“ Ehefrau Angela hat das Ende der DDR als Verlust der Heimat erlitten und sich auf ihre Malerei zurückgezogen. „Die Gegenwart erschüttert mich“, sagt Walter Kaufmann besorgt, „der Rechtsruck elektrisiert mich.“ Nur das nie wieder, beschwört der Mann mit den wachen Augen und den klaren Sätzen die Gefahren der Gegenwart. Letzte Warnungen. Am 15. April 2021 ist er gestorben.

„Walter Kaufmann – Was für ein Leben“ zeichnet chronologisch, so spannend wie erhellend, das Abenteuer eines Lebens nach – mit Fotos, Archivbildern, Sätzen aus seinen Erinnerungen, Bildern vom Darß, aus seiner Wohnung, in der er – unübersehbar – zum Judentum zurückgefunden hat. Die Bilder der Adoptiv-Eltern, ermordet von den Nazis, stehen auf einem Bord. Die Suche nach der leiblichen Mutter blieb erfolglos. Ein bewegender Blick auf einen Mann und seinen Gang durch Zeiten und Systeme. Er macht neugierig auf seine Bücher.

Info: Premiere am 22. September, 20.30 Uhr, Passage (Universum)

Karin Kaper und Dirk sind anwesend

Von Norbert Wehrstedt